Cătălin Cherecheș a adus mai multe precizări după ce luni, Agenția Națională de Integritate a anunțat public că a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curţii de Apel Cluj, în vederea începerii unei acțiuni de control, precum și Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare, pentru verificarea indiciilor privind săvârșirea infracțiunii de „fals în declarații”.

„În toamna anului trecut am primit solicitări din partea ANI pentru a le furniza documente cu privire la venituri, cheltuieli, sume pe care le datorez sau mi se datorează, specificându-se să detaliez intervalul anilor 2012 – 2018. Din lecturarea adreselor transmise de către ANI nu reiese nici un element în funcție de care să mă pot exprima, fapt pentru care am solicitat, prin avocat, să mi se comunice concret ce mi se impută și care sunt elementele raportat la care este nevoie de clarificări, respectiv să fiu informat și invitat pentru a prezenta un punct de vedere. Solicitare la care nu am primit răspuns din partea ANI, nu mi s-a adus la cunoștință nici o acuzație, nici o specificare asupra conținutului vreunor sesizări și evaluări” susține primarul din Baia Mare într-un comunicat, potrivit emaramures.ro

„Am așteptat mai bine de 6 luni și nici în ziua de azi, atât eu cât și avocații mei, nu am primit un răspuns la soliciatarea noastră privind informațiile pertinenete pentru a putea furniza documente și explicații relevante. Consider că această abordare este nelegală și aduce grave atingeri la drepturile mele ca om și este una țintită pentru a produce vătămări de imagine.

Mi-am asumat un rol public, fiind deputat și primar al municipiului Baia Mare, am fost mereu transparent și deschis la orice întrebare și dialog atât cu cetățenii cât și cu toate instituțiile Statului Român” a continuat Chrercheș.

Primarul din Baia Mare susține că donația de 1,5 milioane de euro primită de la mama lui a fost deja clarificată

„Declarațiile mele de avere sunt publice, iar cu privire la suma de 1,5 milioane de euro donată de către mama mea Viorica Cherecheș, constat că am fost deja subiectul unui verificări la ANI. Verificare prin care s-a certificat că suma dobândită prin donație este legală și perfect conformă cu declarația mea de avere. Parte din această sumă este cea care din nou a ajuns în vizorul ANI, dar de data asta nu am fost informat nici în legatură cu natura sesizării, evaluării, și nici nu mi s-a oferit posibilitatea de a depune un punct de vedere informat și relevant” a mai spus Cherecheș.

