Unii producători se plâng că aruncă din marfă, după ce producția a fost prea mare, spun ei, dar alții susțin că nu aruncă nimeni din legume, ci, de fapt, nu au fost culese.

Chiar și așa, prețurile colectate vineri de Libertatea arată că avem castraveți mai ieftini în magazine sau supermarketuri comparativ cu cei din piețe.

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Foto: Libertatea/ Dumitru Angelescu

Spre exemplu, castraveții românești se vând azi cu 5 lei/kilogram la un magazin de la bloc. La Mega Image, costul variază, în funcție de magazin, de la 4,19 la 5 lei.

În Piața Drumul Taberei, castraveții românești sunt între 6 și 8 lei, iar în alte piețe se vând cu 6, 8 sau chiar 10 lei. La fel și la o piață ambulantă, tot 10 lei/kg. Așadar, unele diferențe sunt duble. Dacă ne ducem la sursă, unii producători spun că îi vând și cu 25 de bani.

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Superproducție de castraveți în Olt: 0,24 lei/ kg

În tot acest timp, producătorii locali spun că se confruntă cu pierderi foarte mari. În județul Olt, tone de castraveți au ajuns la gunoi, după ce prețul a scăzut la doar 6 lei pentru un sac de 25 de kilograme, spune un producător local. Înseamnă 0,24 lei per kilogram.

„Nu se vinde nimic”, declară dezamăgiți fermierii, care spun că nu-și mai pot acoperi nici măcar costurile de producție.

Bazinul legumicol Doba, cel mai mare din Oltenia, este printre cele mai afectate. Supraproducția din această vară a dus la o prăbușire a prețurilor, iar cultivatorii se văd nevoiți să renunțe la această cultură.

„Castravetele din România și, mai ales, din acest bazin legumicol, pleca la export în Polonia. Aceste exporturi au fost întrerupte și oamenii au mizat pe această cultură, cultivând suprafețe mai mari ca în anii precedenți”, explică Ion Păunel, președintele Sindicatului Producătorilor Agricoli Olt, potrivit Digi 24.

Costurile ridicate de producție agravează situația. „Un om cu ziua vrea 150-200 de lei. Ca să fac 200 de lei, trebuie să vând 500 de kilograme de castraveți. 10 lei litrul de benzină, 1,70 lei kilowatt-ul la curent, input-urile s-au mărit cu 50, 60, 70, chiar 100%”, detaliază Păunel.

În aceste condiții, cultivatorii au început deja să desființeze solariile pentru a planta alte culturi mai rentabile.

Legumicultor: Nimeni nu aruncă roșii sau castraveți din cauza prețurilor mici

Un alt legumicultor din Olt contrazice teoria potrivit căreia țăranii aruncă legumele, pentru că nu se vând. El spune că marfa nici ajunge să fie culeasă.

„Nimeni nu aruncă roșii sau castraveți pe câmp din cauza prețurilor prea mici de vânzare, marfa rămâne neculeasă pentru că nu se vinde. Datorită ploilor și căldurii, avem o supraproducție în România. În urmă cu două săptămâni, ofertele pentru castraveți erau chiar la 80-90 de bani/kg, la roșii au rămas constante, în jur de 2-2,5 lei”, a spus, pentru Libertatea, Vasile Valentin, fermier și legumicultor din județul Olt.

El explică faptul că, odată culeasă, marfa nu poate sta mai mult de două zile, pentru că intermediarii o vor proaspătă.

„După 3-4 zile roșia coaptă se strică, iar castravetele se usucă. Legumele în starea asta nu-s bune pentru vânzare, așa că se aruncă”, spune fermierul.

În plus, nici infrastructura din România nu mai ține cu producătorii: „Cooperative au mai apărut, dar sunt puține. Este foarte greu să ai un sistem care să aibă ritmicitate în aprovizionare. România are o climă variabilă, nu are sisteme de depozitare, nu deține nici prea multe fabrici de conserve. Cei mai mulți producători dau marfa în stare proaspătă, nu pot risca sume imense pentru producții industriale”, subliniază Vasile Valentin.

Legumicultorul și-a făcut niște calcule, doar ca să afle ce ar trebui să facă să iasă pe 0, nu pe profit. Iată ce înseamnă, după cum spune el, să fii rentabil în legumicultură.

„Ca să ies pe zero ar trebui să am minimum un hectar de roșii și unul de castraveți, mă refer la solarii. Roșiile ar trebui să le dau cu 2 lei, castraveții cu 1,5 lei – preț net la poarta fermei. Într-un an mediu, cu climă bunicică, la un hectar se fac 60 tone de roșii, respectiv 90 tone de castraveți. Așa îmi scot doar cheltuielile: medicație, îngrășăminte, căldură, polenizare etc”, explică legumicultorul din Olt.

Cât costă roșiile și varza în piețe

Problemele nu se limitează doar la castraveți. În piețe, roșiile se vând cu 3 lei kilogramul, iar varza nu depășește 60 de bani pe kilogram.

Unii producători au ajuns să vândă roșiile chiar și cu 1 leu/kg sau să le arunce din cauza caniculei și a excesului de marfă din Programul Tomata.

Fermierii spun că, în ciuda prețurilor mici, nu găsesc cumpărători.

„Nu am vândut nimic. Ieri toată ziua am vândut de 150 de lei. Chiar dacă sunt foarte mici prețurile, nu avem cui să le vindem”, spune un legumicultor.

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