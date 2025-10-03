A finanțat armata rusă

Prevederile privind deblocarea activelor în valoare de aproximativ două miliarde de euro ale Strabag, o companie de construcții austriacă deținută parțial de Deripaska, sunt incluse în cel mai recent proiect al propunerii de sancțiuni UE împotriva Rusiei.

Activele ar urma să revină Raiffeisen și ar compensa banca pentru o amendă de două miliarde de euro pe care oligarhul trebuia să o plătească, în urma unei hotărâri judecătorești ruse.

Sancțiunile au fost impuse inițial din cauza presupusei furnizări de sprijin material de către Oleg Deripaska trupelor ruse în cadrul războiului din Ucraina.

Cu toate acestea, unii oficiali europeni se tem că mișcarea ar legitima eforturile oligarhilor de a eluda sancțiunile UE împotriva Rusiei și ar consolida instanțele rusești care ripostează împotriva sancțiunilor prin confiscarea activelor occidentale.

Banca occidentală cu cea mai mare prezență în Rusia

Raiffeisen este banca occidentală cu cea mai mare prezență în Rusia, după invazia la scară largă a Ucrainei, în 2022.

Dar a fost supusă presiunilor din partea autorităților de reglementare și a guvernelor străine pentru a părăsi Rusia, așa cum au făcut multe alte companii occidentale.

Însă autoritățile de reglementare ruse nu sunt dispuse să permită Raiffeisen să plece, deoarece este unul dintre puținele puncte de acces rămase în țară la sistemul internațional de plăți interbancare Swift.

O potențială vânzare ar duce probabil la sancțiuni occidentale împotriva băncii și a proprietarului acesteia, izolând-o de piețele globale.

Banca austriacă și Deripaska au încercat anterior, fără succes, să aranjeze un schimb complex de active pentru a dezgheța participația de 24% a lui Deripaska la Strabag, deținută prin intermediul companiei sale, Rasperia.

În cele din urmă, acordul a eșuat din cauza temerilor că ar putea eluda sancțiunile UE.

Ar putea crea un precedent periculos

Propunerea aflată în discuție la Bruxelles ar permite acum companiei Raiffeisen să preia dreptul de proprietate asupra acțiunilor supuse sancțiunilor, punând în aplicare, practic, decizia instanței ruse.

Oficialii susțin că acest lucru legitimează recuperarea de către instanțele ruse a activelor sancționate și ar putea încuraja alți oligarhi să adopte aceeași abordare.

„Ar putea crea un precedent convenabil pentru entitățile rusești care își pot recupera indirect fondurile înghețate prin confiscarea activelor filialelor companiilor UE care încă operează în Rusia”, a declarat un diplomat.

Un altul a spus că acest lucru ar „compensa propriul risc [asumat] de Raiffeisen” prin decizia de a continua să opereze în Rusia.

Susținătorii măsurii afirmă că aceasta ar împiedica entitatea sancționată să își primească banii de două ori: prin intermediul despăgubirilor dispuse de instanță și atunci când activele sunt deblocate odată ce sancțiunile sunt ridicate.

