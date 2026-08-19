Astfel, miercuri spre joi, traficul va fi restricționat pe sensul dinspre Bulevardul I.C. Brătianu spre Bulevardul Dimitrie Cantemir. Joi spre vineri, în același interval orar, restricțiile se vor aplica pe sensul opus.

„Pe durata lucrărilor, traficul va fi dirijat și semnalizat corespunzător, astfel încât intervenția să se desfășoare în condiții de siguranță”, a precizat Băluță. Autoritățile recomandă șoferilor să planifice rutele în consecință.

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