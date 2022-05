Edupedu: Catinca Maria Nistor, numită fără concurs directoare a Institutului Cultural Român din Londra, și-a falsificat CV-ul

„Nu avem înregistrată nicio persoană cu acest nume care a urmat sau a absolvit LSE” („We have no record of anyone of this name as having attended, or graduated from, LSE”), scrie într-un răspuns transmis publicației citate de către instituția britanică de învățământ superior.

Actrița nu a putut fi contactată de Edupedu pentru a oferi un punct de vedere.

Catinca Nistor a trecut în CV-ul său public, de pe site-ul de profile profesionale Linkedin, că a urmat studii de licență sau aferente licenței (undergraduate) la LSE, specializarea Management, în anul academic 2009-2010.

Sursa foto: edupedu.ro

Totodată, la audierea din comisia de specialitate pentru postul de conducere al ICR Londra, actrița a folosit următoarele cuvinte pentru a se prezenta în fața parlamentarilor români: „Bună ziua tuturor, mă numesc Catinca Maria Nistor, absolventă a Facultății de Drept, absolventă a London School of Economics, absolventă a Universității Naționale de Teatru și Cinematografie, absolventă și a cursului de manager cultural organizat de Ministerul Culturii…”

(Notă: Afirmația Catincăi Nistor privind absolvirea LSE poate fi urmărită de la minutul 41:38)

Catinca Nistor a fost propunea președintelui ICR, Liviu Jicman, pentru postul de director al ICR Londra. Acesta a fost audiată pe 15 aprilie în Comisia pentru Cultură a Senatului, care a votat numirea ei la conducerea institutului din Londra, cu 13 voturi „pentru”, 4 voturi „împotrivă” și două abțineri.

Recomandări Unde a fost prins Sorin Oprescu în Grecia. Presa elenă: „Aceasta e ascunzătoarea!”

În vârstă de 33 de ani, Catinca Maria Nistor este actriță și prezentatoare la televiziunea Aleph News, patronată de Adrian Sîrbu. Părinții acesteia sunt nașii de cununie ai fostului președinte al Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea (PSD).

Actrița a fost timp de aproximativ un an director interimar al Teatrului Bulandra, în mandatul primarului Gabriela Firea, și a fost dată afară după un protest public al actorilor de la Bulandra. Ulterior, a fost trimisă și în judecată de noua conducere interimară pentru că și-ar fi atribuit sume de bani necuvenite.

În primă instanță, pe 19 septembrie 2021, Tribunalul București a decis să anuleze contractele încheiate pe drepturi de autor și a obligat-o pe Nistor să returneze teatrului aproape 7.000 de euro. Decizia nu este, însă, definitivă.

London School of Economics este una dintre cele mai prestigioase universități de profil economic din lume. Potrivit topului QS University Rankings, LSE este pe locul 49 în lume la categoria generală a universităților și pe locul 18 în funcție de profil, iar celebrul său masterat financiar este pe locul 9 în lume.

GSP.RO Ce spune un grec mutat în România despre românce: „Poate nu sunt cele mai frumoase din lume, dar...”

Playtech.ro ȘOC! George Simion, SCANDAL uriaș la o televiziune din România. Paznicii l-au oprit, a venit Poliția

Observatornews.ro Cod rutier 2022: Modificarea uluitoare pregătită de Guvern, în ţara din UE cu cei mai mulţi morţi pe şosele

HOROSCOP Horoscop 20 mai 2022. Leii sunt deciși să-și vadă de treburi, dar nu pot din cauza unor relații care scârțâie din toate încheieturile

Știrileprotv.ro Alertă în Europa. O țară importantă a raportat primul caz de variola maimuței. Statele în care a apărut boala

Orangesport.ro Josnic! Tânăra a primit 60.000 de euro pentru partida de amor filmată cu Djokovic: "M-am simţit umilită". El e idolul naţiunii

PUBLICITATE Deea Codrea: „Sustenabilitatea vine atunci când te cunoști“