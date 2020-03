De Ciprian Iana,

Călin Popescu Tăriceanu crede că Victor Costache a fost un ministru „lamentabil”, care a luat decizii „îndoielnice și târzii”.

„A venit demisia ministrului Sănătăţii! Nu m-a luat prin surprindere! În toate lunile în care a fost ministru, domnul Costache mi-a dat impresia unuia care îşi face treaba într-un mare sictir, de parcă ne-ar fi făcut un mare serviciu”, a scris, joi, Călin Popescu Tăriceanu pe Facebook.

Președintele ALDE a mai notat despre Victor Costache: „A comunicat puţin şi din vârful buzelor. A luat decizii îndoielnice şi târzii, a avut în minte interesele celor puţini şi nu ale celor mulţi. Am auzit lucruri bune despre doctorul Costache, dar ca ministru a fost unul lamentabil”.

Potrivit liderului ALDE, „cauzele sunt mai profunde şi se leagă de lipsa de pregătire a sistemului medical pentru impactul pandemiei în condiţiile în care au recunoscut că ştiu cel puţin din luna ianuarie de dimensiunile crizei”.

Președintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu / FOTO: Hepta

„Aşa am ajuns ca doctorii şi personalul medical să intre în luptă total nepregătiţi, cu măşti de unică folosinţă pe care le reutilizează, cu combinezoane improvizate şi cu mănuşi găurite. În loc de a se pregăti pentru această luptă, Orban & Co au preferat să joace piesa alegerilor anticipate, piesă care astăzi are un final dramatic.

Am văzut reacţiile la demisie ale unor lideri PNL. Pe fond, ei spun că gestul dlui Costache este un gest de responsabilitate şi onoare! Serios? Atunci cei care au rămas în guvern sunt miniştri iresponsabili şi lipsiţi de onoare?”, mai scrie Tăriceanu.

Ministrul Sănătății, Victor Costache, și-a dat demisia, joi dimineață, în plină criză de coronavirus.

