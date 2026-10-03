Cât câștigă pe lună un măturător de stradă în Germania: salariul poate ajunge și la 40.000 de euro pe an

Un măturător stradal câștigă în Germania, în medie, aproximativ 34.600 de euro brut pe an, potrivit portalului de carieră Stepstone, citat de publicația t-online.de. Salariile diferă în funcție de regiune, angajator și experiență și pot ajunge la 40.000 de euro anual.

Ce atribuții are și cât câștigă un măturător stradal în Germania

Curățenia orașelor este asigurată, printre alții, de angajații care mătură străzile, îndepărtează frunzele și colectează deșeurile. eniturile din acest domeniu diferă în funcție de regiune, angajator și experiența profesională. Potrivit portalului de carieră Stepstone, un măturător stradal câștigă în Germania, în medie, aproximativ 34.600 de euro brut pe an.

Salariul de început sau minim pentru această ocupație este de aproximativ 27.300 de euro pe an. Angajații cu experiență sau cei care lucrează în marile zone urbane cu o economie puternică pot ajunge la salarii de până la 40.000 de euro brut anual.

Salariile din salubritate în Germania / Imagine generată cu AI

Șoferii utilajelor de măturat străzi au un salariu mediu de aproximativ 36.900 de euro brut pe an. Și în cazul acestora există diferențe regionale. În unele landuri, salariile încep de la aproximativ 30.900 de euro, în timp ce șoferii cu experiență din regiunile cu o economie puternică pot câștiga până la 42.900 de euro pe an.

Angajații serviciilor de salubritate care se ocupă de colectarea deșeurilor și contribuie, de asemenea, la curățenia orașelor câștigă, în medie, aproximativ 34.900 de euro brut pe an la nivel național. Aceasta înseamnă un salariu lunar de aproximativ 2.900 de euro.

Ce pregătire este necesară

Pentru a lucra ca măturător nu este necesară o formare profesională clasică.

În general, angajații sunt instruiți direct de serviciile municipale de salubritate sau de firmele private care oferă astfel de servicii. În perioada de acomodare, aceștia învață să utilizeze utilaje precum mașinile de măturat sau suflantele pentru frunze.

Pentru șoferii utilajelor de măturat străzi este necesar un permis de conducere din categoria C sau CE, deoarece aceste vehicule cântăresc adesea mai mult de 3,5 tone.

De asemenea, sunt importante cunoștințele tehnice și o bună orientare în traficul rutier.

Persoanele care lucrează la serviciul de colectare a deșeurilor au nevoie, de multe ori, de permis de conducere pentru camion și trebuie să aibă o bună capacitate fizică.

Salariile măturătorilor de stradă din România

În Capitală, veniturile măturătorilor de stradă se numără printre cele mai ridicate din țară.

Salariul net variază între 3.000 și 3.700 de lei, la care se adaugă tichete de masă în valoare de aproximativ 600-800 de lei și, în anumite cazuri, sporuri pentru condiții vătămătoare, potrivit gandul.ro. În Cluj-Napoca, salariile sunt asemănătoare celor din București. Un măturător de stradă poate câștiga între 3.000 și 3.500 de lei net.

Și în acest caz, veniturile pot fi completate cu bonusuri similare celor acordate în Capitală.

În orașele mici și medii din provincie, nivelul veniturilor este mai redus. Salariile nete se situează, în general, între 2.600 și 2.900 de lei. În multe cazuri, acestea rămân la nivelul salariului minim pe economie.