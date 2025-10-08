Daniel David: „Mâine se reia activitatea, dacă nu apar noi avertizări meteo”

Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat la digi24 că, începând de mâine, elevii ale căror cursuri au fost suspendate astăzi se pot reîntoarce în bănci. Este vorba despre copiii din București și alte cinci județe din țară afectate de codul roșu de ploi. „Instituțiile noastre colaborează strâns. Eu personal sunt în legătură directă și cu Arafat. La ora 15:00 încetează interdicția dată de codul roșu, dacă nu apare nimic altceva. De mâine, ne reluăm activitățile educaționale în varianta standard. Dacă cumva se întâmplă să se schimbe ceva, vom anunța și noi, și celelalte instituții, inclusiv comitetele pentru situațiile de urgență din fiecare județ, dar, deocamdată, mergem pe această variantă”, a precizat oficialul.

Când vor fi recuperate orele pierdute

Ministrul a anunțat că orele pierdute vor fi recuperate în școlile unde activitatea nu a putut fi desfășurată online. „Decizia a fost ca în cele cinci județe să se suspende prezența fizică a copiilor în unitățile școlare, deci n-au fost duși la școli. În același timp, în cele cinci județe, decizia a fost să se suspende și activitatea educațională, adică cursurile, urmând ca orele să fie recuperate în următoarele săptămâni”, a mai spus ministrul.

Recomandări Cum a scăpat Sebastian Ghiță de cinci dosare de corupție în care era cercetat. Al șaselea dosar, șanse mari să fie „prescris”

Daniel David a menționat că în municipiul București, la solicitarea Inspectoratului școlar, „am fost de acord ca acele unități școlare care își doresc, care au infrastructura, care anunță din timp, să încerce să facă unele activități online. Nu am până la această oră câte unități școlare din București au avut activitatea online”.

„Siguranța copiilor e mai importantă decât o zi pierdută la școală”

Decizia de suspendare a cursurilor a fost de unii aplaudată, de alții criticată. Multe voci din sistem, dar și mulți părinți consideră măsura exagerată, în condițiile în care în unele zone nu a plouat foarte tare. „Eu văd în context legal. Decizia este luată nu de către minister, ci de către comitetele pentru situațiile de urgență din județele respective și aceste comitete lucrează pe niște date probabilistice oferite de experții care se ocupă cu predicțiile privind vremea, privind fenomenele meteorologice. Dincolo de acest aspect legal, siguranța copiilor este mai importantă decât desfășurarea într-o zi a procesului educațional”, a comentat ministrul David situația.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE