60.000 de euro pentru vacanța la Disney World

Familia Radford, din Morrecambe (comitatul Lancashire, nord-vestul Angliei), cea mai numeroasă din Marea Britanie, și-a permis o vacanță de vis în Florida, care a costat 60.000 de euro.

Însă bucuria lor a fost umbrită de o amendă primită la întoarcere. Părinții au fost sancționați pentru că au încălcat obligația de școlarizare a copiilor!

Sue (50 de ani) și Noel Radford (54 de ani) sunt căsătoriți de 33 de ani. Ei au fost adoptați când erau bebeluși și s-au cunoscut în copilărie. Sue a avut primul copil la 14 ani, iar acum au 22 de copii și 11 nepoți.

Familia a plecat în vacanță la Disney World pentru a sărbători cea de-a 50-a aniversare a lui Sue. Însă la întoarcere, au primit o scrisoare de la Tribunalul din Preston.

Cum a calculat amenda autoritatea școlară

Acuzația era că 4 dintre copii nu ar fi trebuit să fie în vacanță între 24 martie și 1 mai 2025, ci să meargă la școală.

Părinții au fost amendați cu 65 de lire sterline (75 de euro) pentru fiecare copil, plus 118 lire sterline (136 de euro) cheltuieli de judecată.

Recomandări Un fost judecător al CCR are 10.000 de euro pensie și e bucuros că rămâne cu toți banii, după decizia CCR: „Avem dreptul. Nu înțeleg ce atâta tam-tam”

Dețin o brutărie

Familia Radford locuiește într-un fost azil de bătrâni transformat. Povestea familiei este una impresionantă.

Cu banii câștigați din brutăria pe care o dețin, părinții au refuzat să aplice pentru orice fel de ajutor social.

Deținem propria noastră brutărie, din 1999, așa cum reușim să asigurăm și să hrănim familia noastră uriașă, precum și localnicii din Heysham și Morecambe.

Crăciunul îi costă 6.000 de euro

De Crăciunul trecut, Sue și Noel Radford au cumpărat 300 de cadouri, 4 brazi și decorațiuni, în total o cheltuială de 6.000 de euro.

Una dintre cele mai mari dureri de cap este locul unde să ascundem toate cadourile. Le avem puse peste tot, chiar și în sala cazanelor. Totul este să ne amintim unde le-am ascuns!

Cel mai mare are 35 de ani, cel mai mic – 3. Plus 7 câini

Pentru a-și putea duce copiii la școală, Noel a cumpărat un microbuz. Cei mai mari copii ai familiei Radford sunt Chris (35 de ani), Sophie (30 de ani) și Chloe (29 ani), care își ajută părinții la brutărie, în timp ce mezinul este Phoebe (3 ani). Familia are și… 7 câini.

Familia Radford a jucat în propriul reality show, „22 Kids and Counting” (22 de copii și numărătoarea continuă), care a durat patru serii. Au primit în jur de 12.000 de euro.

De asemenea, soții au scris o carte, „The Radfords, making life count” (Familia Radford sau făcând viața să conteze cu adevărat).

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE