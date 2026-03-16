Călin Georgescu n-a vrut să spună din ce bani trăiește și ce surse de venit are: „Dumnezeu ne ține pe toți”

Georgescu a reiterat că este dispus să candideze din nou la Președinția României, în ciuda presiunilor pe care spune că le resimte.

Călin Georgescu, despre venitul său: Dumnezeu ne ține pe toți

Întrebat direct despre sursa sa de trai, fostul candidat a evitat să răspundă, oferind în schimb o explicație spirituală.

„Dumnezeu ne ține pe toți. Și pe mine, dar și pe dumneavoastră, și pe cei care pun aceste întrebări, nu de dragul de a avea un răspuns, ci pentru că le place bârfa. Prin urmare, nu sunt interesat de așa ceva și continui să vă spun că toate aceste răzbunări, să spun așa, ale sistemului, nu-mi fac cinste în fața lui Dumnezeu”, a declarat Călin Georgescu.

Sebastian Ghiță, fugit din România din 2016 și stabilit în Serbia, a declarat într-o înregistrare prezentată de jurnalistul Cristi Ciupercă faptul că, în decembrie 2021, a fost vizitat la Belgrad de Călin Georgescu, fost candidat la președinția României, care i-ar fi cerut sprijin pentru campania electorală din 2024.

Călin Georgescu: Familia, prigonită din cauza candidaturii

În timpul emisiunii, Georgescu a vorbit despre dificultățile cu care se confruntă familia sa de la momentul candidaturii sale din 2020.

„Cu cât mai multe și mai mari nedreptățile sunt, cu atât este mai mare cinstea pe care mi-o face Dumnezeu și ne-o face ca familie. Sigur, nedreptatea asta ar fi referitoare la mine, însă și la noi, ca familie”, a spus el.

Georgescu a descris situația drept un exemplu al numeroaselor nedreptăți cu care se confruntă românii: „Nu sunt sute, nu sunt mii, sunt zeci de mii de oameni care suferă în această țară a noastră pentru simplul fapt că și-au dorit să fie liberi”.

Viziunea despre România, dacă era condusă de Călin Georgescu

Fostul candidat la prezidențiale a evocat și viziunea sa despre o Românie condusă sub mandatul său.

„Dacă aș fi fost atunci președinte oficial al României, România ar fi respirat prin justiție, pentru că justiția reprezintă plămânii civilizației. O Românie ca civilizație, pe 2000 de ani, a plecat de la justiție”, a adăugat el.

În pofida dificultăților, Georgescu a subliniat că nu regretă candidatura sa și că ar repeta experiența.

„Cu siguranță da. A meritat pentru că, pe de o parte, am făcut acest demers pe care l-aș lua oricând, din nou de la început, la fel, pentru moșii și strămoșii mei, pentru tot ce a însemnat istoria tumultuoasă a acestei țări”, a explicat acesta, evocând momente istorice precum unirea realizată de Mihai Viteazul sau reformele lui Alexandru Ioan Cuza.

Georgescu a mai menționat că experiența sa l-a învățat lecții valoroase: „Am învățat smerenia, adică, de departe, faptul că nu ai cum să fii superior altcuiva, curajul de a face față în orice situație și înțelepciunea, în mod special, de a rămâne tăcut în fața prostiei unora”. În final, „refuz să trăiesc fără onoare”, a concluzionat el.

