Cel mai simpatic „prim patruped”. Câinele președintelui Irlandei a făcut spectacol în timp ce stăpânul dădea un interviu

Higgins omagia viața actorului Tom Hickey, al cărui deces tocmai fusese anunțat. Însă câinele lui Higgins, jucăușul Misneach, era disperat să-i atragă acestuia atenția, dezvăluie RTE.

Misneach, 7 luni, l-a atins cu laba, l-a lins pe mână și, văzând că nu primește niciun semn, a început să-l muște ușor de mână pe stăpânul lui și chiar să-l tragă de haină. Higgins a fost, însă, impecabil, continuându-și discursul ca și cum nimic nu se întâmpla.

Câinele nu a apărut în interviul difuzat de televiziunea națională, pentru că operatorii au filmat doar bustul președintelui.

Filmarea „din culise” a fost distribuită mai întâi pe contul de TikTok al președintelui irlandez și apoi distribuită masiv pe rețelele sociale.

Misneach a ajuns în casa președintelui în martie, pentru a-i ține companie lui Bród, celălalt ciobănesc de Berna al lui Higgins. Bród rămăsese singur, după ce sora lui, Síoda, a murit în septembrie anul trecut.

Footage of puppy Misneach trying to get President Michael D Higgins to pay attention to him during an interview with RTÉ has been viewed hundreds of thousands of times on social media. Here's @PresidentIRL walking with his dogs after the interview | More: https://t.co/PYk84QyL29 pic.twitter.com/3tTNnJE7GM — RTÉ News (@rtenews) May 4, 2021

Michael Daniel Higgins este al nouălea președinte al Irlandei. Și-a început mandatul la 11 noiembrie 2011. Sociolog, dar și poet, Higgins a fost

președinte al Partidului Laburist până la momentul câștigării alegerilor.

Michael D Higgins | Foto: EPA

Eoto: Captură RTE

