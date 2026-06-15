Stadiul la care se prezintă lucrările pe fiecare secțiune

Autostrada Sibiu-Pitești, având o lungime totală de 122 de kilometri, este împărțită în cinci secțiuni: Sibiu-Boița, Boița-Cornetu, Cornetu-Tigveni, Tigveni-Curtea de Argeș și Curtea de Argeș-Pitești.

La ora actuală se lucrează pe trei secţiuni (2, 3 și 5) dintre cele cinci. 85% din finanţarea totală pentru autostrada Sibiu-Piteşti este asigurată din fonduri europene nerambursabile. Autostrada are în total 122,1 kilometri, iar în prezent se circulă pe aproximativ 44 de kilometri, adică pe tronsoanele 1 și 5, capetele celei mai așteptate autostrăzi din România.

Secţiunea 1 (Sibiu-Boiţa) din autostrada Sibiu-Piteşti, cu o lungime de 13,7 kilometri, a fost prima terminată dintre cele cinci secțiuni, fiind deschisă traficului în decembrie 2022.

Secțiunea 5 (Curtea de Argeș-Pitești) a fost deschisă traficului în iunie 2025. Această secțiune are o lungime de 30,35 de kilometri.

Tronson 5, Sibiu – Pitești. Foto: CNAIR

În ceea ce priveşte secţiunea 2 (Boiţa-Cornetu, în lungime de 31,33 de kilometri), stadiul efectiv al lucrărilor a depășit 10%. Conform contractului, lucrările pentru secțiunea 2 trebuie finalizate în 2028, valoarea contractului fiind de 4,2 miliarde de lei fără TVA. Această secțiune are 48 de poduri și viaducte, dar și 7 tuneluri cu lungimi cuprinse între 250 și 1.590 de metri.

La secțiunea 3 (Cornetu – Tigveni, 37,4 kilometri), stadiul efectiv de execuție este în prezent de aproximativ 15%. Ordinul de începere a lucrărilor a fost dat pe 1 februarie 2023, costurile totale ridicându-se la suma de 5,3 miliarde de lei fără TVA.

Legat de secţiunea 4 Tigveni-Curtea de Argeş (9,86 de kilometri), cea mai grea din toată autostrada, stadiul lucrărilor a depășit 92% în această săptămână. Secțiunea 4 include și un tunel de 1,3 kilometri. Cu toate că termenul contractual inițial pentru finalizarea lucrărilor era stabilit pentru februarie 2027, mobilizarea foarte bună din șantier va permite deschiderea circulației în avans, în luna august 2026.

Șantier tronson 3 Cornetu – Tigveni, autostrada Sibiu – Pitești. Foto: Facebook Irinel Scrioșteanu

În ce condiții s-ar putea deschide autostrada din 2029

Libertatea a vorbit cu Irinel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, legat de cea mai importantă autostradă din România și când ar putea fi aceasta deschisă integral traficului rutier.

„În ceea ce privește termenul de finalizare integrală a autostrăzii Sibiu-Pitești, depindem mult de cum se și când se finalizează procedura de revizuire a acordului de mediu. Noi speram să fie undeva până în luna mai. Conform ultimelor discuții cu autoritățile de mediu, acordul de mediu revizuit ar urma să fie dat în luna august. Cred că 2029 pentru secțiunea 3 și 2030 pentru secțiunea 2 ar putea să fie termene la care să închidem definitiv autostrada Sibiu-Pitești pe cele două secțiuni. Practic, cel mai realist am putea circula integral pe autostradă de la Pitești la Sibiu undeva în 2030. Se poate și mai devreme, dar se lucrează mai dificil pe secțiunea 2, având în vedere că avem o porțiune de aproximativ 9 km, ce e fix paralelă cu DN7, cu calea ferată și cu Oltul, pe o zonă foarte îngustă. Dacă se poate lucra și se pot păstra și niște restricții fără închidere de trafic, e posibil și 2029 ca an în care să se circule în totalitate pe autostrada Sibiu-Pitești”, a declarat pentru Libertatea Irinel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale.

Acordul de mediu, esențial pentru ca lucrările să meargă mai rapid

Acordul de mediu este un factor foarte important, pentru că fără obținerea acestuia nu pot fi date autorizații de construire pentru toată lungimea traseului, pe cele două secțiuni (2 și 3). „După cum știți, în zona montană nu poți să ataci ca și front de lucru toate obiectivele în același timp. Sunt unele zone în care trebuie să construiești un tunel ca să ajungi să construiești un viaduct. Și atunci succesiunea lucrărilor practic este foarte complicată. Dacă n-ai autorizație pentru tunelul respectiv, dar ai pentru alte lucrări la care n-ai cum să ajungi decât dacă faci tunelul, atunci din punct de vedere tehnic este foarte greu de susținut un termen mai rapid. Noi cu cei doi constructori pe cele două secțiuni (2 și 3) am realizat peste 60 km de drum tehnologic ca să ajungem în cât mai multe zone de șantier, să avem cât mai multe fronturi de lucru deschise”, adaugă Irinel Scrioșteanu.

Irinel Scrioșteanu. Foto: pagina de Facebook

Obținerea acordului revizuit de mediu este o condiție esențială pentru ca lucrările pe secțiunile montane din Sibiu-Pitești să nu mai treneze și să avanseze mult mai rapid. La ora actuală, pe secțiunile 2 și 3, frontul de lucru al constructorilor se confruntă cu limitări din cauza lipsei autorizațiilor de construire pentru cea mai mare parte a porțiunilor de traseu.

Revizuirea acestui acord de mediu a fost necesară și pentru că studiul de fezabilitate este destul de vechi, spune secretarul de stat: „Au fost necesare la faza aceasta studiile geotehnice necesare proiectării. În urma acestor studii geotehnice au fost necesare modificări de traseu sau modificări de structuri. Or, atunci când se modifică traseul sau structurile, chiar și minor, așa este legislația, se revizuiește acordul de mediu în consecință. Faza de defrișare și acces cu utilajele pentru studiile geotehnice a fost destul de dificilă. Iar partea de revizuire a acordului de mediu a durat mai mult decât am sperat”.

Autostrada Sibiu-Pitești este parte a coridorului de transport paneuropean IV, gândit să conecteze Portul Constanța cu rețeaua de autostrăzi central și vest-europeană, până în Portugalia. Costurile totale pentru realizarea autostrăzii Sibiu-Pitești se ridică la aproximativ 5,5 miliarde de euro, finanțarea fiind acoperită din patru surse: fonduri externe nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 și Programul Transport 2021-2027 (circa 1,83 de miliarde de euro), bugetul de stat, precum și împrumuturi acordate de Banca Europeană de Investiții.

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