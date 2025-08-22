Avertizarea este valabilă astăzi, 22 august 2025, până la ora 16.00, iar vizate sunt mai multe localități din județul Satu Mare.

Conform meteorologilor, se vor semnala averse torențiale care vor acumula 20…30 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50…60 km/h), izolat grindină (sub 2 cm).

„În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantități de 20…30 l/mp”, a anunțat sursa citată.

Sub cod portocaliu se află următoarele localități din județul Satu Mare: Satu Mare, Negrești-Oaș, Tășnad, Bixad, Turț, Livada, Medieșu Aurit, Ardud, Certeze, Supur, Odoreu, Călinești-Oaș, Orașu Nou, Moftin, Păulești, Turulung, Culciu, Vama, Bogdand, Beltiug, Hodod, Botiz, Viile Satu Mare, Târșolț, Apa, Gherța Mică, Acâș, Socond, Racșa, Crucișor, Cămărzana, Căuaș, Santău, Homoroade, Pomi, Cehal, Valea Vinului, Terebești, Craidorolț, Săuca, Agriș și Săcășeni.

De asemenea, ANM a emis și o serie de avertizări meteo de furtuni violente, vijelii, ploi torențiale de până la 60 l/mp, descărcări electrice și chiar grindină. Vijeliile de cod portocaliu vor lovi aproape toată țara, potrivit unei hărți ANM.

Ce înseamnă codul portocaliu

Codul portocaliu este o atenționare meteorologică emisă atunci când sunt prognozate fenomene meteo periculoase, cu un grad mare de intensitate care pot cauza dificultăți și pagube locale.

Aceste fenomene pot include ploi abundente, vânt puternic, ninsori sau polei, caniculă extremă și alte situații ce pot afecta siguranța oamenilor, a infrastructurii și a mediului.

Cum se emite codul portocaliu

ANM monitorizează constant condițiile meteorologice și emite avertizări pe baza analizelor și prognozelor.

Codul portocaliu este emis printr-un proces clar definit de proceduri, conform Ordinului nr. 245/2012, când anumite praguri de fenomene severe sunt anticipate.

Aceste avertizări sunt comunicate publicului prin canale media, site-ul ANM, aplicații și autoritățile locale, pentru a informa populația și instituțiile să ia măsuri preventive.

