Justiţia a hotărât că inteligenţa artificială nu are ce căuta într-un discurs de nuntă

Cuplul și-a ales un prieten ca ofițer de stare civilă, un așa-numit „eendagsbab” (ofițer de stare civilă pentru o zi). Acest lucru este permis în Ţările de Jos (Olanda), în prezenţa unui ofiţer de stare civilă adevărat, relatează publicația Dutch News. Prietenul lor a folosit însă instrumentul de inteligență artificială ChatGPT pentru a scrie un discurs „cu un ton mai lejer”.

Cei doi și-au depus jurămintele de căsătorie pe 19 aprilie 2025, iar ulterior s-a constatat că ceremonia nu a inclus declarația care obligă un cuplu să „își facă datoria unul față de celălalt, așa cum o cere statutul lor matrimonial”. Fără aceasta, căsătoria este nulă.

Consiliul local a descoperit ulterior omisiunea și a informat parchetul despre greșeală, care a cerut apoi judecătorului să anuleze contractul de căsătorie. O instanță din Zwolle, un oraș din Țările de Jos, a decis că, fără această declarație, căsătoria este nulă, iar ceremonia trebuie reluată, deoarece trebuie să fie conform cu Codul civil.

Discursul din timpul ceremoniei

Bărbatul a fost întrebat de ofițerul de stare civilă provizoriu, care a folosit ChatGPT pentru a redacta discursul, următoarele: „Promiţi să fii alături de (numele femeii, nedivulgat din motive de confidenţialitate) astăzi, mâine şi pentru totdeauna?”, se arată în hotărârea tribunalului din Zwolle, publicată marţi, 6 ianuarie 2026, potrivit AFP.

De asemenea, femeia a fost întrebată: „Să râdeţi împreună, să creşteţi împreună şi să vă iubiţi indiferent de ce se va întâmpla? (…) Să vă susţineţi în continuare, să vă tachinaţi, să vă sprijiniţi unul pe celălalt, chiar şi în momentele dificile?”. Apoi, cuplul a fost declarat „nu doar soţ şi soţie, ci mai ales o echipă, un cuplu nebun, iubirea celuilalt şi căminul celuilalt!”

Instanța a stabilit că ceremonia nu a fost conformă cu legea

Instanța a considerat, astfel, că ceremonia de căsătorie nu a fost conformă cu legea.

„Discursul menţionat mai sus demonstrează că bărbatul şi femeia nu au făcut declaraţia prevăzută la articolul 1:67, alineatul 1, din Codul civil olandez”, a hotărât justiţia. Acest articol prevede că viitorii soţi declară că vor îndeplini toate obligaţiile legale legate de căsătorie.

„În consecinţă, căsătoria dintre bărbat şi femeie nu a fost oficializată. Aceasta înseamnă că actul de căsătorie a fost înregistrat în mod eronat la starea civilă”, se arată în hotărârea justiţiei.

Potrivit cuplului, eroarea a fost independentă de voinţa lor, iar ofiţerul de stare civilă prezent nu le-a semnalat-o în timpul ceremoniei. Cei doi au cerut judecătorului să le permită să păstreze data iniţială a căsătoriei sau să o recunoască administrativ ca atare, însă acesta a refuzat.

„Instanța înțelege că data căsătoriei, menționată în certificat, este importantă pentru bărbat și femeie, însă nu poate ignora prevederile legii”, se mai arată în hotărâre.

