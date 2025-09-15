Doar 145 de companii din România au reușit să crească în mod constant

Conform unui studiu, doar 145 de companii din România au reușit performanța remarcabilă de a-și crește afacerile în fiecare an între 2008 și 2024, menținându-se profitabile și depășind pragul de 10 milioane lei cifră de afaceri în 2024. Aceste companii de elită reprezintă doar 0,02% din totalul firmelor românești, dar au un impact economic semnificativ.

Cele 145 de companii au înregistrat o creștere spectaculoasă a cifrei de afaceri cumulate, de la 5,9 miliarde lei în 2008 la 56,6 miliarde lei în 2024. Aceasta reprezintă o multiplicare de aproape 10 ori și o rată de creștere medie anuală compusă de 15%.

Profitul net cumulat a crescut și mai impresionant, de la 185 de milioane lei în 2008 la 4,2 miliarde lei în 2024, o creștere de peste 20 de ori. În plus, aceste companii au creat peste 39.000 de noi locuri de muncă în această perioadă.

Doar 28 de companii din România au înregistrat o creștere anuală de minimum 5%

Din cele 145 de companii, doar 28 au înregistrat o creștere de minimum 5% în fiecare an, iar doar patru au depășit pragul de 10% anual în mod susținut. Liderul acestui grup este Autonom Services, exemplificând constanța în dezvoltare și capacitatea de a menține un ritm ridicat pe termen lung.

Aceste companii activează în diverse sectoare cheie ale economiei, inclusiv retail, IT, farmaceutic, utilități și logistică. Această diversitate a contribuit la reziliența lor în fața crizelor economice din ultimii 17 ani.

Antreprenoriatul românesc domină elita economică

Un aspect surprinzător al studiului este dominația companiilor antreprenoriale românești în această elită economică. 76% dintre cele 145 de companii sunt antreprenoriale românești, demonstrând forța capitalului autohton.

Dedeman SRL conduce clasamentul profitabilității, cu profituri cumulate de 13,95 miliarde lei în perioada 2008-2024. Urmează Kaufland România, Alliance Healthcare România, Fan Courier Express, IBM România și Bilka Steel.

„Aceste date demontează mitul că doar multinaționalele pot genera performanțe sustenabile în România. Antreprenorii români domină categoric această elită economică”, a declarat Ionut Bonoiu, Head of Content and Clarity Termene.ro.

Impact crescând asupra economiei naționale

Contribuția acestor companii la economia României a crescut semnificativ. Ponderea lor în cifra de afaceri totală a companiilor din România a crescut de la 0,7% în 2008 la aproape 2,2% în 2024. În ceea ce privește angajații, impactul a crescut de la 0,5% la 1,5%, iar în privința profitului net, de la 0,4% la 1,9%.

Din peste 800.000 de companii active, doar aproximativ 12.500 au reușit să crească cinci ani consecutiv. Numărul scade la 1.235 pentru zece ani de creștere consecutivă.

Performanța de a crește 17 ani la rând, cu profit în fiecare an și afaceri de peste 10 milioane de lei, a fost atinsă de doar 145 de companii – adică 0,018% din total. Cu alte cuvinte, doar una din 5.500 de companii reușește să intre în această categorie de excelență.

Companiile de stat controlate de Guvern au venituri și afaceri mari și au trecut pentru prima dată de 100 de miliarde de lei, dar profitul lor este în scădere.

Concluziile studiului

Rezultatele studiului subliniază importanța antreprenoriatului local și a managementului eficient în crearea unor afaceri de succes și durabile.

De asemenea, evidențiază necesitatea unor politici economice care să sprijine și să încurajeze dezvoltarea companiilor locale. Pe de altă parte, cele mai mari 50 de companii de stat din România înregistrează o deteriorare accelerată a performanțelor financiare.

Pe măsură ce economia României continuă să evolueze, aceste companii de elită vor juca probabil un rol tot mai important în creșterea economică și crearea de locuri de muncă. Studiul Termene.ro oferă o bază solidă pentru înțelegerea factorilor care contribuie la succesul pe termen lung în mediul de afaceri românesc și poate servi ca sursă de inspirație pentru viitorii antreprenori.