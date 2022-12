Bușoi a ascuns în acte că a fost finanțat de Qatar. Întrebat de Libertatea, Parlamentul European a confirmat obligația: „Parlamentarii își declară deplasările plătite de terți”

Libertatea a vorbit cu trei eurodeputați români, printre care și Traian Băsescu, care au fost și ei în Doha, pentru ca să explice publicului procedura.

Ziarul a întrebat și Parlamentul European în cazul Bușoi și a obținut un răspuns despre cum ar trebui să procedeze europarlamentarii.

În urmă cu trei zile, Cristian Bușoi recunoștea pentru Libertatea, în contextul scandalului de corupție Qatargate în care fosta vicepreședintă Eva Kaili a fost arestată, că a fost în februarie 2020 pe banii qatarezilor la Doha. „Au plătit cei din Qatar. Acesta este obiceiul”, a spus Bușoi.

Deplasarea e relevantă mai ales că Bușoi a mers acolo în calitate de președinte al Comisiei de Industrie și Energie din Parlamentul European, domeniu unde Qatar are interese comerciale în UE.

Întrebat atunci de ziar dacă a mai fost în Qatar și altă dată decât în februarie 2020, Bușoi susținea că nu.

– Ați mai fost invitat în Qatar vreodată în afară de februarie 2020?

– Ca oficial, nu. Am mai fost acolo, dar în vacanțe, pe banii mei.

Ziarul a descoperit însă că Bușoi nu a spus adevărul. Iar dovada se află chiar pe pagina de Facebook a eurodeputatului PNL. Potrivit propriei postări, Bușoi a mai fost în Qatar în decembrie 2019, în calitate oficială, la Doha Forum, un eveniment care reunește zeci de lideri internaționali, oameni de afaceri și experți din lumea întreagă.

Fotografie postată de Cristian Bușoi, de la Doha Forum

A fost de două ori, nu o dată!

„A fost o onoare pentru mine să reprezint, în acest weekend, România și Parlamentul European la #DohaForum2019. În calitate de președinte al Grupului de prietenie parlamentară UE – Qatar, alături de colega mea, Ramona Mănescu, care a condus foarte activ acest grup în legislatura trecută, am avut bucuria să discut cu vicepremierul și ministrul de externe al Qatarului, șeicul Mohammed bin Abdulrahman al Thani (foto), despre întărirea relațiilor de cooperare dintre Uniunea Europeană și Qatar, provocările cu care se confruntă cele două părți, dar și despre oportunitățile de investiții pe care le oferă piața din România”, scria pe Facebook Bușoi, care posta și mai multe fotografii cu el de la eveniment.

Fotografie postată de Cristian Bușoi pe Facebook

Nu a depus nicio declarație că a fost în Qatar, deși era obligat

Regulamentul Parlamentului European nu interzice eurodeputaților să meargă în delegații cu cheltuielile acoperite de terți. Însă, dacă fac asta, trebuie să și-o asume public în declarații scrise depuse la Parlament.

Bușoi nu a depus nicio declarație la Parlamentul European pentru vizita din februarie 2020, despre care știm deja că a fost făcută pe banii celor din Qatar și nici pentru cea din decembrie 2019, despre care nu știm dacă a fost plătită tot de qatarezi sau din fondurile PE.

Și alți eurodeputați români au fost în Qatar, dar au depus declarație la Parlamentul European

Bușoi nu este primul europarlamentar român care a mers în Qatar pe banii guvernului de la Doha (sau în deplasări plătite de alte state). Libertatea i-a contactat pe trei dintre aceștia, rugându-i să explice publicului de ce și-au completat declarațiile.

Traian Băsescu, pentru Libertatea: „Așa e procedura, să completezi declarația. Scrii tot”

În urmă cu trei ani, în decembrie 2019, fostul președinte al României, Traian Băsescu, în prezent europarlamentar, participa la Forumul Doha, la invitația vicepremierului qatarez, care este, în același timp, și ministru de externe, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Potrivit fișei de pe pagina de europarlamentar a lui Băsescu, oficialitățile din Qatar au plătit avionul la business class și cazarea pentru o noapte la un hotel de 5 stele din Doha (Ritz Carlton).

Băsescu a fost, de fapt, la aceeași reuniune la care a fost și Bușoi, dar despre care nu a spus nimic vineri ziarului Libertatea.

„Așa e procedura Parlamentului European, să completezi declarația. Scrii tot acolo: biletele, cazarea plătite de organizatori”, a explicat, pentru Libertatea, Traian Băsescu.

Băsescu nu a intrat în detalii, dar spune că a mers la Doha pentru un forum de dezbateri economice: „Ce să vă spun? Sunt trei ani de-atunci, nu mai știu exact. Am întâlnit mulți români acolo. Mulți români au avut invitații. Nu doar europarlamentari. Cred că a fost și ministrul de externe de-atunci, Bogdan Aurescu”.

Băsescu spune că, înaintea deplasării lui la Doha, anunțase Parlamentul European. Fostul președinte a mai precizat că a primit și anul acesta o invitație din partea statului Qatar, căreia nu i-a dat curs. Nu a dorit să facă declarații legate de scandalul actual de la Bruxelles.

Alte nume pe listă: Cristian Preda, Ramona Mănescu, Claudia Țapardel

În luna aprilie 2018 avusese loc o altă vizită a grupului de prietenie UE-Qatar în Doha, la invitația și pe banii Ministerului de Externe din această țară. Au participat mai mulți europarlamentari din România: Ramona Mănescu (PNL), la acel moment lidera grupului de prietenie UE-Qatar, Cristian Preda (PDL), Gabriela Zoană, Ana-Claudia Țapardel (ambele PSD). Niciunul dintre ei nu mai este acum europarlamentar.

Fiecare dintre cei patru a completat câte o declarație pe pagina de europarlamentar, în care a detaliat finanțarea călătoriei din partea statului arab.

Cristian Preda: „Mi s-a părut firesc să declar aceste vizite. Pentru ca oricine să vadă că, dacă susții Taiwanul împotriva Beijingului, ai avut și contacte în Taiwan”

Fost europarlamentar, Cristian Preda spune că „nu este obligatoriu, dar regulile Parlamentului spun că se recomandă deputaților să facă asemenea declarații, tocmai pentru a asuma cinstit pozițiile pe care le au. Și pentru ca oricine din exterior să vadă că, dacă susții Taiwanul împotriva Beijingului, de exemplu, ai avut și contacte în Taiwan”.

Preda a completat declarații similare pentru vizitele făcute, în timpul mandatului său, în Taiwan și Coreea de Sud, la invitația miniștrilor de externe din aceste țări. Spune că și în aceste țări, și în Qatar a mers în calitatea sa de coordonator al Partidului Popular European pentru afaceri externe.

„În Qatar am fost, de altfel, în momentul când a izbucnit conflictul între Arabia Saudită și acest stat. Am avut o vizită și în Arabia Saudită făcută cu sprijinul Parlamentului, pentru că era în programul PE și atunci mi s-a părut echilibrat să ascult și cealaltă parte”.

Claudia Țapardel: „Am considerat că este corect să dau toate informațiile despre activitatea pe care o desfășor”

Fosta eurodeputată Claudia Țapardel nu își amintește dacă declarația a fost impusă de regulament sau nu. „N-aș putea să vă confirm că era obligatoriu. Dar pe tot parcursul carierei mele politice, de la consilier general la europarlamentar, am fost o persoană transparentă și am declarat absolut tot. Dacă vă veți uita pe declarația de avere, am trecut inclusiv biletele de avion decontate de Parlamentul European”, spune Țapardel.

„Din punctul meu de vedere, am considerat că este corect să dau toate informațiile despre activitatea pe care o desfășor. Am mai fost și în China, au mai fost una-două delegații pe care le-am declarat cu siguranță”, a adăugat ea.

Ce a răspuns Parlamentul European la întrebările ziarului

Libertatea a contactat și Parlamentul European și a întrebat dacă Cristian Bușoi trebuie să declare această vizită către instituție.

Răspunsul a venit în scris, prin intermediul unui ofițer de presă, Ana Alegre, și spune ce au de făcut europarlamentarii.

„Deputații declară participarea la evenimentele organizate de terți atunci când rambursarea cheltuielilor de deplasare și de cazare și a diurnelor deputaților și plata directă a acestor cheltuieli sunt acoperite de părți terțe”.

În cazul lui Cristian Bușoi, Qatar este „parte terță”.

Ce spun regulile interne ale PE

Felul în care trebuie transparentizate aceste deplasări plătite de terți este detaliat într-un document oficial, adoptat de PE în 2013: „Măsurile de punere în aplicare a codului de conduită a deputaților în Parlamentul European în materie de interese financiare și conflicte de interese”.

Astfel, fiecare parlamentar european care călătorește pe banii terților – de pildă, guvernul altui stat, ca în cazul lui Bușoi – trebuie să completeze o declarație care conține următoarele informații:

numele, funcția și adresa părții terțe care a plătit sau rambursat cheltuielile deputatului;

tipul de cheltuieli plătite sau rambursate (de deplasare, de cazare și/sau diurnă) și dacă acestea au fost achitate sau rambursate integral sau parțial;

natura și locul de desfășurare a evenimentului, precum și datele și durata participării deputatului;

programul evenimentului.

Obligația membrilor Parlamentului European de a declara participarea la evenimentele organizate de terți

Același document specifică și termenul-limită până la care trebuie completate aceste declarații: cel târziu în ultima zi a lunii care urmează ultimei zile de participare a deputatului la evenimentul respectiv.

Bușoi ar fi trebuit să completeze declarația în mai puțin de două luni de la întoarcerea din deplasarea în Doha, care a avut loc acum doi ani. Nu a făcut-o până astăzi.

Nu e prima problemă de transparență pentru Cristian Bușoi

La sfârșitul lunii septembrie 2020, departamentul de transparență al PE trăgea un semnal de alarmă cu privire la faptul că mulți dintre șefii comisiilor din parlament nu respectă toate reglementările legate de transparență sau nu folosesc sistemul standardizat pentru a face publice întâlnirile cu grupuri de interese.

Cristian Bușoi, șeful Comisiei de Industrie și Energie, era printre cei numiți, conform Politico. Răspunsul lui la acel moment, a fost că își va actualiza înregistrările cât de repede posibil.

Libertatea a încercat să ia legătura cu Cristian Bușoi pentru a explica de ce nu și-a declarat finanțarea de către Qatar a deplasărilor. O vom publica imediat ce ne va fi transmisă.

