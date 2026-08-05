Incidentul a avut loc în localitatea Weesen și a mobilizat rapid forțe impresionante de intervenție, de la echipaje de poliție terestră și navală, până la servicii de ambulanță.

Prins în flagrant de proprietarii care se întorceau acasă

Conform datelor furnizate de Poliția Cantonală St. Gallen, suspectul a pătruns în proprietate după ce a forțat o cale de acces. Planul bărbatului a fost însă dat peste cap în momentul în care proprietarii casei au revenit neașteptat la domiciliu și l-au surprins în timp ce cotrobăia prin încăperi.

Văzând că este descoperit, românul a abandonat prada și a fugit din casă, îndreptându-se spre malul apei. Acolo îl aștepta ambarcațiunea pe care o pregătise din timp pentru a-și asigura retragerea.

În jurul orei 19:15, proprietarii au apelat numărul de urgență al poliției, anunțând că un spărgător le-a călcat pragul și că acesta încearcă să scape traversând Lacul Walen în direcția localității Quinten, la bordul unui caiac.

Urmărire pe apă și pe uscat în zona pârâului Seerenbach

Alerte de urgență au fost transmise imediat tuturor patrulelor din zonă. Mai multe echipaje ale Poliției Cantonale St. Gallen, sprijinite de echipele de salvare pe apă, au lansat o operațiune de căutare pe suprafața lacului și de-a lungul țărmului.

„Suspectul a fost localizat în scurt timp în apropierea pârâului Seerenbach. După o scurtă urmărire pe jos, polițiștii au reușit să îl imobilizeze și să îl încătușeze pe bărbat”, au precizat reprezentanții Poliției Cantonale St. Gallen.

În timpul încercării disperate de a scăpa de oamenii legii, românul a suferit leziuni ușoare. După imobilizare, acesta a fost preluat de un echipaj medical și transportat la cel mai apropiat spital pentru a primi îngrijiri.

Un plan minuțios, dar eșuat: furase caiacul dintr-o altă localitate

Ancheta desfășurată de autoritățile elvețiene a scos la iveală un traseu infracțional bine stabilit. Anterior spargerii din Weesen, bărbatul de 58 de ani furase caiacul din localitatea Unterterzen.

El a traversat Lacul Walen până la debarcaderul „Plättli”, unde a ancorat ambarcațiunea și s-a îndreptat spre zona rezidențială. Din locuința vizată, el reușise să adune alimente, aparatură electronică și o sumă de bani înainte de a fi surprins de proprietari.

Caiacul furat a fost recuperat intact de polițiști și a fost deja restituit proprietarului de drept.

Cercetările continuă sub coordonarea parchetului local pentru documentarea întregii activități infracționale a românului, care urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.

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