Iliana Iotova a subliniat că întârzierea proiectului afectează grav conectivitatea în Europa de Sud-Est, într-un context în care securitatea în regiunea Mării Negre impune măsuri rapide de infrastructură.

„Nu pot explica ani de zile, în diverse roluri, de ce colegii noștri români continuă să aibă rezerve cu privire la construcția acestui pod”, a declarat Iotova.

Ea a adăugat că lipsa progresului în realizarea acestui obiectiv strategic condamnă orașul Ruse la cozi interminabile de TIR-uri, iar poliția rutieră locală este nevoită să gestioneze zilnic un flux masiv de vehicule grele.

Deși există finanțare pentru un studiu de fezabilitate, proiectul nu a fost inclus printre prioritățile europene. Iotova a cerut ca această problemă să fie abordată urgent la cel mai înalt nivel politic între Sofia și București, având în vedere importanța strategică a unei astfel de infrastructuri.

Criticând și situația internă, președinta a adus în discuție Coridorul nr. 8, un alt proiect major de infrastructură care rămâne nerealizat.

„Marele subiect al motivului pentru care Coridorul nr. 8 nu este încă o realitate este un subiect nu doar al relațiilor interstatale, ci și al politicii noastre naționale”, a declarat aceasta. Iotova a subliniat că Balcanii continuă să fie slab conectați, fie pe mare, fie pe uscat, fie pe calea ferată, și a cerut mobilizarea autorităților pentru realizarea urgentă a axei Sud-Nord.