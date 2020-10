Biroului Electoral Central (BEC) a anulat alegerile pentru funcția de primar din Moldova Nouă, județul Caraș-Severin, după ce a fost declarată nulă candidatura lui Adrian Torma, cel care câștigase scrutinul.

Decizia a fost luată pentru că Biroul Electoral de circumscripţie Moldova Nouă a admis candidatura acestuia, deși Tribunalul Caraş-Severin o respinsese, pentru că liderii PSD-PRO România nu au contrasemnat candidatura lui Torma, așa cum prevede legea.

“Nu am hotărât eu. Eu am fost împotrivă. Deciziile în Biroul Electoral de Circumscripție se iau cu votul majorității, conform regulamentului de organizare al birourilor electorale de circumscripție. Și au fost șase voturi pentru admiterea de candidatură, în condițiile în care era o decizie definitivă prin care i s-a respins candidatura și patru voturi împotrivă. Și în acele patru voturi împotrivă eram inclusă eu, locțiitorul și alți doi membri”, a declarat judecătoarea Rodica Pascariu, șefa BEC Moldova Nouă.

Acest lucru a fost posibil pentru că oamenii care formau majoritatea biroului electoral nu cunoșteau legea, susține judecătoarea.

A fost o majoritate premeditată. Deci ei nu știu legea. Am avut oameni despre care nu știu nici dacă aveau liceul. Am lucrat foarte mult și am lucrat eu cu locțiitorul. Ceilalți nu știau nimic. Știau să voteze și atât.

Rodica Pascariu, președinta BEC Moldova Nouă: