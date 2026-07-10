Cum va arăta Ambiance Residence 3

Ansamblul, denumit „Ambiance Residence 3”, va fi ridicat pe un teren de 11.600 de metri pătrați, situat între showroom-ul Porsche Pipera și ansamblurile rezidențiale H Pipera Lake și Ivory Residence Pipera.

Terenul a aparținut anterior omului de afaceri George Becali. Proiectul va include un imobil cu 7 scări, structurat pe subsol, parter, trei etaje și două etaje retrase, iar majoritatea apartamentelor vor avea câte două camere.

În plus, în cadrul proiectului vor fi amenajate 382 de locuri de parcare, dintre care 237 subterane. Aria totală desfășurată este estimată la 36.000 de metri pătrați, iar valoarea investiției se ridică la aproximativ 16,4 milioane de euro.

„Proiectul este denumit Ambiance Residence 3 și suntem în faza de autorizare. Vrem să începem proiectul în toamna anului acesta”, a declarat Marian Gherghiceanu.

Acest proiect reprezintă cea de-a treia etapă a ansamblului Ambiance Residence. În primele două faze, dezvoltatorii – printre care s-a numărat și fostul antrenor Ioan Andone – au construit șase blocuri cu 630 de apartamente pe un teren de 1,5 hectare, tot în apropierea showroom-ului Porsche Pipera.

Cine sunt partenerii de afaceri ai lui Ciprian Marica

Alexandra-Maria Rusu, unul dintre partenerii din acest proiect, este fiica cunoscutului dezvoltator imobiliar Bogdan Vîlceanu, care s-a remarcat prin construirea complexului Studio Plus Residence, ce cuprinde șapte blocuri și 650 de apartamente în zona Metalurgiei Park.

Împreună cu soțul său, Costi Rusu, aceasta deține restaurantele Arogant, Loka Lounge și Atmosphere din București, frecventate de numeroase vedete.

Costi Rusu este fiul lui Ion Rusu, fostul primar al comunei Tărtășești, județul Dâmbovița.

Pipera, atracție de investiții imobiliare pentru oameni din sport

Zona Pipera a devenit un punct de atracție pentru investițiile în imobiliare din partea unor cunoscuți oameni de sport.

Pe lângă Ciprian Marica și Ioan Andone, printre dezvoltatorii activi se numără și Eduard Stănciou, Florin Dan, familia Becali, fostul președinte al LPF Dumitru Dragomir, fotbalistul Florin Tănase, dar și fosta mare sportivă Elisabeta Lipă, actual președinte al Federației Române de Canotaj.

De asemenea, omul de afaceri spaniol Francisco Rubio Garcés, fost președinte al echipei de fotbal Numancia, și antrenorul român Cosmin Olăroiu, care a finalizat recent două proiecte de lux în Constanța și București, și-au adus contribuția în dezvoltarea rezidențială a zonei.

Piața imobiliară din București și împrejurimi continuă să crească. Un raport al companiei de consultanță imobiliară SVN România, „Romania Residential Market Genome 2026”, estimează că peste 20.500 de noi locuințe vor fi livrate anul acesta.

Aceasta ar reprezenta o creștere de 18,5% față de 2025, când au fost finalizate 17.293 de locuințe, conform datelor Institutului Național de Statistică.

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