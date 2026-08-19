O coliziune care a schimbat arhitectura galaxiei

Analizând compoziția chimică și traiectoriile de mișcare ale zecilor de mii de stele din mediul nostru galactic, astrofizicienii au reușit să identifice fosilele stelare ale vechiului sistem capturat. Botezată de cercetători după vechea divinitate a haosului sau a structurilor primordiale, această galaxie pitică a fost atrasă treptat de forța gravitațională uriașă a Căii Lactee până când a fost complet dezmembrată.

Procesul de fuziune galactică nu s-a petrecut peste noapte, ci s-a desfășurat pe parcursul sutelor de milioane de ani. Pătrunderea masei de materie străină a perturbat discul galactic original și a injectat miliarde de stele noi, gaz și praf cosmic în compoziția Căii Lactee.

Specialiștii explică faptul că această fuziune timpurie a fost crucială pentru dezvoltarea ulterioară a galaxiei noastre. Șocul gravitațional generat de întâlnirea dintre cele două structuri a declanșat un val masiv de formare a unor noi generații de stele, modelând nucleul și halo-ul stelar pe care le observăm astăzi prin telescoapele spațiale.

Cum au reușit astronomii să refacă puzzle-ul cosmic

Detectarea relicvelor unei galaxii dispărute de atâtea miliarde de ani a fost posibilă datorită datelor ultraprecise furnizate de misiunile spațiale moderne, care cartografiază poziția și viteza stelelor.

Deși stelele provenite din galaxia înghițită s-au amestecat cu cele indigene, ele își păstrează până astăzi „amprenta digitală”: o stare de mișcare atipică și o concentrație de elemente grele diferită de cea a stelelor formate nativ în Calea Lactee.

Descoperirea confirmă modelele teoretice conform cărora galaxiile mari cresc și se dezvoltă prin acte succesive de „canibalism galactic”.

Astronomii subliniază că acest proces nu este unul încheiat, Calea Lactee continuând și în prezent să atragă și să absoarbă alte galaxii satelit de mici dimensiuni, pregătindu-se totodată pentru o viitoare coliziune inevitabilă cu galaxia Andromeda, programată de legile fizicii peste câteva miliarde de ani.

Un grup neobișnuit de stele ar putea fi rămășițele unei galaxii pitice înghițite de Calea Lactee în urmă cu aproximativ 10 miliarde de ani, potrivit unui studiu recent publicat în revista „Monthly Notices of the Royal Astronomical Society”. Astronomii au denumit această galaxie antică „Loki”, inspirându-se din mitologia nordică, potrivit CNN. Descoperirea ar putea aduce schimbări semnificative în înțelegerea evoluției galactice.

