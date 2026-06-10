„Suspendăm livrarea de arme și muniții din depozitele armatei bulgare. Cuvântul-cheie este livrarea, nu vânzarea”, a explicat ministrul bulgar al apărării, Dimitar Stoianov, într-o intervenție la postul bTV.

Prin urmare, companiile bulgare care produc arme și muniții vor putea vinde Ucrainei.

Întrebat dacă Guvernul Radev va ignora decizia luată în 2023 de Parlamentul Bulgariei privind oferirea de asistență militară Ucrainei, Stoianov a spus că moțiunea respectivă stipula că sprijinul este condiționat de posibilitățile Bulgariei.

Dimitar Stoianov a anunțat marți că noul guvern va sista livrările de arme către Ucraina. Potrivit oficialului de la Sofia, continuarea înarmării nu mai oferă un avantaj clar pe câmpul de luptă, iar părțile beligerante ar trebui să se așeze la masa negocierilor. Totuși, această măsură nu ajută partea victimă în acest război, ci agresorul, Rusia, care nu a dat curs unor negocieri reale de pace.

De la lansarea invaziei ruse la scară largă din Ucraina, pe 24 februarie 2022, producția industriei de apărare a Bulgariei a crescut cu 200%, generând până în 2025 între 2-4% din PIB-ul țării.

Guvernele bulgare anterioare au ajutat Ucraina prin livrări de muniții și combustibil prin intermediari, iar de la sfârșitul anului 2022 până în 2024, prin pachete de asistență militară aprobate oficial de Parlamentul țării.

Bulgaria este unul dintre cei mai mari producători de muniție de calibrul produs în fosta Uniune Sovietică, muniție utilizată și de Ucraina, notează EFE.

Premierul Rumen Radev, un fost pilot de avioane de vânătoare și care a fost și președinte al Bulgariei înainte de a câștiga cu majoritate absolută alegerile parlamentare din aprilie, a pledat pentru negocieri cu Rusia încă de la lansarea invaziei la scară largă și s-a opus sancțiunilor economice impuse regimului de la Moscova.

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