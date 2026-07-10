Cum va arăta Ambiance Residence 3

Ansamblul, denumit „Ambiance Residence 3”, va fi ridicat pe un teren de 11.600 de metri pătrați, situat între showroom-ul Porsche Pipera și ansamblurile rezidențiale H Pipera Lake și Ivory Residence Pipera.

Terenul a aparținut anterior omului de afaceri George Becali. Proiectul va include un imobil cu 7 scări, structurat pe subsol, parter, trei etaje și două etaje retrase, iar majoritatea apartamentelor vor avea câte două camere.

În plus, în cadrul proiectului vor fi amenajate 382 de locuri de parcare, dintre care 237 subterane. Aria totală desfășurată este estimată la 36.000 de metri pătrați, iar valoarea investiției se ridică la aproximativ 16,4 milioane de euro.

„Proiectul este denumit Ambiance Residence 3 și suntem în faza de autorizare. Vrem să începem proiectul în toamna anului acesta”, a declarat Marian Gherghiceanu.

Acest proiect reprezintă cea de-a treia etapă a ansamblului Ambiance Residence. În primele două faze, dezvoltatorii – printre care s-a numărat și fostul antrenor Ioan Andone – au construit șase blocuri cu 630 de apartamente pe un teren de 1,5 hectare, tot în apropierea showroom-ului Porsche Pipera.

Cine sunt partenerii de afaceri ai lui Ciprian Marica

Alexandra-Maria Rusu, unul dintre partenerii din acest proiect, este fiica cunoscutului dezvoltator imobiliar Bogdan Vîlceanu, care s-a remarcat prin construirea complexului Studio Plus Residence, ce cuprinde șapte blocuri și 650 de apartamente în zona Metalurgiei Park.

Împreună cu soțul său, Costi Rusu, aceasta deține restaurantele Arogant, Loka Lounge și Atmosphere din București, frecventate de numeroase vedete.

Costi Rusu este fiul lui Ion Rusu, fostul primar al comunei Tărtășești, județul Dâmbovița.

Pipera, atracție de investiții imobiliare pentru oameni din sport

Zona Pipera a devenit un punct de atracție pentru investițiile în imobiliare din partea unor cunoscuți oameni de sport.

Pe lângă Ciprian Marica și Ioan Andone, printre dezvoltatorii activi se numără și Eduard Stănciou, Florin Dan, familia Becali, fostul președinte al LPF Dumitru Dragomir, fotbalistul Florin Tănase, dar și fosta mare sportivă Elisabeta Lipă, actual președinte al Federației Române de Canotaj.

De asemenea, omul de afaceri spaniol Francisco Rubio Garcés, fost președinte al echipei de fotbal Numancia, și antrenorul român Cosmin Olăroiu, care a finalizat recent două proiecte de lux în Constanța și București, și-au adus contribuția în dezvoltarea rezidențială a zonei.

Piața imobiliară din București și împrejurimi continuă să crească. Un raport al companiei de consultanță imobiliară SVN România, „Romania Residential Market Genome 2026”, estimează că peste 20.500 de noi locuințe vor fi livrate anul acesta.

Aceasta ar reprezenta o creștere de 18,5% față de 2025, când au fost finalizate 17.293 de locuințe, conform datelor Institutului Național de Statistică.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Să fie doar o simplă coincidență sau nu? Toți au rămas fără replică când au aflat despre același gest făcut atât de actuala soție, Diana Cîțu, cât și de fosta Irina Truică
Viva.ro
Să fie doar o simplă coincidență sau nu? Toți au rămas fără replică când au aflat despre același gest făcut atât de actuala soție, Diana Cîțu, cât și de fosta Irina Truică
Fenomenal! Mirabela Grădinaru a pus în umbră cele mai influente femei ale planetei la Ankara! A creat o adevărată frenezie pe internet cu o apariția sa. Detaliul care a stârnit admirația tuturor!
Unica.ro
Fenomenal! Mirabela Grădinaru a pus în umbră cele mai influente femei ale planetei la Ankara! A creat o adevărată frenezie pe internet cu o apariția sa. Detaliul care a stârnit admirația tuturor!
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
gsp
A jucat cu gheata tăiată în Portugalia - Spania: explicația detaliului bizar
GSP.RO
A jucat cu gheata tăiată în Portugalia - Spania: explicația detaliului bizar
Iubita lui Yamal, mesaj viral » Vrea să vadă un alt bărbat pe gazon, nu pe starul Barcelonei: „Fă tot ce poți! Auzi? Absolut totul”
GSP.RO
Iubita lui Yamal, mesaj viral » Vrea să vadă un alt bărbat pe gazon, nu pe starul Barcelonei: „Fă tot ce poți! Auzi? Absolut totul”
Parteneri
Wow! Cel mai important ANUNȚ-FULGER de ultimă oră de la mama-eroină Laura Cosoi! Da, da, da, este adevărat, Laura tocmai a...
Libertateapentrufemei.ro
Wow! Cel mai important ANUNȚ-FULGER de ultimă oră de la mama-eroină Laura Cosoi! Da, da, da, este adevărat, Laura tocmai a...
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Avantaje.ro
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Știri România

Decizii în tabăra lui Ilie Bolojan, după ce Tribunalul București a suspendat hotărârile din Congresul PNL: „Facem câte Congrese va fi nevoie, cu același statut. Îi executăm pe puciști de la șefia organizațiilor” - Surse
Exclusiv
Politică 09 iul.
Decizii în tabăra lui Ilie Bolojan, după ce Tribunalul București a suspendat hotărârile din Congresul PNL: „Facem câte Congrese va fi nevoie, cu același statut. Îi executăm pe puciști de la șefia organizațiilor” – Surse
Anunțul oficial făcut de PNL după ședința informală ținută la o zi după ce Tribunalul București a suspendat hotărârile congresului din 21 iunie
Politică 09 iul.
Anunțul oficial făcut de PNL după ședința informală ținută la o zi după ce Tribunalul București a suspendat hotărârile congresului din 21 iunie
Parteneri
„Ar trebui evitate deplasările cu metroul”. Medicul Beatrice Mahler explică riscul de Legionella după inundații și cere anchetă epidemiologică
Adevarul.ro
„Ar trebui evitate deplasările cu metroul”. Medicul Beatrice Mahler explică riscul de Legionella după inundații și cere anchetă epidemiologică
Cine este și cu ce se ocupă sora starului Norvegiei, Erling Haaland. Gabrielle a făcut senzație în tribune la Cupa Mondială
Fanatik.ro
Cine este și cu ce se ocupă sora starului Norvegiei, Erling Haaland. Gabrielle a făcut senzație în tribune la Cupa Mondială
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Financiarul.ro
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Parteneri
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Elle.ro
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda
Viva.ro
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda

Monden

Vlad Huidu, declarații sincere despre despărțirea de Giulia Anghelescu. „Ea muncea foarte mult. Era plecată de acasă. Eu voiam să mă distrez”
Stiri Mondene 12:39
Vlad Huidu, declarații sincere despre despărțirea de Giulia Anghelescu. „Ea muncea foarte mult. Era plecată de acasă. Eu voiam să mă distrez”
Artistul Saint Levant, noul ambasador Prada, a stârnit controverse după ce a purtat un colier cu harta Palestinei
Stiri Mondene 11:49
Artistul Saint Levant, noul ambasador Prada, a stârnit controverse după ce a purtat un colier cu harta Palestinei
Parteneri
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
TVMania.ro
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
Unde se află singura insulă locuită de pe cursul unui râu din România. Ascunde şi o comoară
ObservatorNews.ro
Unde se află singura insulă locuită de pe cursul unui râu din România. Ascunde şi o comoară
Breaking devastator, știre în curs de desfășurare // Legendara BONNIE TYLER a murit cu câteva minute în urmă! CAUZA CUMPLITĂ a morții
Libertateapentrufemei.ro
Breaking devastator, știre în curs de desfășurare // Legendara BONNIE TYLER a murit cu câteva minute în urmă! CAUZA CUMPLITĂ a morții
Parteneri
Singurul fan care refuză să vâslească în tribuna Norvegiei: „Toată chestia asta e furată”
GSP.ro
Singurul fan care refuză să vâslească în tribuna Norvegiei: „Toată chestia asta e furată”
Finalista de la Wimbledon a recunoscut că are o mulțime de superstiții: „Mi se pare că e o boală”
GSP.ro
Finalista de la Wimbledon a recunoscut că are o mulțime de superstiții: „Mi se pare că e o boală”
Parteneri
Cum faci față căldurii excesive? Metoda veche folosită de localnicii unei insule din Croația
Mediafax.ro
Cum faci față căldurii excesive? Metoda veche folosită de localnicii unei insule din Croația
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
A fost făcută publică cauza morții lui Gabi Mureșan! Cum au reușit pompierii să găsească trupul regretatului fotbalist
Wowbiz.ro
A fost făcută publică cauza morții lui Gabi Mureșan! Cum au reușit pompierii să găsească trupul regretatului fotbalist
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Armin Nicoară, filmat în timp ce încerca să sărute o altă femeie! Saxofonistul s-a ales cu un val de critici: „Să îți fie jenă!”
Wowbiz.ro
Armin Nicoară, filmat în timp ce încerca să sărute o altă femeie! Saxofonistul s-a ales cu un val de critici: „Să îți fie jenă!”
Ultimele cuvinte ale lui Gabi Muresan: &quot;Parinteeee, nu mai .....&quot; Prietenul lui a dezvaluit ce a strigat
Redactia.ro
Ultimele cuvinte ale lui Gabi Muresan: &quot;Parinteeee, nu mai .....&quot; Prietenul lui a dezvaluit ce a strigat
Incident rutier grav în județul Teleorman, între o mașină și un tractor cu remorcă! Ce s-a întâmplat cu șoferul autoturismului
KanalD.ro
Incident rutier grav în județul Teleorman, între o mașină și un tractor cu remorcă! Ce s-a întâmplat cu șoferul autoturismului

Politic

Decizii în tabăra lui Ilie Bolojan, după ce Tribunalul București a suspendat hotărârile din Congresul PNL: „Facem câte Congrese va fi nevoie, cu același statut. Îi executăm pe puciști de la șefia organizațiilor” - Surse
Exclusiv
Politică 09 iul.
Decizii în tabăra lui Ilie Bolojan, după ce Tribunalul București a suspendat hotărârile din Congresul PNL: „Facem câte Congrese va fi nevoie, cu același statut. Îi executăm pe puciști de la șefia organizațiilor” – Surse
Anunțul oficial făcut de PNL după ședința informală ținută la o zi după ce Tribunalul București a suspendat hotărârile congresului din 21 iunie
Politică 09 iul.
Anunțul oficial făcut de PNL după ședința informală ținută la o zi după ce Tribunalul București a suspendat hotărârile congresului din 21 iunie
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Antrenorul din România care a spus NU la 7.000.000 de dolari pe an. Ar fi fost cel mai mare contract pentru un om din fotbalul românesc – peste Cosmin Olăroiu, Mircea Lucescu, Hagi, Mutu sau Drăgușin. Exclusiv
Fanatik.ro
Antrenorul din România care a spus NU la 7.000.000 de dolari pe an. Ar fi fost cel mai mare contract pentru un om din fotbalul românesc – peste Cosmin Olăroiu, Mircea Lucescu, Hagi, Mutu sau Drăgușin. Exclusiv
Vitamina C chiar previne răceala? Ce spune știința
Spotmedia.ro
Vitamina C chiar previne răceala? Ce spune știința