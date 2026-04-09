Contextul internațional, în special tensiunile recente din Iran, a început să se simtă deja în buzunarele europenilor. Dacă în Elveția, o țară recunoscută pentru stabilitate, jurnaliștii de la Blick trag un semnal de alarmă privind creșterea costurilor la energie și vacanțe, în România, situația necesită o abordare și mai riguroasă. Cu o inflație care în martie 2026 continuă să fluctueze, afectând prețurile alimentelor de bază și ale utilităților, constituirea unui fond de urgență este primul pas către independența financiară.

Regula de aur – fondul de siguranță de 3-6 luni

Deși tentația este să cheltuim tot salariul de la o lună la alta, mai ales sub presiunea ratelor la bancă, specialiștii consultați de Libertatea recomandă o rezervă strategică.

  • Minimul necesar: Echivalentul a 3 luni de cheltuieli. Atenție, vorbim de cheltuieli (chirie/rată, mâncare, utilități), nu neapărat de 3 salarii nete.
  • Idealul de liniște: Echivalentul a 6 luni de cheltuieli. Aceasta este „plasa de siguranță” care te protejează în cazul pierderii locului de muncă sau al unei probleme de sănătate neprevăzute.

„Grijile financiare au un impact direct asupra sănătății mintale. Să știi că ai bani pentru facturi, chiar dacă mâine se întâmplă ceva rău, îți oferă un confort care nu poate fi cumpărat cu obiecte de lux”, explică experții în educație financiară.

Cât trebuie să pună deoparte o familie din România?

Pentru familiile cu copii, riscurile sunt mai mari. O defecțiune la mașină, o urgență medicală sau o reparație capitală în casă pot destabiliza un buget fragil.

  • Recomandare: Familiile ar trebui să vizeze un fond de rezervă pentru 4-6 luni.
  • Proprietarii de locuințe: Trebuie să ia în calcul și un „fond de reparații”. Spre deosebire de chiriași, proprietarii sunt direct responsabili pentru costurile neprevăzute ale imobilului.

Ce faci dacă nu îți rămân bani la final de lună?

În România, unde salariul minim este încă sub presiunea costurilor de trai, economisirea pare un vis îndepărtat pentru mulți. Totuși, experții oferă câteva soluții practice:

  1. Analiza abonamentelor: Verifică-ți extrasul de cont. Plătești pentru 3 platforme de streaming, dar te uiți doar la una? Sala de fitness la care nu ai mai fost din ianuarie? Anulează-le imediat.
  2. Sumele mici contează: Dacă nu poți pune 500 de lei deoparte, pune 50. Importante sunt disciplina și formarea obiceiului.
  3. Atenție la contractele pe termen lung: Leasingurile auto sau abonamentele telefonice scumpe sunt greu de reziliat și îți „mănâncă” lichiditățile.

Câți bani trebuie să ai în casă pentru urgențe imediate?

Pentru urgențe imediate (o pană de cauciuc, o rețetă la farmacie) păstrează în casă o sumă mică de bani gheață, de aproximativ 300-500 de lei. Restul banilor trebuie să stea în bancă, pentru a fi protejați de furt și pentru a genera o minimă dobândă care să mai amortizeze din inflație.

Cutremurător! Mesajul de fix 25 de cuvinte care va sta scris pe cavoul lui Mircea Lucescu! A fost ales expres chiar de marele antrenor, iar semnificație e pur și simplu zdrobitoare: "Bogăție...”
Gestul făcut de Răzvan Lucescu, la priveghiul tatălui său, i-a emoționat pe toți cei prezenți pe Arena Națională. Susținut de soție, și cu privirea ațintită spre sicriul părintelui său, fiul lui Mircea Lucescu n-a mai rezistat... Imaginile spun totul / Foto
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
Florin Prunea a dezvăluit un episod genial: „Era cu paharul de whisky în față. Mi-a dat 30.000 de dolari la pungă și m-a dat afară!”
S-a stins victima accidentului provocat de Kader Keita » Ce riscă acum fotbalistul de la Rapid: concurs de infracțiuni
Ultima oră! Tudor Chirilă, reacție tulburătoare după moartea lui Mircea Lucescu. A scris un adevăr greu, apăsător: “A murit practic în vestiar”. Val de reacții după mesajul lui
Doamne, ce situație! Cum l-a găsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira când a revenit de la Desafio. A fost șocul vieții ei. A confirmat ce toată lumea bănuia
S-a măritat în secret Corina Caragea? După 10 ani de relație, vedeta rupe tăcerea! Ce a dezvăluit despre viața ei personală

Martorii din dosarul lui Mircea Sandu ar putea fi reaudiați după ani de proces, pe motiv că judecătoarea a plecat pe un post mai înalt fix în toiul dezbaterilor
Bogdan Ivan a anunțat, de față cu Ilie Bolojan, că își va da demisia de la Ministerul Energiei dacă PSD iese de la guvernare
Iranul închide Strâmtoarea Ormuz, la câteva ore de la anunțarea armistițiului. Trump, criticat vehement în SUA: „Nu își poate controla aliații, nu poate menține pacea”
Mircea Lucescu a ignorat sfatul medicilor pentru naționala României: „Nu am ce să fac. Așa am început, așa termin
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Theo Rose, declarații triste despre viața ei. Ce a mărturisit artista, care este căsătorită cu Anghel Damian și au un băiețel: „Relații care se încheie, relații care se schimbă..."
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat

Program TV de Paște 2026 la Kanal D și Kanal D2. Vorbe de duh rostite de preoți în fața lui Dan Negru la „Jocul cuvintelor”
Ce spune Alex Velea despre pasiunile copiilor lui: „Îi susțin”. Cum se simte artistul în rolul lui Doru din serialul „Tătuțu’”
Mihaela Rădulescu a publicat imagini neștiute cu Felix Baumgartner: „Cică n-a fost o viață împărtășită, doar o vacanță ici și colo!”. Ce a dezvăluit acum vedeta
Cartelul celor 10 bănci: românii au plătit ilegal rate mai mari în pandemie. Cum îşi pot recupera banii
Breaking! Informația momentului despre crima care a șocat România! A recunoscut! Medicul Cristian Staicu ar fi fost ucis de…
Când titanii s-au întâlnit! Lucescu, poveste de fotbal cu Pele: „Tricoul lui este la mine, nespălat încă, are iarbă pe el”
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Iranul anunță închiderea Strâmtorii Ormuz și acuză SUA că au încălcat armistițiul. Washingtonul avertizează: acordul cade fără redeschidere
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
Ultimul mesaj transmis de Mircea Lucescu înainte să moară! Ce mărturisire cutremurătoare a făcut „Il Luce”: „Gata, s-a terminat…”
Răzvan Lucescu, prima reacție după ce l-a vizitat pe Mircea Lucescu. Antrenorul s-a întors în România de urgență
Mircea Lucescu va fi înmormântat în Vinerea Mare. Ce nu fac preoții în ziua în care a fost răstignit Iisus Hristos
Gică Hagi a ajuns la priveghiul lui Mircea Lucescu. Primele imagini cu oamenii care au venit să îi aducă un ultim omagiu lui “Il Luce”

Decizia lui Nicușor Dan l-a șocat pe procurorul CSM din investigația Recorder: „O probă împotriva statului de drept”
Ce a cerut Nicușor Dan la 3 ani de când Vlad Voiculescu, Florin Cîțu și Ioana Mihăilă sunt urmăriți penal în dosarul vaccinurilor, dar totul este blocat în justiție
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
Horațiu Potra, pus pe fugă de o bătrânică de 73 de ani înarmată cu un băț. Cum a fost umilit șeful mercenarilor de o bunicuță din Mediaș
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit