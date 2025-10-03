A finanțat armata rusă

Prevederile privind deblocarea activelor în valoare de aproximativ două miliarde de euro ale Strabag, o companie de construcții austriacă deținută parțial de Deripaska, sunt incluse în cel mai recent proiect al propunerii de sancțiuni UE împotriva Rusiei.

Activele ar urma să revină Raiffeisen și ar compensa banca pentru o amendă de două miliarde de euro pe care oligarhul trebuia să o plătească, în urma unei hotărâri judecătorești ruse.

Sancțiunile au fost impuse inițial din cauza presupusei furnizări de sprijin material de către Oleg Deripaska trupelor ruse în cadrul războiului din Ucraina.

Cu toate acestea, unii oficiali europeni se tem că mișcarea ar legitima eforturile oligarhilor de a eluda sancțiunile UE împotriva Rusiei și ar consolida instanțele rusești care ripostează împotriva sancțiunilor prin confiscarea activelor occidentale.

Banca occidentală cu cea mai mare prezență în Rusia

Raiffeisen este banca occidentală cu cea mai mare prezență în Rusia, după invazia la scară largă a Ucrainei, în 2022.

Dar a fost supusă presiunilor din partea autorităților de reglementare și a guvernelor străine pentru a părăsi Rusia, așa cum au făcut multe alte companii occidentale.

Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop
Recomandări
Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop

Însă autoritățile de reglementare ruse nu sunt dispuse să permită Raiffeisen să plece, deoarece este unul dintre puținele puncte de acces rămase în țară la sistemul internațional de plăți interbancare Swift.

O potențială vânzare ar duce probabil la sancțiuni occidentale împotriva băncii și a proprietarului acesteia, izolând-o de piețele globale.

Banca austriacă și Deripaska au încercat anterior, fără succes, să aranjeze un schimb complex de active pentru a dezgheța participația de 24% a lui Deripaska la Strabag, deținută prin intermediul companiei sale, Rasperia.

În cele din urmă, acordul a eșuat din cauza temerilor că ar putea eluda sancțiunile UE.

Ar putea crea un precedent periculos

Propunerea aflată în discuție la Bruxelles ar permite acum companiei Raiffeisen să preia dreptul de proprietate asupra acțiunilor supuse sancțiunilor, punând în aplicare, practic, decizia instanței ruse.

Oficialii susțin că acest lucru legitimează recuperarea de către instanțele ruse a activelor sancționate și ar putea încuraja alți oligarhi să adopte aceeași abordare.

„Ar putea crea un precedent convenabil pentru entitățile rusești care își pot recupera indirect fondurile înghețate prin confiscarea activelor filialelor companiilor UE care încă operează în Rusia”, a declarat un diplomat.

Un altul a spus că acest lucru ar „compensa propriul risc [asumat] de Raiffeisen” prin decizia de a continua să opereze în Rusia.

Susținătorii măsurii afirmă că aceasta ar împiedica entitatea sancționată să își primească banii de două ori: prin intermediul despăgubirilor dispuse de instanță și atunci când activele sunt deblocate odată ce sancțiunile sunt ridicate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ce o punea Zina Dumitrescu pe Valentina Pelinel să facă la începuturile ei în modelling: „Mergeam prin țară la așa-numitele contractări”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Viva.ro
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Ilie Bolojan i-a lăsat pe toți fără cuvinte cu acest anunț: "Vor fi oprite..." După toate măsurile din ultima perioadă, la asta chiar nu se mai aștepta nimeni! E informația momentului
Unica.ro
Ilie Bolojan i-a lăsat pe toți fără cuvinte cu acest anunț: "Vor fi oprite..." După toate măsurile din ultima perioadă, la asta chiar nu se mai aștepta nimeni! E informația momentului
Andreea Esca, dezvăluiri despre cei doi copii ai săi, Alexia și Aris. Cum îi descrie prezentatoarea TV: „Mi se pare că este o calitate importantă să fii…”
Elle.ro
Andreea Esca, dezvăluiri despre cei doi copii ai săi, Alexia și Aris. Cum îi descrie prezentatoarea TV: „Mi se pare că este o calitate importantă să fii…”
gsp
Scandal de proporții! Trump le-a dat interzis în SUA, după ce s-au calificat la Mondial
GSP.RO
Scandal de proporții! Trump le-a dat interzis în SUA, după ce s-au calificat la Mondial
„De ce nu mergi la muncă? Trăiești din banii fiului tău!”. Tatăl fotbalistului multimilionar s-a filmat și a răspuns criticilor
GSP.RO
„De ce nu mergi la muncă? Trăiești din banii fiului tău!”. Tatăl fotbalistului multimilionar s-a filmat și a răspuns criticilor
Parteneri
Știrea tristă a zilei. Actorul adorat de românce a ajuns în scaun cu rotile. Boala rară și incurabilă l-a degradat vizibil, îl lasă fără voce și fără putere. Mai are doar o mână funcțională
Libertateapentrufemei.ro
Știrea tristă a zilei. Actorul adorat de românce a ajuns în scaun cu rotile. Boala rară și incurabilă l-a degradat vizibil, îl lasă fără voce și fără putere. Mai are doar o mână funcțională
Anunț de ultimă oră de la Cristina Bâtlan! A vrut să se știe chiar de la ea! Ce s-a întâmplat cu celebra milionară: “Mi-e teamă de un nou divorț!”
Avantaje.ro
Anunț de ultimă oră de la Cristina Bâtlan! A vrut să se știe chiar de la ea! Ce s-a întâmplat cu celebra milionară: “Mi-e teamă de un nou divorț!”
Elena și Ianis Hagi și-au botezat fiul, Giorgios, într-o ceremonie privată! Primele imagini cu primul nepot al lui Gheorghe Hagi au emoționat fanii.
Tvmania.ro
Elena și Ianis Hagi și-au botezat fiul, Giorgios, într-o ceremonie privată! Primele imagini cu primul nepot al lui Gheorghe Hagi au emoționat fanii.

Alte știri

O româncă întoarsă din Marea Britanie s-a mutat direct la sat: „E cea mai mare bogăție”
Știri România 13:18
O româncă întoarsă din Marea Britanie s-a mutat direct la sat: „E cea mai mare bogăție”
Parchetul condus de Laura Kövesi vrea să atace corupția din porturile UE: „Suntem invadați de organizații infracționale chineze”
Știri România 12:57
Parchetul condus de Laura Kövesi vrea să atace corupția din porturile UE: „Suntem invadați de organizații infracționale chineze”
Parteneri
România, în pericol? Cât de mare e riscul unui atac sub steag fals. General: „Ne trebuie arme defensive mai mult decât tancuri”
Adevarul.ro
România, în pericol? Cât de mare e riscul unui atac sub steag fals. General: „Ne trebuie arme defensive mai mult decât tancuri”
“Va fi noul Messi al portarilor din România!”. Giovanni Becali i-a găsit înlocuitorul lui Târnovanu la FCSB: “Ani de zile va fi cel mai bun!”
Fanatik.ro
“Va fi noul Messi al portarilor din România!”. Giovanni Becali i-a găsit înlocuitorul lui Târnovanu la FCSB: “Ani de zile va fi cel mai bun!”
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Financiarul.ro
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Superliga.ro (P)
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Parteneri
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la botezul fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Elle.ro
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la botezul fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Va fi nunta anului 2026 în România! Tocmai ce a spus "Da" și toată țara vorbește deja despre asta! Felicităăăări!!
Unica.ro
Va fi nunta anului 2026 în România! Tocmai ce a spus "Da" și toată țara vorbește deja despre asta! Felicităăăări!!
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”
Viva.ro
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”

Monden

Amalia Năstase, despre celebritate și faima care te poate schimba. „Dacă ai ajuns să ceri bani, înseamnă că ți-e foarte greu”
Stiri Mondene 14:04
Amalia Năstase, despre celebritate și faima care te poate schimba. „Dacă ai ajuns să ceri bani, înseamnă că ți-e foarte greu”
Ce o punea Zina Dumitrescu pe Valentina Pelinel să facă la începuturile ei în modelling: „Mergeam prin țară la așa-numitele contractări”
Exclusiv
Stiri Mondene 14:00
Ce o punea Zina Dumitrescu pe Valentina Pelinel să facă la începuturile ei în modelling: „Mergeam prin țară la așa-numitele contractări”
Parteneri
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
TVMania.ro
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Ultima oră! Lumea întreagă, în lacrimi, după sinuciderea neașteptată a unui star! În puterea vârstei și a carierei, a fost învins de propria durere
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Lumea întreagă, în lacrimi, după sinuciderea neașteptată a unui star! În puterea vârstei și a carierei, a fost învins de propria durere
Parteneri
Reacție în 5 cuvinte a lui Valentin Ceaușescu pentru Gazetă, după ce s-a scris că are probleme medicale grave și cere ajutorul statului
GSP.ro
Reacție în 5 cuvinte a lui Valentin Ceaușescu pentru Gazetă, după ce s-a scris că are probleme medicale grave și cere ajutorul statului
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!” » „Printre cei mai buni 5 portari din Europa”, acum în sărăcie lucie, muncește pe câmp: „Trăim 3 oameni cu 140 de euro pe lună”
GSP.ro
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!” » „Printre cei mai buni 5 portari din Europa”, acum în sărăcie lucie, muncește pe câmp: „Trăim 3 oameni cu 140 de euro pe lună”
Parteneri
Cod portocaliu de vânt în București și Ilfov: 86 de intervenții ale pompierilor
Mediafax.ro
Cod portocaliu de vânt în București și Ilfov: 86 de intervenții ale pompierilor
Rezultatele necropsiilor copiilor morți la Spitalul „Sf. Maria” din Iași. Raportul Ministerului Sănătății ajunge la Parchet, ancheta ar putea duce la arestări: „Este strigător la cer”
StirileKanalD.ro
Rezultatele necropsiilor copiilor morți la Spitalul „Sf. Maria” din Iași. Raportul Ministerului Sănătății ajunge la Parchet, ancheta ar putea duce la arestări: „Este strigător la cer”
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Cine este Cătălina Leca, iubita lui Cristian Botgros. Fiul Adrianei Ochișanu și al lui Corneliu Botgros, sprijinit în momente grele
Redactia.ro
Cine este Cătălina Leca, iubita lui Cristian Botgros. Fiul Adrianei Ochișanu și al lui Corneliu Botgros, sprijinit în momente grele
Ce arată raportul Corpului de Control de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria”, după ce 7 copii au murit. Nereguli grave la spital: „N-am văzut să folosească mănuşi sterile”
KanalD.ro
Ce arată raportul Corpului de Control de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria”, după ce 7 copii au murit. Nereguli grave la spital: „N-am văzut să folosească mănuşi sterile”

Politic

LIVETEXT Ilie Bolojan prezintă bilanțul după 100 de zile de guvernare, la ora 14.00, într-o conferință de presă
Politică 13:46
LIVETEXT Ilie Bolojan prezintă bilanțul după 100 de zile de guvernare, la ora 14.00, într-o conferință de presă
Guvernul a închiriat 17 mașini Dacia Duster Pick-up prin firma de leasing administrată de Jose Aguirre, un cunoscut al lui Mihai Jurca. Reacția șefului Cancelariei
Exclusiv
Politică 12:06
Guvernul a închiriat 17 mașini Dacia Duster Pick-up prin firma de leasing administrată de Jose Aguirre, un cunoscut al lui Mihai Jurca. Reacția șefului Cancelariei
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Secretul vraciului minune Marijana Kovacevic. Cum tratează, de fapt, fotbaliștii accidentați. Dezvăluirile lui Florin Gardoș: “Să vă spun ce-am pățit eu”
Fanatik.ro
Secretul vraciului minune Marijana Kovacevic. Cum tratează, de fapt, fotbaliștii accidentați. Dezvăluirile lui Florin Gardoș: “Să vă spun ce-am pățit eu”
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt
Spotmedia.ro
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt