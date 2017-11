Cântăreața Sia a avut un răspuns de-a dreptul incredibil, după ce a aflat că paparazzi încearcă să vândă imagini cu ea nud. „Păstrați-vă banii”, a scris vedeta australiană sub o fotografie în care apare goală.

Cântăreața Sia este faimoasă pentru numeroasele hit-uri pe care le-a lansat, dar și pentru discreția sa. Ea își acoperă fața atunci când apare pe scenă, astfel că de multe ori ea nici nu este recunoscută de fani. Cu toate acestea, paparazzi au reușit să o fotografieze complet goală. De altfel, vedeta a aflat că o agenție foto încearcă să scoată la vânzare poze cu ea în care apare nud. Sia le-a dat însă planul peste cap, după cum relatează The Guardian.

Someone is apparently trying to sell naked photos of me to my fans. Save your money, here it is for free. Everyday is Christmas! pic.twitter.com/aeQlnTwLuy

— sia (@Sia) 7 November 2017