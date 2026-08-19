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Acest lucru a dus la o creștere de 60% a prețului acțiunilor pentru Moderna și cu 7,5% pentru Merck.

La ora 17.15 ora României, acțiunile Moderna creșteau cu 126%.

Studiul este încă în desfășurare, dar rezultatele intermediare au arătat că tratamentul, denumit Intismeran, și-a atins atât obiectivul principal de a reduce recidiva cancerului, cât și obiectivul secundar de a împiedica răspândirea cancerului către alte părți ale corpului.

Banca britanică Barclays estimează că terapia ar putea atinge vânzări de aproximativ 3 miliarde de dolari în domeniul melanomului până în 2035.

Tehnologia ARN mesager

Anterior, Moderna a produs vaccinuri împotriva COVID-19 pe bază de ARN mesager, o tehnologie nouă.

Compania a adăugat recent un vaccin antigripal aprobat de FDA- autoritatea medicală americană, dezvoltând în același timp vaccinuri experimentale pentru boli precum norovirusul și boala Lyme.

Analiștii au remarcat că datele privind vaccinul împotriva cancerului ar putea constitui un catalizator important pentru companie și ar putea consolida încrederea investitorilor.

Tratamentul împotriva cancerului combină Keytruda de la Merck cu un vaccin cu ARNm personalizat de la Moderna, bazat pe o analiză a mutațiilor identificate în propriile tumori ale pacienților.

Ce arată studiul

Studiul a inclus 1.137 de pacienți cu risc ridicat, cu melanom în stadiile IIB-IV, care fusese îndepărtat chirurgical.

Voluntarii au fost repartizați aleatoriu pentru a primi până la nouă doze de Keytruda plus ⁠vaccinul personalizat sau doar Keytruda, timp de aproximativ un an.

Companiile au declarat că nu au apărut semnale noi privind siguranța în cadrul studiului.

În ianuarie, companiile au anunțat rezultatele unui studiu de fază intermediară privind tratamentul, care a arătat ⁠că acesta a redus riscul de recidivă sau deces cu 49% după cinci ani.

Companiile au declarat că își vor prezenta rezultatele în cadrul unei viitoare conferințe medicale și le vor comunica autorităților de reglementare.

Melanomul este cea mai letală formă de cancer de piele. În 2023, în SUA existau peste 1,5 milioane de persoane care trăiau cu melanom, potrivit Institutului Național al Cancerului.



Acest articol a fost realizat pornind de la datele oferite de Google Trends.

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