Datele Economic Research Institute (ERI), citate de Euronews, arată că, în 2025, un pilot de linie român câștigă în medie 32.299 de euro brut pe an, adică 38.000 de dolari, de 12 ori mai puțin decât un coleg american.

Pot ajunge și la 450 de dolari ora de zbor

Salariile piloților variază considerabil, în funcție de compania aeriană pentru care lucrează și de numărul de ore de zbor înregistrate anual.

Recent, un căpitan al American Airlines, care locuiește în Miami și pilotează un Boeing 737, a dezvăluit câștigurile sale anuale pe platforma X, provocând reacții diverse.

Fluturașul de salariu „scurs” arată un venit impresionant de 458.000 de dolari pe an, cu un tarif orar de aproximativ 360 de dolari.

Piloții care operează avioane de mari dimensiuni, precum Boeing 777 sau Airbus A350, pot câștiga până la 450 de dolari pe oră.

În medie, un pilot zboară aproximativ 900 de ore pe an, ceea ce corespunde unui program lunar de 75 de ore, conform Flying Magazine.

Totuși, orele de zbor ale piloților sunt reglementate prin legislații federale. Alți factori, precum odihna dintre zboruri, activitățile de pregătire și post-zbor, dar și vechimea la o anumită companie, influențează numărul de ore pe care piloții le pot acumula.

„Când viața ta depinde de cineva, vrei să fie cea mai capabilă persoană la cârmă”

După ce fluturașul de salariu al căpitanului American Airlines a fost distribuit pe X de către Breaking Aviation News&Videos, utilizatorii platformei au avut reacții variate.

Mulți au fost de acord că salariile mari reflectă responsabilitatea uriașă a piloților. „Sunt absolut de acord ca omul responsabil de mașina care mă ține la 35.000 de picioare în aer să fie bine plătit”.

„Mergeți să vă luați licența de pilot, copii!”, a glumit altcineva. „Când viața ta depinde de cineva, vrei să fie cea mai capabilă persoană la cârmă. Îmi place că piloții sunt plătiți bine și că au pregătirea necesară pentru a menține siguranța în aer”, a comentat un alt utilizator.

Pe de altă parte, au existat și opinii critice. „Tot nu m-ar putea plăti 500.000 de dolari să mă ocup de programe oribile, aeroporturi, public general, cazare constantă la hoteluri, probleme sindicale, întârzieri etc. Detest fiecare aspect al călătoriilor comerciale aeriene. Mi se pare o existență oribilă”, a scris altcineva pe aceeași platformă.

Cele mai mici salarii pentru piloți, în România

Discrepanțele sunt evidente încă din primii ani de carieră. În România, un pilot cu 1-3 ani de experiență câștigă aproximativ 22.538 de euro anual (circa 1.870 euro pe lună).

Chiar și după opt ani de experiență, veniturile nu depășesc 40.358 de euro pe an.

În schimb, în Elveția, un pilot aflat la început de drum câștigă aproape 80.500 de euro anual, iar după opt ani poate ajunge la 140.344 de euro brut pe an.

În Germania, venitul mediu anual al unui pilot este de 106.187 de euro, în Belgia de 110.424 de euro, iar în Irlanda de 108.007 euro. Chiar și în Franța, unde nivelurile salariale sunt mai temperate, media este de 87.893 de euro pe an, de aproape trei ori mai mult decât în România.

La polul opus, în Europa Centrală și de Est, salariile rămân reduse: în Polonia media este de 51.370 de euro, în Cehia de 47.974 de euro, iar România închide clasamentul, cu 32.299 de euro anual.

