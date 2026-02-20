Suma maximă pentru contul tău curent

Dacă te bucuri să vezi soldul contului crescând în ziua de salariu, ar putea fi momentul să te gândești mai bine la modul în care îți gestionezi economiile. Potrivit ziarului britanic Metro, lăsând banii să stea în contul curent, de fapt, pierzi bani.

Experții avertizează că, dacă ai mai mult de 1.000 de lire sterline (aproximativ 5.800 de lei) în contul curent, pierzi bani în mod indirect.

„Un cont curent ar trebui privit ca un instrument pentru cheltuieli zilnice, nu ca un loc pentru a stoca sume mari de bani pe termen lung”, a precizat, pentru Metro, Derek Sprawling, director financiar la Spring.

El a mai explicat: „Gândește-te la contul curent ca la un portofel digital – conceput pentru comoditate, nu pentru economisire. Nu ai purta 2.500 de lire în numerar la supermarket, așa că de ce să lași acești bani să stea nefolosiți într-un cont curent? Tratează-l ca pe un spațiu de tranzit pentru banii tăi, nu ca pe o destinație finală”.

Câți bani e bine să păstrezi în cont

Experții recomandă să menții între 500 și 1.000 de lire sterline (între 3.000-5.800 de lei) în contul curent. Aceasta este o sumă rezonabilă pentru acoperirea facturilor obișnuite și a unor cheltuieli neprevăzute.

„Orice sumă care depășește acest prag ar putea fi utilizată mai eficient în altă parte. Cu ratele dobânzilor pentru multe conturi curente mult sub rata inflației, fondurile suplimentare își pierd valoarea în termeni reali”, adaugă Derek Sprawling.

Specialistul financiar recomandă economisitorilor să studieze ofertele diferitelor bănci pentru a găsi cele mai bune dobânzi, dar și să ia în considerare flexibilitatea de care au nevoie. „Dacă dorești un cont care să îți permită accesul rapid la fonduri în câteva minute, nu în câteva zile, documentează-te și verifică termenii și condițiile conturilor; nu toate conturile cu «acces rapid» sunt atât de simple pe cât par”.

Dacă nu dorești să blochezi banii într-un cont de economii cu restricții stricte privind retragerile, nu te îngrijora. Există numeroase opțiuni care îți permit să depui și să retragi fonduri oricând dorești, dar este important să compari ofertele pentru a găsi varianta care ți se potrivește cel mai bine. Pe lângă conturile de economii, alegerea unui cont de investiții poate fi o opțiune atractivă.

