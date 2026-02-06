De la revenirea sa la Casa Albă pe 20 ianuarie anul trecut, Trump a insistat în repetate rânduri că Statele Unite trebuie să anexeze insula arctică strategică şi bogată în minerale din motive de securitate.

Suveranitatea, o linie roșie în negocierile cu administrația Trump

Luna trecută, cel de-al 47-lea preşedinte al Statelor Unite a renunţat, se pare, la ameninţările sale de a cuceri Groenlanda, după ce a declarat că a discutat un acord „cadru” cu şeful NATO, Mark Rutte, pentru a asigura o influenţă americană mai mare pe insulă.

Statele Unite, Danemarca și Groenlanda au înființat un grup de lucru pentru a discuta modalităţi de a răspunde preocupărilor administrației Trump în materie de securitate în Arctica, dar detaliile discuţiilor nu au fost făcute publice.

Deşi Danemarca şi Groenlanda au transmis că împărtăşesc preocupările lui Trump în materie de securitate, ele au insistat totodată că suveranitatea şi integritatea teritorială sunt o „linie roşie” în discuţii.

O victorie pentru groenlandezi

„Într-un anumit sens, este o victorie pentru groenlandezi să vadă doi aliaţi deschizând reprezentanţe diplomatice în Nuuk”, a comentat Jeppe Strandsbjerg, politolog la Universitatea din Groenlanda.

„Există o mare apreciere pentru sprijinul acordat împotriva declaraţiilor lui Trump”, a adăugat el.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat intenția deschiderii unui consulat în timpul unei vizite pe care a efectuat-o la Nuuk în iunie anul trecut, prilej cu care și-a exprimat ”„solidaritatea” Europei cu Groenlanda şi a criticat ambiţiile lui Trump. Primul consul francez în Groenlanda este Jean-Noel Poirier, fost ambasador în Vietnam.

La rândul ei, Canada a anunţat la sfârşitul anului 2024 că va deschide un consulat în Groenlanda pentru a stimula cooperarea.

Groenlanda, o problemă europeană

Deschiderea consulatelor este „o modalitate de a-i spune lui Donald Trump că agresiunea sa împotriva Groenlandei şi Danemarcei nu este o problemă doar pentru Groenlanda şi Danemarca, ci şi pentru aliaţii europeni şi pentru Canada, ca aliat şi prieten al Groenlandei şi al aliaţilor europeni”, a subliniat pentru AFP Ulrik Pram Gad, expert în Arctica la Institutul Danez de Studii Internaţionale.

„Este un pas mic, parte a unei strategii prin care transformăm această problemă într-una europeană”, a spus Christine Nissen, cercetătoare în domeniul securităţii şi apărării la centrul de reflecție Europa, cu sediul la Copenhaga.

„Consecinţele nu sunt, evident, doar daneze. Sunt europene şi globale”, a adăugat ea.

O posibilitate pentru Groenlanda de a-și exercita independența

Potrivit lui Jeppe Strandsbjerg, cele două consulate – care vor fi ataşate ambasadelor Franţei şi Canadei la Copenhaga – vor oferi Groenlandei ocazia de a „exersa” independenţa, întrucât insula aspiră de mult timp să-şi rupă legăturile cu Danemarca.

În opinia Christinei Nissen, decizia de a deschide misiuni diplomatice este, de asemenea, o recunoaştere a autonomiei crescânde a Groenlandei, prevăzută în Legea privind autonomia din 2009.

„În ceea ce priveşte propria lor căutare a suveranităţii, poporul groenlandez va dori să aibă un contact mai direct cu alte ţări europene”, a declarat cercetătoarea.

Acest lucru ar permite reducerea rolului Copenhagăi „prin diversificarea dependenţei Groenlandei de lumea exterioară, astfel încât să nu mai depindă exclusiv de Danemarca şi să poată avea mai multe legături în domeniul economiei, comerţului, investiţiilor, politicii şi aşa mai departe”, a precizat Ulrik Pram Gad.

Statele Unite au la rândul lor o reprezentanță în Groenlanda

Groenlanda are relaţii diplomatice cu Uniunea Europeană din 1992, cu Statele Unite – din 2014 şi cu Islanda – din 2017.

Islanda şi-a deschis un consulat la Nuuk în 2013, în timp ce Statele Unite, care au avut un consulat în capitala groenlandeză între 1940 şi 1953, şi-au redeschis misiunea în 2020. Comisia Europeană şi-a deschis reprezentanța în 2024, notează AFP.

