Marin Pană, primarul comunei Recea, Argeș, e cercetat într-un dosar penal pentru corupere de alegători!

Polițiștii au început verificările după ce au primit sesizări că duminica trecută, în ziua votului de la prezidențiale, o firmă de transport contractată de edil a dus localnicii la vot, în două curse cu un microbuz de 21 de locuri.

1.425 de persoane erau înscrise pe listele electorale din Recea, au votat 525 de pe listele permanente, 137 – pe listele suplimentare și trei persoane au solicitat urna mobilă.

Pană spune că a dat deja declarații și că acuzațiile nu se confirmă: “Am acționat conform legii”.

Un reprezentant al Biroului Electoral Central (BEC) are o opinie, un membru al Autorității Electorală Permanentă (AEP) – alta, Poliția vorbește despre necesitatea unei dezbateri pe tema ”turismului electoral”.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Interne, Monica Dajbog, a declarat, luni, că s-a întocmit un dosar penal pentru coruperea alegătorilor din Recea.

Dosar de corupere a alegătorilor

“În judeţul Argeş, un observator a sesizat IJP cu privire la faptul că într-o localitate oamenii sunt transportaţi la secţiile de votare cu un microbuz. Din primele cercetări, a rezultat că primăria din localitate a încheiat un contract cu o societate, în vederea punerii la dispoziţie a două curse de transport special, destinate cetăţenilor care doresc să îşi exercite dreptul de vot şi locuiesc la o distanţă de circa 4 kilometri de locul în care este amplasată secţia de votare. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de corupere a alegătorilor, iar cercetările continuă în vederea stabilirii situaţiei de fapt”, a informat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Interne.

Primăria din Recea

Răzvan Popa, purtător de cuvânt IJP Argeș, confirmă cercetarea in rem cu privirea la fapta de corupere de alegători: ”Se fac cercetări sub supravegherea Parchetului Argeș”.

Întâi despre coruperea de alegători, apoi, dacă sunt disjunse și despre alte fapte penale.

Într-o discuție liberă, polițistul vede necesitatea unor clarificări pe tema așa numitului turismul electoral.

BEC: ”A făcut chiar ceva bun!”

Un reprezentant BEC ne-a spus că: ”Legea 370 nu interzice ceea ce a făcut acel primar. E interzisă doar campania electorală în ziua votării. Au strigat ceva oamenii aceia? Aveau vreun însemn pe microbuz? După părerea mea, e chiar un lucru bun ce-a făcut Așa, ar trebui să acuzăm așa și RATB-ul, și metroul bucureștean că ne duc la vot. Probabil că trebuia și MAI să raporteze și incidente, să arate cât sunt de vigilenți”.

AEP: ”Trebuie văzut dacă e condiționare sau dare de mită”

Un membru AEP precizează că e important de aflat dacă ”a existat vreo condiționare pentru persoanele care au urcat în microbuze: «Urci aici, votezi cu mine!» sau elemente pentru fate de dare sau luare de mită”.

AEP a solicitat un email cu prezentarea exactă a faptelor și a declarațiilor obținute de ziar de la organele competente.

Legea 370, capitolul 4, articolul 55, punctul t:

Constituie contravenţii, dacă acestea nu constituie infracţiuni, următoarele fapte:

continuareapropagandei electorale după încheierea acesteia, precum şi sfătuirea în ziua votării a alegătorilor la sediul secţiilor de votare să voteze sau să nu voteze un anumit candidat;

Constituie contravenţii, dacă acestea nu constituie infracţiuni, următoarele fapte: continuareapropagandei electorale după încheierea acesteia, precum şi sfătuirea în ziua votării a alegătorilor la sediul secţiilor de votare să voteze sau să nu voteze un anumit candidat; Text intrat în vigoare de pe 28 iulie 2019

Libertatea l-a contactat pe edilul comunei situată la 45 de kilometri la sud de Pitești, reședința de județ.

Domnule, am dat declarații organelor de poliție, ce să vă zic, nu se confirmă! Primarul PSD, aflat în funcție din 2004:

”Sunt obligat să mă asigur că toate persoanele pot vota”

“Primarul are posibilitatea să pună la dispoziția alegătorilor mijloace de transport dacă secțiile de votare sunt la mai mult de 3 kilometri distanță de locul de domiciliu. Așa că, pe 6 noiembrie, am făcut o solicitare către firma de transport public care deservește și comuna noastră. Și am stabilit să fie două curse, una la ora 10.00, cealaltă la ora 14.00. De la Goleasca, la secția 404, din Recea. Și așa s-au petrecut lucrurile”, e explicat Pană, dintr-o suflare.

Marin Pană, primarul din Recea

Microbuzul are 21 de locuri. A fost vorba de oameni în vârstă. Primarul are obligația să se asigure că toate persoanele cu drept de vor își pot exercita acest drept, și asta nu după criterii politice. Microbuzele nu aveau nici o inscripție de partid. Iar oamenilor nu li s-a zis nimic. Polițiștii au oprit un microbuz, au făcut copie după foaia de parcurs de la firma de transport și asta a fost Marin Pană:

Recea e formată din satele Deagu de Jos, Deagu de Sus, Goleasca, Orodel și Recea (reședința). Comuna este situată în valea râului Teleorman.

Între Goleasca și Școala Generală Gimnazială din Recea, acolo unde a fost organizată secția, sunt în jur de cinci kilometri.

Din 1.475 de persoane cu drept de vot, la Recea au votat 527 la secție, 137 pe listele suplimentare și trei la urna mobilă. În total, 667 de voturi (46,80%)

„E dreptul lumii să-mi facă reclamații”

Legat de cine a făcut reclamațiile, primarul a spus că “petiții s-au făcut la toate alegerile, e dreptul lumii să le facă”.

Ulterior, după ce a spus că “nu se aude prea bine, cred că avem un păianjen pe fir”, Pană a închis telefonul.

Conform ultimei declarații de avere, primarul are trei terenuri, unul agricol (95.475 mp), unul forestier (5.100 mp) și unul intravilan (3.471 mp), două case de locuit, un garaj și un grajd. Ca primar, încasează anual 42.571 de lei.

Locuitorii din Recea își laudă alesul.

„Se urcă pe remorcă”

“Sunt drumurile asfaltate, lumini cu leduri pe toate străzile, copiii au două microbuze pentru a fi aduși la școala cu clasele I-VIII din localitate. E un om activ, săritor, se urcă pe remorcă, taie porcul. A fost o plută, la un moment dat, pe drum, până n-a luat-o el, nu s-a mișcat de acolo”, spun localnicii.

Școala din Recea

Noi știm cine a făcut reclamațiile, lupta politică e și aici e ca o oală de sarmale pe foc. Locuitori din Recea:

Primarul are grijă și de echipa de fotbal din localitate, care tocmai a promovat în liga a patra. Acum nu merge prea bine, e penultima din 20.

„Calitatea gazonului de fotbal, între primele din județ”

La terenul, totul e în regulă. “Cred că suntem între primele cinci-șase din județ, la nivel de gazon. Noi l-am făcut, iar primăria ne ajută cu apa, cu un compresor. Cât privește transportul, e asigurat de sponsorul nostru, o firmă de termopane”, afirmă cei de la ACS Recea.

”I-am dat cu sânge să se frăgezească șoriciul”

Între timp, primarul se pregătește pentru lupta de Crăciun în care să arate că e cel mai priceput la tăierea porcilor. Știrea cu cei 35 de primari care au participat la competiţia de anul trecut, din muzeul satului din Goleşti, a fost difuzată la Antena 1. Scopul întrecerii a fost umanitar. O tonă și jumătate de carne a ajuns la o mie de copii din orfelinate şi bătrâni din cămine, de Crăciun. Câştigător detaşat a fost primarul oraşului Topoloveni.

I-am dat cu sânge să frăgezească şoriciul. Îl recomandă greutatea, frumuseţea, e de calitate, e un porc pietrar. Marian Pană:

Aproape o tonă şi jumătate de carne au obţinut primarii din porcii sacrificaţi.





