Valentino Luchin a condus popularul local Ottavio Osteria din Walnut Creek și a fost chef la celebrul restaurant Rose Pistola din San Francisco.

Italianul Luchin, care se confrunta cu probleme financiare, a intrat în trei bănci diferite din San Francisco, pe 10 septembrie, prezentând angajaților bilete scrise de mână prin care cerea bani.

Două dintre jafuri au fost finalizate cu succes, în timp ce al treilea a rămas la stadiul de tentativă. Martorii oculari au oferit informații cruciale care au ajutat poliția să-l identifice și să-l aresteze pe Luchin, „fără incidente”.

Poliția din Bay Arena nu a precizat suma pe care Luchin a sustras-o.

Primul incident a avut loc în jurul orei 12.02, când Luchin a intrat într-o bancă din Chinatown și i-ar fi dat un bilet unui angajat cerându-i bani, a menționat poliția. După ce a primit banii, a fugit de la locul faptei. Alte două bănci din Districtul Central ar fi fost jefuite în mod similar în aceeași zi.

A mai comis un jaf, în urmă cu 7 ani

Nu este primul incident de acest gen în care Luchin este implicat. În 2018, el a jefuit o sucursală Citibank din orașul Orinda, luând aproximativ 18.000 de dolari. La acea vreme, el a folosit un pistol cu aer comprimat.

După jaful din 2018, Luchin a declarat că se afla într-o „situație financiară disperată” în urma falimentului restaurantului Ottavio din Walnut Creek.

„Ne-am chinuit mult din punct de vedere financiar și am o familie de întreținut”, declarat el, pentru KGO. Nu era ceva ce plănuiam să fac pentru a-mi câștiga existența”.

A fost arestat la trei ore după jaful comis, într-o parcare a unui club sportiv din Lafayette. După liberare, a lucrat în Hawaii și a fost reperat la Old Clam House, unul dintre cele mai vechi restaurante din San Francisco, unde era bucătar.

În anii 2000, Luchin era considerat un nume important în scena culinară din California. Criticii îi lăudau bucătăria italiană, iar clienții fideli îi apreciau ospitalitatea. Însă după primul jaf, reputația sa s-a deteriorat.

Procurorii pregătesc acum acuzații multiple de jaf împotriva lui Luchin, care se află în prezent în arest preventiv. Cauțiunea sa este stabilită la 200.000 de dolari.





