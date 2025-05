„Am tăcut pentru că am vrut să vă ascult”

Mesajul, publicat pe Facebook, este lung, în stilul clasic al lui Călin Georgescu, și vorbește despre teme ca suferința, demnitatea și „lupta cu sistemul”.

Călin Georgescu începe prin a explica tăcerea sa din ultima perioadă:

„Tăcerea, așa cum știți, este plină de cuvinte care mocnesc în suflet și în gânduri. Dar tăcerea este uneori necesară. Așa că am tăcut. Am tăcut pentru că am vrut să ascult și pentru că, mai presus de orice, am vrut să vă ascult.”

Dar în loc de liniște, spune el, a auzit „zgomotul celor care răgnesc”, pe care îi acuză că aparțin unei false elite: „Se aud doar strigătele nesăbuite ale acelorași indivizi autointitulate elite care ne amenință, că ne dau ordine, că ne condiționează viața.”

Critici dure la adresa celor „crescuți într-un sistem bolnav”

Mesajul continuă cu un tablou sumbru despre România profundă, copiii care mănâncă doar cartofi fierți, drumuri lungi spre școală și clase fără căldură. Georgescu pune toate aceste probleme pe seama unei societăți nedrepte, condusă de oameni care nu-și iubesc poporul:

„Trăim într-o falsă meritocrație în care cei nedemni primesc totul de-a gata, deși nu li se cuvine. (…) În timp ce tristețea macină zona rurală și bunicile cârpesc aceiași vechi pantaloni, unii produceau zgomotul ridicolului cerând blugi, banane și vacanțe scumpe.”

El nu condamnă direct dorința pentru bunăstare, dar cere ca ea să fie accesibilă și celor săraci: „Foarte bine, să fie și blugi, și banane și vacanțe, dar în același timp să fie și pentru cei care nu-și permit o pereche nouă de blugi.”

„Stăpânii sunt speriați acum pentru că sclavii își cer libertatea”

Într-un discurs cu nuanțe religioase și naționaliste, Georgescu vorbește despre o „cernere” a valorilor, în care poporul trebuie să distingă între „adevăr și falsitate”: „Stăpânii sunt speriați acum pentru că sclavii își cer libertatea. Fiecare cerință de normalitate este înăbușită prin cenzură, prin abuzuri, prin manipulare.”

El respinge acuzațiile că ar reprezenta o mișcare extremistă și întoarce acuzațiile împotriva celor care, spune el, reacționează violent la concepte ca iubirea, pacea și Dumnezeu: „Extremiștii nu vorbesc despre pace, despre iubire și despre Dumnezeu. Așa că întrebarea pertinentă este: cine și ce sunteți voi cei care ne numiți așa?”

Ce lipsește din mesaj: George Simion

Numele lui George Simion și nici partidul AUR nu sunt menționate deloc. Absența este cu atât mai vizibilă cu cât ne aflăm între cele două tururi de scrutin, într-o perioadă în care susținerile politice sunt decisive. Tăcerea lui Călin Georgescu în privința candidatului Simion poate ridica întrebări legate de o eventuală distanțare sau de o schimbare de strategie.

