Prima etapă a campionatului Sprint Series, pe circuitul de la Adâncata

Prima etapă va avea loc în doar câteva zile, la MotorPark România (Adâncata, județul Ialomița), iar interesul pentru debutul sezonului este deja ridicat. Piloții sunt înscriși, pregătirile sunt în linie dreaptă, iar atmosfera din paddock anunță un start de sezon intens, așteptat cu entuziasm atât de participanți, cât și de comunitatea de motorsport.

Conceput ca un campionat de intensitate ridicată pentru mașini de tip touring, Sprint Series pune accent pe dueluri directe pe circuit, unde fiecare poziție este câștigată în luptă roată la roată. Formatul de weekend include antrenamente, calificări și 4 curse sprint care garantează adrenalina pe circuit.

Calendarul sezonului 2026 include cinci etape, care vor avea loc atât în România, cât și pe un circuit din Bulgaria:

20–21 martie – MotorPark România

23–24 mai – MotorPark România

11–12 iulie – Drakon, Bulgaria

7–9 august – MotorPark România

3–4 octombrie – Transilvania Motor Ring

Pe lângă etapa internațională, anul acesta Sprint Series vine cu încă o premieră: etapa IV fiind în colaborare cu Saisho, în cadrul căreia sunt estimați peste 2000 de participanți.

Noutăți în sezonul 2026 al campionatului Sprint Series

Dincolo de componenta competițională, Sprint Series 2026 își propune să extindă accesul către motorsport, făcându-l accesibil pentru un segment cât mai larg de entuziaști. Pentru pasionații care nu sunt încă pregătiți pentru racing, evenimentele includ sesiuni de Track Day, organizate în colaborare cu SubTURAT, oferind oportunitatea de a experimenta circuitul într-un cadru controlat și profesionist.

În același timp, pentru cei care vor să facă primul pas către competiție, sezonul 2026 introduce Lap Challenge. Formatul include 6 sesiuni cronometrate în cadrul fiecărei etape, fiind structurat pe 5 clase distincte în care participanții se pot înscrie, precum și un clasament anual. Acesta funcționează ca o punte între experiența de Track Day și racing-ul propriu-zis, oferind participanților un prim contact real cu presiunea și dinamica competiției.

Lap Challenge este structurat pe 5 clase tehnice, adaptate diferitelor niveluri de performanță, asigurând un cadru echilibrat și competitiv pentru toți participanții.

Astfel, Sprint Series construiește un ecosistem complet în jurul motorsportului: de la experiența inițială pe circuit, până la competiția wheel-to-wheel destinată piloților.

