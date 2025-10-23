O tonă de cocaină, profit de 25 de milioane de dolari

Garda de coastă ecuadoriană a estimat că un semisubmersibil confiscat a costat aproximativ un milion de dolari. Prin comparație, o tonă de cocaină poate aduce aproximativ 25 de milioane de dolari în Statele Unite.

La mijlocul anilor 2000, autoritățile din America de Sud au început să vadă submarine complete, precum nava uriașă, lungă de 30 de metri, aflată la baza navală din Guayaquil. A fost descoperită în 2010, a costat aproximativ două milioane de dolari și putea transporta până la 10 tone de cocaină, a declarat comandantul Gărzii de coastă.

După ce unele forțe de ordine au început să folosească camere de termoviziune pentru a detecta navele sub apă, traficanții de droguri au început să le acopere cu plumb și să le echipeze cu dispozitive de răcire pentru a le ascunde semnăturile termice, potrivit Insight Crime, o organizație de cercetare.

Puterea și raza de acțiune a submarinelor au crescut, de asemenea, de-a lungul anilor. La început, acestea puteau transporta droguri ilegal doar din America de Sud în America Centrală.

Acum, acestea pot traversa Oceanele Pacific și Atlantic și pot ajunge până în Europa, Africa și Australia, parcurgând câteva mii de mile fără realimentare.

70% din drogurile la nivel mondial trec prin acest stat

Ecuadorul a devenit un jucător important în comerțul global cu droguri. Aproximativ 70% din cocaina transportată la nivel mondial trece prin acest stat. Nu este un centru de producție, dar se învecinează cu Columbia, cel mai mare producător de cocaină din lume, iar porturile aglomerate ale orașului Guayaquil, care trimit banane, pește și creveți în întreaga lume, oferă o oportunitate profitabilă pentru carteluri.

Coasta Ecuadorului și Pacificul, în general, sunt locurile unde circulă cea mai mare parte a cocainei din lume, nu Caraibe, conform datelor SUA și ONU. Cocaina a alimentat, de asemenea, o creștere a violenței, transformând Ecuadorul din cea mai sigură țară din America Latină într-una dintre cele mai periculoase.

În timp ce comandantul pazei de coastă era intervievat de The New York Times au explodat artificii în apropiere.

„Fac asta de fiecare dată când un transport ajunge la destinație”, a spus el oftând, referindu-se la banda care controlează cartierul de la marginea bazei.

Președintele american Donald Trump a semnat, în luna august 2025, un ordin secret prin care autorizează Pentagonul să folosească forța militară împotriva cartelurilor de droguri din America Latină, dezvăluie The New York Times.



