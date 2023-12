Sub titlul „Yoga «tantric»: guru care a violat pentru a ajunge la nirvana”, Lorraine Redaud scrie că Gregorian Bivolaru, un adevărat guru yoga, a fost arestat săptămâna trecută în Val-de-Marne: „Acuzat, printre altele, de viol și trafic de ființe umane, s-a ascuns în regiunea Parisului, unde a adus femei din toată lumea pentru a-și satisface dorințele sexuale”.

Articolul face o trecere în revistă a biografiei lui Bivolaru, pe care adepții lui îl numesc Grig, și arată că românul în vârstă de 71 de ani a fost condamnat la un an de închisoare pentru distribuire de imagini pornografice, la vârsta de 24 de ani. Iertat, el a fost prins în mijlocul meditației, câțiva ani mai târziu, deși această practică a fost interzisă de regimul Ceaușescu.

„Abia în anii ’90, yoga a fost din nou autorizată în România. O mană cerească pentru Grig, care a fondat imediat MISA, o organizație care promite să predea evoluția spirituală prin yoga tantrică, prin tehnici de meditație, exerciții de respirație și alte bla-bla-uri oculte. Ideea a prins repede și a fost imediat exportată la nivel internațional: în câțiva ani, MISA s-a dezvoltat în aproximativ treizeci de țări”.

Portretul fondatorului MISA e redat pe larg: „Grig, cu aura sa mistică, începe să-și izoleze adepții, sau mai bine zis victimele. Se pune în practică tiparul clasic al unei organizații sectare: recrutare, izolare, pedepse. Pentru femei, este și mai rău. Exploatate, filmate, violate, ajung în videoclipuri pornografice vândute în străinătate pentru a finanța ashram-uri, locuri în care se practică yoga. Justiția are suspiciuni asupra activităților sale, dar Bivolaru reușește mereu să se sustragă, ajungând chiar până la a cere azil politic în Suedia, susținând că e persecutat în România. Împingând viciul mai departe, el cere despăgubiri din țara natală, pentru că a fost oprimat sub regimul comunist. Vizat de un mandat de arestare Interpol, Grig își va găsi în cele din urmă refugiu în Franța”.

Recomandări Zeci de conturi false laudă rezultatele PISA la postarea pe Facebook a Ligiei Deca. Explicațiile ministrei: „Nu au fost folosite strategii lipsite de etică”

Reportera Charlie Hebdo a stat de vorbă cu una dintre victimele lui Bivolaru, prezentată sub numele fictiv Deborah, o tânără care a fost invitată mai întâi la o mare întâlnire la Costinești, apoi la Paris, pentru a se întâlni cu Grig.

„Când am coborât din avion, am fost întâmpinați de un șofer român, care ne-a pus ochelari colorați pe ochi și ni s-a interzis să-i scoatem. Am ajuns într-o casă mare cu trei etaje, în suburbiile Parisului”, povestește tânăra, care spune că a descoperit yoga în 2011.

Ea explică apoi că în jur de zece zile, ea și alte fete au fost condiționate, înainte de întâlnirea cu „stăpânul”: obligația de a viziona filme pornografice, regim alimentar pe bază de produse expirate, practica forțată a lesbianismului, interdicția de a ieși în oraș, confiscarea actelor de identitate. Apoi, fetele merg în arondismentul 13 din Paris, pentru „ritualul de inițiere”.

„Pentru mine, a fost o onoare să fiu acolo. Am făcut dragoste peste paisprezece ore. La sfârșit m-a rugat să stau pe fața lui pentru un alt ritual cu urină. Nu am putut, așa că m-a lovit atât de tare încât am sângerat”. Deborah își va încheia șederea la Paris într-un alt apartament, nu departe de locul unde l-a întâlnit pe Grig, înainte de a se întoarce în țara ei.

Recomandări Temperaturi mai ridicate la munte decât în București, anunță ANM. Cum se explică fenomenul de inversiune termică

Articolul din Charlie Hebdo e însoțit de o caricatură interzisă minorilor, care-l reprezintă pe Gregorian Bivolarul înconjurat de adepte și e însoțită de textul: „Guru yoghini cunosc toate trucurile”. Una dintre adepte exclamă: „Și, în plus, face și cadranul solar”.

Caricatura poate fi văzută AICI.

Urmărește-ne pe Google News