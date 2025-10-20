Cum arată noul sondaj CURS

Astfel, dacă alegerile pentru Primăria Capitalei ar avea loc în această săptămână, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță (PSD), ar obține 25% din voturi, fiind pe primul loc.

Urmează deputatul Cătălin Drulă (USR) și primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu (PNL), ambii cu câte 18%.

Anca Alexandrescu (independentă) este creditată cu 10%, iar Cristian Popescu Piedone (PNRR) cu 9%. Următorii sunt Virgil Alexandru Zidaru (Makaveli) și Mihai Enache (AUR) au 5%, urmați de Vlad Gheorghe (DREPT) și Ana Ciceală (SENS), cu câte 3%.

Rezultatele sondajului CURS

Sondajul a fost realizat în perioada 8-17 octombrie, pe un eșantion de 1.072 de respondenți cu vârsta peste 18 ani. Marja de eroare este de ±3%, iar nivelul de încredere de 95%, susțin autorii sondajului.

Diferențe importante față de precedentele sondaje CURS și Avangarde

Spre comparație cu precedentele două chestionare, se remarcă diferențe importante. Astfel, la precedentul sondaj CURS, cel din august, situația era următoarea:

Daniel Băluță (PSD) – 24%

Cătălin Drulă (USR) – 20%

Ciprian Ciucu (PNL) – 11%

Cristian Popescu Piedone (PUSL) – 11%.

Se observă că Băluță a rămas pe primul loc, dar diferența a crescut enorm față de locul 2, mai exact acum sunt 7 procente între Băluță și următorul clasat. De asemenea, Drulă a scăzut 2 procente, iar Ciucu a urcat foarte mult față de recentul sondaj CURS, mai precis 7 procente.

Și comparația cu recentul sondaj Avangarde, publicat tot în august, este relevantă. Acolo, ordinea primilor 4 era:

Daniel Băluță, PSD – 25%

Ciprian Ciucu, PNL – 25%

Cătălin Drulă, USR – 20%

Anca Alexandrescu, independentă – 18%

Se remarcă faptul că acum două luni Băluță și Ciucu erau la egalitate în sondajul Avangarde, acum Ciucu împarte locul secund cu Drulă.

Alegerile la Primăria Capitalei ar putea fi în decembrie, deși PSD s-a opus

Amintim că Guvernul condus de Ilie Bolojan nu a stabilit încă data alegerilor din Capitală pentru că partidul condus interimar de Sorin Grindeanu s-a opus ca alegerile să fie organizate în acest an. Libertatea a anunțat în premieră, încă din august, că PSD vrea amânarea alegerilor la primărie pentru 2026.

Totuși, premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, 17 octombrie, că organizarea alegerilor în București este posibilă în acest an, mai ales în prima duminică din decembrie și că va cere acest lucru în coaliție.

În privința candidaților, lucrurile stau astfel: primarul sectorului 4, Daniel Băluță, a explicat că nu va candida în acest an, pentru că are de terminat două mari proiecte în sectorul pe care îl conduce. Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6, nu a exclus candidatura, ci doar a spus că nu este momentul. Iar Cătălin Drulă a transmis că va candida susținut de USR, fostul președinte al partidului afișându-se și cu președintele Nicușor Dan, dar deocamdată nu a făcut anunțul oficial.

Viceprimarul Stelian Bujduveanu (PNL) este acum primar interimar al Capitalei după ce Nicușor Dan a fost ales președintele României în luna mai.

