Iohannis ar putea retrimite bugetul pe 2019 în Parlament

Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor, a evocat această posibilitate duminică seara, într-un interviu la Antena 3.

„Dacă noi în acest an avem plus 50 de miliarde de lei pentru investiţii, cum să spui că neglijăm? Dacă educaţia în acest an are 47% mai mult ca buget decât anul trecut? Noi ne-am angajat cu sindicatele din educaţie că vom creşte faţă de anul trecut cu 15% şi creşterea este de 47% pentru educaţie, la sănătate cu 12%. Este prima oară când sănătatea are acoperită întreaga finanţare pe cele 20 şi ceva de programe de sănătate. Sincer, chiar nu înţeleg care sunt argumentele. Măcar să văd şi eu un argument, la fila nu ştiu care, la capitolul cutare…”, a spus Teodorovici, potrivit Agerpres.ro.