Paul Stanescu (S), Viorica Dancila (C) si Marcel Ciolacu (D) sustin o declaratie de presa dupa ce a participat la sedinta Comitetului Executiv National al PSD, in Bucuresti, marti, 26 noiembrie 2019. Viorica Dancila a demisionat de la sefia PSD, dupa ore de discutii in cadrul CEx-ului organizat pentru a analiza rezultatele dezastruoase din alegerile prezidentiale. Noul presedinte interimar al PSD este Marcel Ciolacu iar Paul Stanescu va avea functia de secretar general in partid. EDUARD VINATORU / MEDIAFAX FOTO