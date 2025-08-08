Pentagonul pregătește deja operațiuni

Potrivit surselor, care au vorbit pentru The New York Times sub rezerva anonimatului, armata americană a început deja planificarea unor astfel acțiuni directe și unilaterale pe teritoriu străin. Rămân însă de clarificat unele aspecte legale, de exemplu dacă ar reprezenta o „crimă” uciderea de către forțele americane a unor civili sau presupuși delincvenți care nu reprezintă o amenințare iminentă, în special în operațiuni neautorizate de Congresul SUA.

Decizia de a lansa intervenții armate împotriva cartelurilor de droguri pare să se înscrie în lupta promisă de președintele american împotriva traficului de fentanil, un opioid sintetic despre care administrația Trump afirmă că este produs în principal de traficanții mexicani, care utilizează substanțe chimice din China și îl introduc apoi în Statele Unite.

Nouă carteluri în vizorul lui Trump

În februarie, administrația Trump a desemnat ca grupări teroriste șase carteluri mexicane, inclusiv Sinaloa, plus o grupare venezueleană și o alta din El Salvador. Lista a fost completată în iulie de cartelul De los Soles, despre care Washingtonul spune că este condus de însuși liderul venezuelean Nicolas Maduro, acuzație negată de regimul socialist de la Caracas.

Departamentul american de Justiție a crescut joi la 50 de milioane de dolari recompensa pentru informații care ar putea duce la capturarea lui Nicolas Maduro. De asemenea, Statele Unite au intensificat zborurile secrete cu drone deasupra Mexicului pentru a urmări laboratoarele de fentanil, un program inițiat în timpul administrației anterioare a președintelui Joe Biden. Totuși, aceste operațiuni interzic utilizarea forței letale.

Președinta Mexicului știe despre ordinul secret

Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, și-a manifestat deschiderea să coopereze cu Statele Unite în chestiuni de securitate, dar insistă asupra respectării suveranității teritoriale a țării sale. În ceea ce privește dezvăluirile din The New York Times, Sheinbaum a dat asigurări că Mexicul nu va fi invadat de armata americană.

„Am fost informați” despre acel ordin și „nu are nicio legătură cu participarea vreunui militar sau a vreunei instituții pe teritoriul nostru”, a declarat președinta Mexicului într-o conferință de presă.

Anterior, Claudia Sheinbaum i-a transmis lui Donald Trump că teritoriul mexican este de neatins.

