Contextul internațional, în special tensiunile recente din Iran, a început să se simtă deja în buzunarele europenilor. Dacă în Elveția, o țară recunoscută pentru stabilitate, jurnaliștii de la Blick trag un semnal de alarmă privind creșterea costurilor la energie și vacanțe, în România, situația necesită o abordare și mai riguroasă. Cu o inflație care în martie 2026 continuă să fluctueze, afectând prețurile alimentelor de bază și ale utilităților, constituirea unui fond de urgență este primul pas către independența financiară.

Regula de aur – fondul de siguranță de 3-6 luni

Deși tentația este să cheltuim tot salariul de la o lună la alta, mai ales sub presiunea ratelor la bancă, specialiștii consultați de Libertatea recomandă o rezervă strategică.

Minimul necesar: Echivalentul a 3 luni de cheltuieli. Atenție, vorbim de cheltuieli (chirie/rată, mâncare, utilități), nu neapărat de 3 salarii nete.

Idealul de liniște: Echivalentul a 6 luni de cheltuieli. Aceasta este „plasa de siguranță” care te protejează în cazul pierderii locului de muncă sau al unei probleme de sănătate neprevăzute.

„Grijile financiare au un impact direct asupra sănătății mintale. Să știi că ai bani pentru facturi, chiar dacă mâine se întâmplă ceva rău, îți oferă un confort care nu poate fi cumpărat cu obiecte de lux”, explică experții în educație financiară.

Cât trebuie să pună deoparte o familie din România?

Pentru familiile cu copii, riscurile sunt mai mari. O defecțiune la mașină, o urgență medicală sau o reparație capitală în casă pot destabiliza un buget fragil.

Recomandare: Familiile ar trebui să vizeze un fond de rezervă pentru 4-6 luni.

Proprietarii de locuințe: Trebuie să ia în calcul și un „fond de reparații”. Spre deosebire de chiriași, proprietarii sunt direct responsabili pentru costurile neprevăzute ale imobilului.

Ce faci dacă nu îți rămân bani la final de lună?

În România, unde salariul minim este încă sub presiunea costurilor de trai, economisirea pare un vis îndepărtat pentru mulți. Totuși, experții oferă câteva soluții practice:

Analiza abonamentelor: Verifică-ți extrasul de cont. Plătești pentru 3 platforme de streaming, dar te uiți doar la una? Sala de fitness la care nu ai mai fost din ianuarie? Anulează-le imediat. Sumele mici contează: Dacă nu poți pune 500 de lei deoparte, pune 50. Importante sunt disciplina și formarea obiceiului. Atenție la contractele pe termen lung: Leasingurile auto sau abonamentele telefonice scumpe sunt greu de reziliat și îți „mănâncă” lichiditățile.

Câți bani trebuie să ai în casă pentru urgențe imediate?

Pentru urgențe imediate (o pană de cauciuc, o rețetă la farmacie) păstrează în casă o sumă mică de bani gheață, de aproximativ 300-500 de lei. Restul banilor trebuie să stea în bancă, pentru a fi protejați de furt și pentru a genera o minimă dobândă care să mai amortizeze din inflație.