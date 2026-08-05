Biletul câștigător a fost confundat cu unul fără valoare

Câștigătoarea, care a ales să rămână anonimă, a realizat că a aruncat biletul care îi putea schimba viața abia după ce un membru al familiei i-a spus că numerele jucate de ea – aceleași de fiecare dată, fiind asociate cu o persoană dragă – au fost extrase câștigătoare. Femeia verificase biletul la un magazin local, însă dispozitivul indicase că acesta era „neplătibil”, întrucât comercianții mai mici nu pot procesa câștiguri mari, potrivit administratorului companiei SANB, Roberto Nicola Toscano.

„Când a realizat ce s-a întâmplat, biletul fusese deja aruncat la gunoi, iar deșeurile fuseseră ridicate”, a explicat Toscano. Fără să piardă timp, femeia a contactat echipa de gestionare a deșeurilor din Bitonto, lângă Bari, cerându-le ajutorul. „Am reconstituit călătoria biletului, fără prea multe speranțe de a-l găsi, deoarece fusese deja transportat de un camion de gunoi”, a adăugat el.

Biletul a fost găsit după o zi întreagă de căutări

Cu toate acestea, muncitorii au reușit să localizeze vehiculul care transporta deșeurile și l-au dus la o companie specializată pentru a căuta biletul în siguranță. După mai bine de o zi de scotocit printre grămezile de gunoaie, echipa a găsit biletul câștigător. „Printre diversele bilete și cotoare, am găsit și ciotul pe care îl căutam, care, în mod miraculos, era încă intact”, a declarat Toscano.

Reacția câștigătoarei a fost emoționantă. „Când i-am spus că l-am găsit, aceasta a plâns de emoție», a povestit el. ,,Aș fi îmbrățișat-o, dar vorbeam la telefon.”

Însă recuperarea biletului nu a fost lipsită de costuri. Fiind o agenție publică, cheltuielile căutării ar fi fost suportate de contribuabili. Totuși, femeia a semnat un angajament prin care s-a obligat să acopere toate costurile suplimentare. „A fost un pariu riscant, dar care a meritat din plin”, a concluzionat Toscano.

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