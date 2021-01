Cazul tânărului mort în incendiul de la Socola. Medic de gardă: „Nu am găsit asupra lui nici țigări, nici brichete sau chibrituri”

La mai bine de 10 zile după ce un tânăr de 33 de ani a murit în urma arsurilor și a intoxicației cu fum într-o rezervă la Institutul de Psihiatrie „Socola” din Iași, conducerea unității medicale a venit cu explicații în legătură cu felul în care s-a produs evenimentul.

Directorul medical interimar al instituției, dr. Raluca Prepeliță, a fost de gardă în ajunul Crăciunului, când la ora 23.55, o ambulanță însoțită de poliție a intrat în curtea Institutului. Pacient era un tânăr de 33 de ani, care a fost adus după ce soția sa a solicitat intervenția forțelor de ordine fiindcă se temea pentru siguranța ei și a copiilor.

„Noi suntem de gardă un medic specialist, un medic primar și un rezident. Acel pacient avea o intoxicație alcoolică acută, de 1,79 în aerul expirat, era revendicativ, agresiv verbal față de soție, impulsiv, iritabil și foarte băut. A recunoscut în fața medicilor că a consumat alcool, Poliția a fost solicitată de soția pacientului, care a fost amenințată”, a explicat dr. Raluca Prepeliță.

Internat împotriva voinței sale – era un risc pentru familie

În momentul în care a ajuns la unitatea medicală, acesta a fost evaluat psihiatric în camera de gardă, pentru a se determina dacă este vorba de un consult de rutină sau de o stare de urgență psihiatrică ce necesită internare.

Medicii care l-au evaluat pe bărbat au decis că acesta, în starea sa de la momentul respectiv, era un pericol pentru cei din jur, astfel că au recomandat internarea. Recomandări Tolo: Ministrul Sănătății Vlad Voiculescu cere oficial intervenția legii împotriva ”mimicii” artiștilor din programul de Revelion de la TVR

Bărbatul a refuzat, însă cum soția a solicitat asta, cu avizul medicului de gardă, s-a decis internarea nevoluntară a pacientului.

În cazul unei urgențe psihiatrice, când pacientul e însoțit de familie sau poliție, dacă e un pericol pentru el sau pentru cei din jurul său, se încep procedurile de internare, iar cererea de internare nevoluntară e semnată de rude de gradul I, poliție, jandarmerie sau asistenți sociali. Dr. Raluca Prepeliță:

Conform acesteia, soția bărbatului le-a declarat în noaptea respectivă că acesta ar fi amenințat-o că o opărește cu „oala cu apă fierbinte”.

„Ne-a spus «mi-a fost foarte frică, de asta l-am adus aici, pentru mine și pentru copiii mei»”, a precizat directorul medical interimar.

Conform proceselor-verbale de la internare, Poliția l-a percheziționat pe bărbat înainte de transportul acestuia la spital pentru a determina dacă are arme albe sau alte obiecte cu care s-ar putea răni pe sine sau pe cei din jur.

Ulterior, în camera de gardă au fost inventariate din nou toate obiectele sale personale, proces reluat la intrarea în pavilionul unde urma să fie internat, unde a fost dezbrăcat de hainele de stradă și a primit pijamale.

S-au găsit țigări în salon, dar la percheziții nu avea la el nici măcar o brichetă

„Pe procesul-verbal, întocmit în fața noastră, în camera de gardă, s-au inventariat obiectele personale ale bărbatului. Avea câteva zeci de lei, cheile de la locuință și încă câteva obiecte, dar nu erau nici țigări, nici chibrituri și nici brichetă”, a declarat dr. Raluca Prepeliță. Recomandări Investigație GSP: Patru șefi din COSR trimiși în judecată în cazul echipamentului fals Kappa al lotului României la Olimpiada de la Rio!

Cum orice pacient internat într-un spital este considerat a fi suspect de infecția cu COVID-19 în lipsa unui test PCR realizat, bărbatul de 33 de ani a fost internat într-o rezervă din pavilionul 1B, amenajat ca zonă tampon. Dr. Raluca Prepeliță spune că acolo a fost tratat pentru intoxicație alcoolică acută și internat într-o rezervă.

Pentru prima dată de la producerea tragicului eveniment, conducerea unității medicale și-a asumat oficial faptul că ușa de la rezerva bărbatului nu a fost încuiată la momentul respectiv.

Aici a murit tânărul

Bărbatul nu avea nevoie de o sedare extremă, „nu era atât de agitat”

Mai mult, aceștia au precizat că, deși bărbatul avea recomandare de contenționare dacă devenea mai agitat: care înseamnă, practic, legarea de pat, la momentul producerii incendiului acesta nu era imobilizat la pat.

„I s-a recomandat tratament perfuzabil conform protocolului de intoxicație alcoolică acută, nu era injectat sau sedat, nu era atât de agitat, încât să fie nevoie de o sedare extremă. S-a recomandat contenționarea, dacă devenea foarte agitat psihomotor, pentru că a fost un pacient imprevizibil, ca mulți dintre cei intoxicați, cu agresivitate fizică în special, cu monitorizarea funcțiilor vitale din 15 în 15 minute până la 4 ore de la internare. Monitorizare înseamnă tensiune arterială, frecvența cardiacă, saturație, acesta este protocolul”, a explicat dr. Raluca Prepeliță.

Recomandări Ce au decis Italia, Germania și Marea Britanie privind redeschiderea școlilor. În Franța, elevii au revenit astăzi în clase

„Ieșea un fum mare și negru”

Apelul cu privire la producerea incendiului a venit aproape de ora 3 dimineață, dinspre pavilion către camera de gardă. Cei doi medici, inclusiv dr. Raluca Prepeliță, împreună cu un asistent au luat o mașină și s-au deplasat către pavilionul 1B, unde se iscase incendiul.

La fața locului medicii au mers să-și ajute colegii care efectuau deja protocolul de evacuare. La parterul pavilionului erau patru pacienți aflați în rezerve, în zona tampon, unul dintre ei fiind și tânărul de 33 de ani care a decedat, iar la etajul I erau alți 14 pacienți în rezerve individuale, care aveau testul negativ și primeau tratament.

„Ieșea un fum mare și negru când am ajuns, s-a sunat la 112 și ne-am împărțit în echipe. Eu am intrat pe ușa din față, am vrut să urc la etaj să evacuez pacienții și să îi grupez în altă parte, colega mea a intrat pe zona tampon cu personalul medical de acolo. În momentul venirii pompierilor au fost scoși toți pacienții în foișorul din fața pavilionului”, a explicat dr. Raluca Prepeliță.

Tânărul de 33 de ani a fost scos din salon și resuscitat, ulterior a intrat iar în stop cardio-respirator când au ajuns cei de la SMURD, care au preluat resuscitarea.

În jurul orei 4 s-au pregătit să îl ducă la Spitalul de Urgențe „Sf. Spiridon” fiindcă părea că starea sa era stabilă. Bărbatul însă a intrat din nou în stop cardio-respirator și la ora 05.45 a fost declarat decesul.

Sursa incendiului rămâne o necunoscută

Personalul medical nu își explică însă cum a pornit incendiul în urma căruia și-a pierdut tânărul viața. Unele surse ISU, citate de presa locală, au spus că în rezervă au fost găsite mai multe chiștoace de țigări și un pachet întreg, care ar fi indicat că tânărul a adormit cu o țigară aprinsă.

Managerul spitalului, Bogdan Șaramet, a declarat pentru Libertatea în ziua de după producerea incendiului că nu își explică cum a supraviețuit acel pachet de țigări în rezervă, neatins de foc, când toate obiectele din încăpere, de la cadrul metalic al patului la saltea au fost carbonizate.

În cursul zilei de astăzi, atât directorul medical interimar, cât și managerul spitalului, au spus că nu știu în continuare cum au ajuns țigările în salon și că așteaptă ancheta autorităților.

Persoane surprinse că aruncau cu brichete în rezervele pacienților

Ei au declarat însă că în cursul zilei de duminică, 3 ianuarie, medicii de gardă au raportat prezența a două persoane neidentificate în curtea spitalului care aruncau cu brichete în geamurile rezervelor din pavilionul 1B, unde a avut loc incendiul.

„Astăzi dimineață la raportul de gardă a fost consemnat faptul că medicii de gardă au sesizat faptul că ieri (3 ianuarie) cineva arunca cu brichete în geamurile de la același pavilion. Nu pot să mă pronunț asupra cauzei, dar nu e nicio exagerare”, a explicat Bogdan Șaramet.

El a mai precizat că indivizii nu au fost reperați de personalul de pază, fiindcă spitalul este construit pe pavilioane, nu are un gard de jur-împrejur care să delimiteze proprietatea și pot fi improvizate mai multe puncte de acces. Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Iași au precizat pentru Libertatea că cercetările în acest caz continuă.

