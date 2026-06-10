Anchetatorii au rămas uimiți de ingeniozitatea rețelei de traficanți. Cocaina de înaltă puritate nu era ambalată în saci, ci fusese introdusă în cavități special create în interiorul unor bușteni uriași de lemn, sigilați ulterior cu rășini speciale pentru a fenta scanerele din porturi și câinii dresați.

„Datorită unei activități comune a parchetului, poliției maritime și vămilor, au putut fi confiscate 1.080 de tone de lemn impregnate cu diferite droguri, o lovitură istorică dată crimei organizate din țara noastră”, au anunțat autoritățile din Chille într-un comunicat, potrivit Sud Ouest.

Cu peste 100 de tone de substanțe stupefiante, „este vorba despre cea mai mare captură din istorie”, a adăugat guvernul din Chile, precizând că lemnul era impregnat în principal cu cocaină și ketamină.

Dacă drogul ar fi ajuns la destinație, în Europa, acesta ar fi trebuit să fie extras prin „procedee chimice avansate care necesită laboratoare specializate”, potrivit vaameșilor, care estimează valoarea mărfii la peste 8,3 miliarde de dolari .

„Cifra ar putea crește și mai mult, deoarece mai rămân de examinat containere suspecte. Operațiunea s-a desfășurat în porturile San Antonio și Valparaíso (centru), precum și în cel din Arica (nord),” au transmis autoritățile.

Conform primelor date din anchetă, drogurile urmau să alimenteze rețelele de distribuție de pe întregul continent european, unde prețul per gram a crescut constant în ultimii ani. Această captură dă o lovitură financiară devastatoare organizațiilor criminale implicate.

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