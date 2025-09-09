Ce este kit-ul de distribuție

Kit-ul de distribuție este ansamblul de componente care asigură sincronizarea perfectă între elementele mobile din motor, astfel încât procesele de admisie, de compresie, de ardere și de evacuare să se desfășoare în condiții optime. În termeni mai simpli, kit-ul de distribuție menține legătura dintre arborele cotit, care este responsabil de mișcarea pistoanelor, și arborele cu came, care deschide și închide supapele la intervale precis predeterminate în timpul fiecărei turații a motorului.

Există două tipuri de sisteme de distribuție: cea pe curea și cea pe lanț. Distribuția pe curea utilizează o curea din cauciuc ranforsată cu fibre de kevlar sau din fibră de sticlă. Aceasta este mai silențioasă și mai ușoară, însă are o durată de viață limitată. De partea cealaltă, distribuția pe lanț folosește un lanț metalic asemănător cu cel de la bicicletă, potrivit Idolz.com. Acest kit este mai rezistent și poate dura mai mult, însă este mai zgomotos și mai scump de înlocuit. Ambele variante au avantaje și dezavantaje, iar alegerea lor depinde de filosofia de construcție a producătorului auto.

Diferențele dintre distribuția pe curea și cea pe lanț


Așa cum am menționat deja, cureaua și lanțul de distribuție au același scop, și anume conectează arborele cu came și arborele cotit pentru a asigura funcționarea corectă a motorului. Cu toate acestea, există o serie de diferențe semnificative între cele două tipuri de distribuții, care merită menționate. În primul rând, curelele de distribuție, care se află în exteriorul motorului, tind să se usuce și să se crape în timp, ceea ce poate duce la producerea de daune costisitoare ale motorului dacă nu sunt înlocuite conform recomandărilor producătorului.

Pe de altă parte, lanțurile de distribuție sunt de obicei încorporate în motor și primesc lubrifiere din uleiul motorului. Acest lucru înseamnă că acestea tind să aibă o durată de viață foarte lungă, unii producători susținând chiar că pot rezista pe întreaga durată de viață a motorului.

O altă diferență importantă constă în modul în care acestea sunt construite. Curelele de distribuție sunt, de obicei, realizate din cauciuc sau din materiale sintetice și au dinți pe partea interioară care se conectează cu dinții arborelui cu came și cei ai arborelui cotit. În schimb, lanțurile de distribuție sunt confecționate din metal și au zale care se conectează la pinioanele arborelui cu came și ale arborelui cotit, relatează Madmanmotors.com. Asta înseamnă că lanțurile de distribuție sunt mai durabile și mai puțin predispuse să se întindă sau să se rupă, însă pot fi mai grele și mai zgomotoase decât curelele. De asemenea, lanțurile și curelele de distribuție au cerințe diferite de întreținere.


Cum funcționează distribuția unei mașini

Pentru a înțelege rolul distribuției, trebuie să ne uităm la ciclul de funcționare al motorului cu ardere internă, care cuprinde patru etape: admisia (supapele de admisie se deschid, iar amestecul de aer și carburant intră în cilindru), compresie (supapele se închid, pistonul urcă și comprimă amestecul), arderea și destinderea (scânteia bujiei aprinde amestecul, pistonul este împins în jos) și evacuarea (supapele de evacuare se deschid, gazele arse sunt eliminate). Pentru ca aceste etape să se deruleze fără erori, arborele cu came (care controlează supapele) și arborele cotit (care mișcă pistoanele) trebuie să fie perfect sincronizate, iar distribuția, fie ea pe curea sau pe lanț, asigură această sincronizare. Dacă momentul deschiderii supapelor nu corespunde cu mișcarea pistoanelor, motorul poate pierde putere, se poate opri brusc sau, în cel mai rău caz, supapele pot lovi pistoanele, ducând la avarii majore.

Ce conține kit-ul de distribuție

Un kit de distribuție complet include mai multe componente esențiale. În primul rând, acesta conține cureaua de distribuție sau lanțul de distribuție, în cazul mașinilor care au o astfel de distribuție. Apoi, sunt rola întinzătoare, care menține tensiunea optimă a curelei sau a lanțului, rolele de ghidaj, care direcționează și stabilizează mișcarea curelei/lanțului, șuruburi și garnituri de etanșare, care asigură montajul corect și evită pierderile de lichide, precum și o șină de ghidare, care susține traiectoria de mișcare a lanțului și reduce frecarea și zgomotul, informează Borsehung.de.


De asemenea, în unele cazuri, kit-ul de distribuție include și pompa de apă, deoarece aceasta este acționată de cureaua de distribuție și se uzează odată cu ea. Alteori, kit-ul poate fi mai simplu, conținând doar cureaua și rolele, dar specialiștii recomandă întotdeauna schimbarea tuturor componentelor pentru a preveni defectele premature.

Semne ale unui kit de distribuție defect

Un kit de distribuție aflat aproape de finalul duratei de viață dă adesea câteva semnale. În cazul unei distribuții pe curea pot apărea zgomote neobișnuite, iar un șuierat sau un scârțâit metalic pot indica o curea întinsă incorect sau role uzate. De asemenea, când distribuția pe curea este defectă, motorul poate porni greu sau chiar deloc sau, în alte situații, aprinderea amestecului nu mai are loc la momentul optim, făcându-și apariția vibrații și rateuri de aprindere. Totodată, o curea crăpată sau cu dinți tociți este un semn clar că trebuie schimbată.

La distribuția pe lanț pot apărea o serie de simptome, cum ar fi pornirea dificilă a motorului sau nepornirea, zgomot în lanțul de distribuție, martorul de bord „check engine” este aprins deoarece senzorii detectează probleme de sincronizare, rateuri la motor și încetinire sau motor care vibrează sau se zguduie la ralanti. Alte simptome sunt consumul mai mare de combustibil și pierderea de putere. Neglijarea tuturor acestor semne poate duce la ruperea curelei sau la sărirea lanțului de pe pinioane, ceea ce poate provoca daune severe la nivelul blocului motor, relatează RAC.co.uk.

Când trebuie schimbat kit-ul de distribuție

Înlocuirea kitului de distribuție nu trebuie făcută doar atunci când apare o defecțiune, ci este recomandat ca această operațiune să fie făcută periodic, în mod preventiv, pentru a se evita distrugerea motorului. Dacă setul de distribuție nu a fost înlocuit o perioadă lungă de timp, acesta se uzează și poate duce la ruperea curelei sau a lanțului, moment în care poate fi distrus motorul, ceea ce nu este deloc plăcut. Intervalul de schimbare diferă în funcție de tipul de distribuție și recomandările producătorului.

Concret, cureaua de distribuție trebuie înlocuită de regulă între 60.000 și 160.000 km sau la 5-6 ani, chiar dacă mașina nu a parcurs numărul de kilometri. Cauciucul din care este realizată cureata se degradează în timp, în timp ce în zone cu climă extremă (foarte caldă sau foarte rece), durata de viață poate fi mai scurtă. Se recomandă ca, odată cu cureaua de distribuție, să fie schimbată și pompa de apă pentru a evita o a doua intervenție costisitoare.

La distribuția pe lanț, lanțul rezistă de obicei la fel de mult ca mașina, însă, practic, acesta trebuie schimbat după 200.000-250.000 km sau după 8-10 ani. De asemenea, lanțul de distribuție trebuie schimbat atunci când apar zgomote ori erori de sincronizare. Trebuie să știi că unele modele de mașini au lanțuri mai fragile și necesită schimbarea acestuia chiar mai devreme. Un service autorizat poate verifica starea distribuției și poate confirma momentul optim pentru înlocuire.

Ce se întâmplă dacă nu schimbi la timp distribuția

Ignorarea intervalelor de înlocuire a kit-ului de distribuție poate avea consecințe dramatice pentru mașina ta. La automobilele cu distribuție pe curea, dacă aceasta se rupe, pistoanele lovesc supapele deschise. Rezultatul este îndoirea sau ruperea supapelor, deteriorarea pistoanelor și, în unele cazuri, chiar fisurarea chiulasei. În acest caz, motorul va avea nevoie de reparații majore sau chiar de înlocuire, iar costurile vor depăși cu foarte mult prețul unui kit de distribuție nou.

La modelele care au distribuția pe lanț, dacă acesta sare de pe pinioane sau se întinde excesiv, apare același risc de coliziune între supape și pistoane. Chiar dacă nu se rupe așa cum se întâmplă cu cureaua, un lanț slăbit afectează performanțele motorului și crește consumul. În plus, pe lângă daunele mecanice, o distribuție defectă poate duce la oprirea bruscă a motorului în timpul mersului, ceea ce reprezintă un pericol major pentru siguranța rutieră.

Factori care afectează durata de viață a unui kit de distribuție

Stilul de condus. Dacă vei adopta un stil de condus sportiv și vei conduce frecvent cu viteză mare sau în condiții dificile durata de viață a distribuției va scădea.

Întreținere. Schimbarea regulată a uleiului și a filtrului, precum și menținerea unei lubrifieri corespunzătoare, mai ales în cazul distribuției pe lanț, te vor ajuta să prelungești durata de viață a kit-ului, se mai precizează pe site-ul Borsehung.de.

Sarcina motorului. Supraîncărcarea frecventă sau funcționarea prelungită la viteză mare pot accelera uzura kit-ului de distribuție.

Foto: Shutterstock.com

