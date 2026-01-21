Recrutare dificilă chiar și pentru un restaurant de lux

Pe 7 ianuarie 2026, Alfieri a publicat pe Instagram un anunț prin care căuta să recruteze personal pentru bucătăria hotelului de patru stele superioare, unde s-a întors să lucreze după un deceniu.

Chef-ul a subliniat că așteaptă candidați pasionați, cu atenție la detalii, oferind în schimb condiții de muncă într-un local de lux, cazare, masă și salarii competitive. Cu toate acestea, până acum, cererile au fost puține.

„Vreau să subliniez că acesta nu este primul an în care am această problemă. Chiar și când am lucrat la Milano, m-am chinuit să găsesc angajați și, în fiecare an, situația se înrăutățește”, a spus el.

Programul și sacrificiile, principalele obstacole în recrutare

Chef Alfieri consideră că tinerii nu mai sunt dispuși să facă sacrificii: „Nu sunt locuri de muncă ușoare, pentru că necesită angajament, chiar și în zilele de sărbătoare și în timpul celor mai importante sărbători din calendar. Și băieții, spre deosebire de perioada când am fost eu acolo, nu mai vor să facă sacrificii. De fapt, se așteaptă să facă – nu aș spune minimul necesar, dar aproape.”

Salariile variază între 1.600 și 2.200 de euro pentru o zi de lucru de opt ore și o zi liberă pe săptămână. „Un comisar, care este cel mai tânăr din echipă, câștigă în jur de 1.600/1.700 de euro, în timp ce un șef de echipă câștigă între 1.900 și 2.200 de euro”, a explicat Alfieri.

În plus, angajații beneficiază de cazare în camere duble dotate cu tot confortul, situate în clădiri moderne din apropierea hotelului. „Desigur, nu sunt apartamente, dar sunt situate în condominii frumoase, pentru că încercăm să oferim personalului cele mai bune condiții posibile”, a adăugat el.

Reputația nu mai este suficientă pentru a atrage angajați

Criza de personal în sectorul ospitalității nu este o noutate, dar Alfieri subliniază că situația se agravează. Reputația sa, construită în locuri precum Courmayeur și Milano, nu reușește să atragă suficienți candidați, semnalând o provocare majoră pentru industria restaurantelor. „Chiar și în trecut, situația era dificilă, dar acum e și mai rău”, a concluzionat bucătarul-șef.

