Potrivit administrației Regiunii Capitalei Bruxelles, licențele celor doi operatori de trotinete electrice, Bolt și Dott, urmează să expire la finalul acestui an, iar din 2027 închirierea acestor vehicule va fi complet interzisă. Autoritățile locale au explicat că măsura a fost luată din cauza problemelor tot mai mari cauzate de aceste mijloace de transport.

În 2025, au fost raportate 666 de accidente implicând trotinete electrice, în creștere cu 26% față de 2024, potrivit unor date regionale citate de The Brussels Times.

„Designul acestor vehicule face ca leziunile să fie mai severe, iar accidentele să ducă frecvent la răni ale capului și feței”, au explicat experții.

De asemenea, trotinetele parcate neregulamentar au fost criticate pentru că obstrucționează trotuarele, generând dificultăți pentru persoanele cu mobilitate redusă și pentru vârstnici.

Un alt motiv invocat de autorități este utilizarea trotinetelor electrice de către grupările de crimă organizată. Potrivit datelor oficiale, în 2025 acestea au fost implicate în 25 de atacuri armate și au fost folosite frecvent de traficanții de droguri.

În locul trotinetelor, Bruxelles intenționează să extindă rețeaua de biciclete partajate, punând un accent deosebit pe disponibilitatea bicicletelor electrice. Măsuri similare au fost adoptate deja în alte orașe europene, precum Madrid, Paris și Praga, care au interzis utilizarea trotinetelor electrice de închiriat, conform Euronews.

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