Doar 145 de companii din România au reușit să crească în mod constant

Conform unui studiu, doar 145 de companii din România au reușit performanța remarcabilă de a-și crește afacerile în fiecare an între 2008 și 2024, menținându-se profitabile și depășind pragul de 10 milioane lei cifră de afaceri în 2024. Aceste companii de elită reprezintă doar 0,02% din totalul firmelor românești, dar au un impact economic semnificativ.

Cele 145 de companii au înregistrat o creștere spectaculoasă a cifrei de afaceri cumulate, de la 5,9 miliarde lei în 2008 la 56,6 miliarde lei în 2024. Aceasta reprezintă o multiplicare de aproape 10 ori și o rată de creștere medie anuală compusă de 15%.

Profitul net cumulat a crescut și mai impresionant, de la 185 de milioane lei în 2008 la 4,2 miliarde lei în 2024, o creștere de peste 20 de ori. În plus, aceste companii au creat peste 39.000 de noi locuri de muncă în această perioadă.

Doar 28 de companii din România au înregistrat o creștere anuală de minimum 5%

Din cele 145 de companii, doar 28 au înregistrat o creștere de minimum 5% în fiecare an, iar doar patru au depășit pragul de 10% anual în mod susținut. Liderul acestui grup este Autonom Services, exemplificând constanța în dezvoltare și capacitatea de a menține un ritm ridicat pe termen lung.

„De marți, Putin are trei opțiuni, două sunt atacul”. Ce urmează după exercițiul militar uriaș al Rusiei „Zapad 25”
Recomandări
„De marți, Putin are trei opțiuni, două sunt atacul”. Ce urmează după exercițiul militar uriaș al Rusiei „Zapad 25”

Aceste companii activează în diverse sectoare cheie ale economiei, inclusiv retail, IT, farmaceutic, utilități și logistică. Această diversitate a contribuit la reziliența lor în fața crizelor economice din ultimii 17 ani.

Dintre acestea, doar patru au depășit pragul de 10% anual în mod susținut. Liderul acestui grup este Autonom Services, care exemplifică cel mai bine constanța în dezvoltare și capacitatea de a menține un ritm ridicat pe termen lung.

Antreprenoriatul românesc domină elita economică

Un aspect surprinzător al studiului este dominația companiilor antreprenoriale românești în această elită economică. 76% dintre cele 145 de companii sunt antreprenoriale românești, demonstrând forța capitalului autohton.

Dedeman SRL conduce clasamentul profitabilității, cu profituri cumulate de 13,95 miliarde lei în perioada 2008-2024. Urmează Kaufland România, Alliance Healthcare România, Fan Courier Express, IBM România și Bilka Steel.

„Aceste date demontează mitul că doar multinaționalele pot genera performanțe sustenabile în România. Antreprenorii români domină categoric această elită economică”, a declarat Ionut Bonoiu, Head of Content and Clarity Termene.ro.

Impact crescând asupra economiei naționale

Contribuția acestor companii la economia României a crescut semnificativ. Ponderea lor în cifra de afaceri totală a companiilor din România a crescut de la 0,7% în 2008 la aproape 2,2% în 2024. În ceea ce privește angajații, impactul a crescut de la 0,5% la 1,5%, iar în privința profitului net, de la 0,4% la 1,9%.

Din peste 800.000 de companii active, doar aproximativ 12.500 au reușit să crească cinci ani consecutiv. Numărul scade la 1.235 pentru zece ani de creștere consecutivă.

Performanța de a crește 17 ani la rând, cu profit în fiecare an și afaceri de peste 10 milioane de lei, a fost atinsă de doar 145 de companii – adică 0,018% din total. Cu alte cuvinte, doar una din 5.500 de companii reușește să intre în această categorie de excelență.

Companiile de stat controlate de Guvern au venituri și afaceri mari și au trecut pentru prima dată de 100 de miliarde de lei, dar profitul lor este în scădere.

Concluziile studiului

Rezultatele studiului subliniază importanța antreprenoriatului local și a managementului eficient în crearea unor afaceri de succes și durabile.

De asemenea, evidențiază necesitatea unor politici economice care să sprijine și să încurajeze dezvoltarea companiilor locale. Pe de altă parte, cele mai mari 50 de companii de stat din România înregistrează o deteriorare accelerată a performanțelor financiare.

Sindicaliștii din administrația publică protestează în Capitală și amenință cu greva generală dacă măsurile Executivului sunt adoptate | VIDEO
Recomandări
Sindicaliștii din administrația publică protestează în Capitală și amenință cu greva generală dacă măsurile Executivului sunt adoptate | VIDEO

Pe măsură ce economia României continuă să evolueze, aceste companii de elită vor juca probabil un rol tot mai important în creșterea economică și crearea de locuri de muncă. Studiul Termene.ro oferă o bază solidă pentru înțelegerea factorilor care contribuie la succesul pe termen lung în mediul de afaceri românesc și poate servi ca sursă de inspirație pentru viitorii antreprenori.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Rușii neagă că au avut drone deasupra Poloniei, dar amenință: „Dacă făceam noi asta, nu mai existați”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Ce a aflat Elena Udrea despre fetița ei, de când e "mamă cu normă întreagă", după eliberarea din închisoare. Fosta ministră e uimită de descoperirea făcută
Unica.ro
Ce a aflat Elena Udrea despre fetița ei, de când e "mamă cu normă întreagă", după eliberarea din închisoare. Fosta ministră e uimită de descoperirea făcută
Surpriză de proporții în showbiz! La 70 de ani, celebra artistă a anunțat că s-a logodit și urmează să se căsătorească în curând
Elle.ro
Surpriză de proporții în showbiz! La 70 de ani, celebra artistă a anunțat că s-a logodit și urmează să se căsătorească în curând
gsp
„În vestiar cred că era un cadavru îngropat!” » Stadionul din Superligă pe care se mai poate juca doar două luni!
GSP.RO
„În vestiar cred că era un cadavru îngropat!” » Stadionul din Superligă pe care se mai poate juca doar două luni!
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
GSP.RO
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
Parteneri
Ultima oră! Doliu și lacrimi la Asia Express. Au anunțat decesul acum câteva minute! ”Erai stâlpul meu!” Dumnezeu să-l ierte!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Doliu și lacrimi la Asia Express. Au anunțat decesul acum câteva minute! ”Erai stâlpul meu!” Dumnezeu să-l ierte!
Știrea zilei! Celebrul actor român, căutat în aceste clipe de poliție! Acuzațiile aduse sunt extrem de grave! Ancheta e în desfășurare!
Avantaje.ro
Știrea zilei! Celebrul actor român, căutat în aceste clipe de poliție! Acuzațiile aduse sunt extrem de grave! Ancheta e în desfășurare!
Casa Andreei Esca este plină de obiecte inedite. Ce colecții are prezentatoarea PRO TV. Fiul Aris Melkior a dat-o de gol
Tvmania.ro
Casa Andreei Esca este plină de obiecte inedite. Ce colecții are prezentatoarea PRO TV. Fiul Aris Melkior a dat-o de gol

Alte știri

România introduce un nou sistem de control la frontierele externe Schengen. Cum va funcționa EES și cine este vizat
Știri România 16:42
România introduce un nou sistem de control la frontierele externe Schengen. Cum va funcționa EES și cine este vizat
Fiul lui Ilie Dumitrescu, Toto, ar fi fugit de la locul unui accident pe care l-a provocat la volanul unui Mercedes
Știri România 16:34
Fiul lui Ilie Dumitrescu, Toto, ar fi fugit de la locul unui accident pe care l-a provocat la volanul unui Mercedes
Parteneri
Scenariu de coșmar - Dronele din Polonia, doar o diversiune, România ar fi ținta reală. Șeful generalilor: „Acțiunea rușilor a fost deliberată”
Adevarul.ro
Scenariu de coșmar - Dronele din Polonia, doar o diversiune, România ar fi ținta reală. Șeful generalilor: „Acțiunea rușilor a fost deliberată”
Mitică Dragomir îi dă un sfat fiului lui Ilie Dumitrescu, căutat de Poliție după ce a fugit de la locul accidentului
Fanatik.ro
Mitică Dragomir îi dă un sfat fiului lui Ilie Dumitrescu, căutat de Poliție după ce a fugit de la locul accidentului
Longevitatea încetinește. Speranța de viață nu mai crește în același ritm
Financiarul.ro
Longevitatea încetinește. Speranța de viață nu mai crește în același ritm

Monden

Cum face bani Ella Vișan după Insula Iubirii 2025. Cere aproape 45 de lei: „Direct de la mine”
Stiri Mondene 16:40
Cum face bani Ella Vișan după Insula Iubirii 2025. Cere aproape 45 de lei: „Direct de la mine”
Tavi Clonda a împlinit 46 de ani. Gabriela Cristea a publicat imagini rare cu ei, de la începutul relației. „Fetelor, Făt Frumos există pentru fiecare”
Stiri Mondene 16:37
Tavi Clonda a împlinit 46 de ani. Gabriela Cristea a publicat imagini rare cu ei, de la începutul relației. „Fetelor, Făt Frumos există pentru fiecare”
Parteneri
Au cucerit o lume întreagă cu rolurile din serialul Gilmore Girls, însă trebuie să vezi cum arată acum Lauren Graham & Alexis Bledel! Au impresionat la Premiile EMMY. Foto
Elle.ro
Au cucerit o lume întreagă cu rolurile din serialul Gilmore Girls, însă trebuie să vezi cum arată acum Lauren Graham & Alexis Bledel! Au impresionat la Premiile EMMY. Foto
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Copiii sunt păziți din aer, de pe uscat și nu apar în sistemul de evidență a populației / Foto
Unica.ro
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Copiii sunt păziți din aer, de pe uscat și nu apar în sistemul de evidență a populației / Foto
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Parteneri
Iulia Vântur, de la „Dansez pentru tine” la Bollywood: Cum arată și ce face acum fosta vedetă PRO TV
TVMania.ro
Iulia Vântur, de la „Dansez pentru tine” la Bollywood: Cum arată și ce face acum fosta vedetă PRO TV
A murit pe scările spitalului din Reșița, după ce o treapă s-a rupt. "Un infarct", spune UPU
ObservatorNews.ro
A murit pe scările spitalului din Reșița, după ce o treapă s-a rupt. "Un infarct", spune UPU
S-a aflat! Câți bani au primit Calina și Catinca pentru Asia Express. S-au plâns de condiții, dar a meritat! O aventură scurtă, dar bine plătită
Libertateapentrufemei.ro
S-a aflat! Câți bani au primit Calina și Catinca pentru Asia Express. S-au plâns de condiții, dar a meritat! O aventură scurtă, dar bine plătită
Parteneri
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
GSP.ro
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
E scandal după Juventus - Inter » Reacția lui Cristi Chivu la imaginile care fac înconjurul Italiei
GSP.ro
E scandal după Juventus - Inter » Reacția lui Cristi Chivu la imaginile care fac înconjurul Italiei
Parteneri
Rusia avertizează Europa: Vom ataca orice stat care ne ia bunurile
Mediafax.ro
Rusia avertizează Europa: Vom ataca orice stat care ne ia bunurile
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
StirileKanalD.ro
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Mărturia tulburătoare a iubitului Irynei Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un tren din SUA. A primit un mesaj de la ea chiar înainte ca tânăra să fie ucisă
StirileKanalD.ro
Mărturia tulburătoare a iubitului Irynei Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un tren din SUA. A primit un mesaj de la ea chiar înainte ca tânăra să fie ucisă
Sandu Pop, mărturisiri cutremurătoare despre accidentul care i-a schimbat viața: „Aprind o lumânare pentru morții mei și el e acolo, cu lumânarea lui”
KanalD.ro
Sandu Pop, mărturisiri cutremurătoare despre accidentul care i-a schimbat viața: „Aprind o lumânare pentru morții mei și el e acolo, cu lumânarea lui”

Politic

Când va adera România la OCDE. Anunțul făcut de Nicușor Dan și Mathias Cormann
Politică 15:29
Când va adera România la OCDE. Anunțul făcut de Nicușor Dan și Mathias Cormann
Șanse pur teoretice să mai avem în 2025 alegeri pentru Primăria București. Grindeanu amenință cu ruperea coaliției, iar Bolojan are o dilemă
Analiză
Politică 10:00
Șanse pur teoretice să mai avem în 2025 alegeri pentru Primăria București. Grindeanu amenință cu ruperea coaliției, iar Bolojan are o dilemă
Parteneri
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Spotmedia.ro
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Gigi Becali, dezvăluire bombă după Csikszereda – FCSB 1-1: „Olaru mi-a zis că se lasă de fotbal”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali, dezvăluire bombă după Csikszereda – FCSB 1-1: „Olaru mi-a zis că se lasă de fotbal”. Exclusiv
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice
Spotmedia.ro
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice