Un Cadillac Eldorado Cabrio fabricat în 1973 a atras atenția angajaților de la RAR Iași. Impresionantul automobil american are un motor V8 de 8,2 litri, măsoară aproximativ 5,66 metri și a parcurs în peste cinci decenii circa 115.000 de kilometri. Actualul proprietar, un colecționar pasionat, spune că a cumpărat mașina de la un veteran din Arizona.

Cadillac Eldorado din 1973, apariție spectaculoasă la RAR Iași

Unul dintre cele mai spectaculoase automobile americane ale anilor '70 a ajuns la RAR Iași. Este vorba despre un Cadillac Eldorado Cabrio din 1973, un model care impresionează nu doar prin design, ci și prin dimensiuni și motor.

Registrul Auto Român a prezentat automobilul într-o postare dedicată mașinii, descriind-o drept o adevărată „bijuterie”.

„O legendă americană la RAR Iași: Cadillac Eldorado cabriolet din 1973”, a transmis RAR.

Cadillac Eldorado 1973 la RAR Iași Sursa foto: Facebook/RAR

„Când vorbești despre o mașină, pare dificil de înțeles ce înseamnă „încăpătoare ca un autobuz”. Nu este cazul acestui Cadillac Eldorado cabriolet, o „bijuterie” superbă care i-a „vizitat” pe colegii noștri de la RAR Iași. Și, în mod sigur, le-a făcut ziua mai frumoasă…

Mașina este extrem de spațioasă și oferă un grad sporit de confort, dar stă foarte bine și la capitolul dotări, definind astfel ce însemna luxul american în anii `70. În plus, are o poveste interesantă. A fost fabricată în anul 1973 și, în cei peste 50 de ani de existență, a parcurs doar 70.968 de mile (aproximativ 115.000 de kilometri), un detaliu care a ajutat-o să își păstreze farmecul și strălucirea. Actualul proprietar este un colecționar împătimit și ne-a povestit că a cumpărat-o de la un veteran din Arizona, care a luptat în războiul din Vietnam.”, au transmis reprezentanții Registrului Auto Român.

Cadillac Eldorado 1973 la RAR Iași, mașina este denumită și „yacht de uscat” Sursa foto: Facebook/RAR

Exemplarul are peste 50 de ani, însă rulajul este de aproximativ 70.968 de mile, adică în jur de 115.000 de kilometri. Actualul proprietar este colecționar și a cumpărat mașina de la un veteran din Arizona care a luptat în războiul din Vietnam.

Motor V8 de 8,2 litri și peste 5,6 metri lungime

Dimensiunile sunt printre primele lucruri care atrag atenția la Cadillacul american.

Modelul are o lungime de aproximativ 5,64-5,66 metri și o lățime de peste doi metri, în funcție de metodologia de măsurare. Ampatamentul este de aproximativ 3,21 metri, iar greutatea proprie este de peste 2,3 tone, conform Automobile Catalog.

Mașina este denumită și „yacht de uscat” Sursa foto: Facebook/RAR

Sub capotă se află celebrul V8 Cadillac de 500 de inci cubi, adică 8.194 cmc. Pentru versiunea din 1973, motorul este cotat la aproximativ 235 CP putere netă și 522 Nm cuplu, fiind asociat cu o transmisie automată cu trei trepte.

Datele tehnice publicate pentru model indică o viteză maximă teoretică de aproximativ 188 km/h, în timp ce accelerația de la 0 la 100 km/h este estimată la aproximativ 10,8 secunde.

Pentru un automobil de asemenea dimensiuni, însă, performanța nu era principalul argument. Eldorado era construit în primul rând pentru confort, spațiu și senzația de lux.

Cadillac Eldorado 1973, simbol al luxului american Sursa foto: Facebook/RAR

La interior, Cadillacul oferea pentru începutul anilor '70 dotări care reprezentau un nivel ridicat de confort: aer condiționat, tapițerie din piele naturală, geamuri electrice, închidere centralizată și banchetă față fracționabilă și reglabilă electric. Și capota cabrioletului putea fi acționată electric.

„Automobilul este dotat cu un motor de 8,2 litri, unul dintre cele mai mari propulsoare V8 folosite pe un model de serie din perioada respectivă. La interior găsim aer condiționat, bancheta față fracționabilă și reglabilă electric, tapițerie din piele naturală, geamuri acționate electric și închidere centralizată. Capota poate fi acționată electric.”, a precizat RAR, despre modelul ajuns la Iași.

De ce i se spune „Land Yacht”

Dimensiunile impresionante au făcut ca astfel de automobile americane să fie asociate cu expresia „Land Yacht”, adică „iaht de uscat”.

RAR explică faptul că termenul era folosit pentru automobilele de lux foarte mari, iar proprietarul actual a descris într-un mod sugestiv comportamentul mașinii.

Land Yacht-ul anilor '70: Cadillac Eldorado 1973 Sursa Foto: Facebook/RAR

„Uneori ai senzația că plutește ca o barcă”, a povestit proprietarul.

„Acest tip de Cadillac era descris și drept „Land Yacht”, ceea ce înseamnă „iaht de uscat”, o expresie folosită pentru automobilele de lux, de dimensiuni foarte mari. Mașina are o lungime de 5,66 metri și o lățime de aproape doi metri, dar se conduce foarte ușor. (..) Ca o curiozitate, Cadillac a fost una dintre mărcile preferate de Elvis Presley. În 1973, starul american a cumpărat un Eldorado Cabrio pe care i l-a oferit cadou prietenului său, Sonny West.”, mai scriu reprezentanții RAR.

Un Cadillac Eldorado din 1973 se află și în colecția Țiriac Collection.

Modelul din 1973 are și o altă legătură importantă cu istoria automobilistică americană: un Eldorado din acel an a fost ales drept pace car pentru ediția Indianapolis 500 din 1973, potrivit Țiriac Collection.

Mașina a fost cumpărată de un colecționar de la un veteran al războiului din Vietnam, din Arizona Sursa foto: Facebook/RAR

Eldorado Cabrio din 1973 reprezintă foarte bine filosofia automobilelor americane de lux din acea perioadă: caroserie uriașă, motor V8 și un interior orientat spre confort.

Spre deosebire de automobilele moderne, în care eficiența și dimensiunile compacte au devenit criterii importante, Cadillacul avea exact opusul acestor priorități. Spațiul și confortul erau esențiale.

Fișa tehnică pentru Cadillac Eldorado Cabrio 1973: