Lucrătorii, din ce în ce mai rari

Fermierii germani au început să caute lucrători sezonieri din Polonia încă din luna decembrie a anului trecut. Însă de ce atâta grabă? Doritorii pentru această muncă sunt rari, chiar și atunci când este vorba despre câștiguri consistente în euro.

În curând va fi nevoie de forță de muncă pentru recoltarea sparanghelului. Problema este că găsirea doritorilor reprezintă o adevărată provocare – chiar și pentru germani sau olandezi, care atrag lucrătorii cu salarii ce ajung la peste 10.000 de zloți(1.630 de euro în mână). Înainte ca Vladimir Putin să declanșeze iadul, majoritatea lucrătorilor sezonieri de pe câmpurile poloneze proveneau din Ucraina.

Războiul a schimbat însă totul – inclusiv pe piața muncii. O parte dintre bărbați luptă pe front împotriva rușilor, în timp ce alții au plecat spre Occident. De la an la an, situația devine tot mai dificilă. Astfel, unii fermieri renunță la sparanghelul alb și optează pentru cel verde. Alții se gândesc chiar la desființarea completă a plantațiilor.

În agricultură, sparanghelul alb este mult mai greu de recoltat deoarece crește sub pământ și necesită o muncă manuală meticuloasă (săparea fiecărui fir). Sparanghelul verde crește deasupra solului și se taie mult mai ușor, necesitând mai puțină forță de muncă.

Trecerea de la alb la verde este o strategie de supraviețuire economică pentru fermierii care nu mai găsesc suficienți muncitori sezonieri.

Vine sezonul recoltatului, ce salarii se oferă

Pentru germani, sparanghelul nu este doar o delicatesă de primăvară, ci și o mândrie națională. Deși cultivarea acestuia a înregistrat o scădere, Germania rămâne cel mai mare producător din Europa (aceste legume ocupă aproximativ 19,8 mii de hectare). Locuri de muncă pentru recoltarea sparanghelului pot fi găsite, de asemenea, în Olanda și Elveția.

Însă muncitori caută și fermierii polonezi. „Angajez persoane pentru recoltarea sparanghelului alb și verde, precum și pentru sortarea și legarea acestuia în mănunchiuri” – se menționează într-un anunț din voievodatul Polonia Mare (Wielkopolska). Munca se desfășoară în funcție de condițiile meteorologice, aproximativ de la jumătatea lunii aprilie până la jumătatea lunii iunie.

„În ceea ce privește aspectul financiar, plata se face în „acord” (la normă). Câștigul zilnic este de aproximativ 250 de zloți (aproximativ 57 de euro). Salariul lunar este cuprins între 5.000 și 7.000 de zloți brut (1.150-1.600 de euro). Există posibilitatea de cazare gratuită.

Un polonez care merge în străinătate, în Germania, pentru trei luni se întoarce acasă cu 40.000 de zloți (aproximativ 9.200 de euro).

Muncă pentru trei luni

În anunțurile fermierilor germani, plata cu ora se ridică la aproximativ 50 de zloți (11,5 euro). Angajatorii germani oferă cazare – de obicei contra cost. La o plată zilnică de 500 de zloți (115 euro), se poate câștiga în jur de 14.000 de zloți (3.200 de euro) pe lună.

„Sistem în acord. Cei mai buni lucrători ajung să fie plătiți cu 16-22 de euro net pe oră”, se arată în alt anunț. Astfel se ajunge la 900 de zloți (205 euro) pe zi și 20.000 de zloți (4.600 de euro) pe lună. Plățile săptămânale se fac în cont sau cash, însă cazarea se plătește separat.

Harm Schmietendorf, 54 de ani, un fermier din Schleswig-Holstein, cel mai nordic land din Germania, oferă un salariu de 3.000 de euro brut pe lună pentru culesul de sparanghel, dar nu mai găsește muncitori. Schmietendorf se baza pe lucrătorii din România, dar acum mai are doar angajați polonezi. Șomerii germani renunță la muncă după o zi, relatează Bild.



