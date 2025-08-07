„Nu judec”

Criminalul le-a declarat anchetatorilor că nu s-a gândit la urmările faptelor sale, când a ucis-o pe mama copiilor săi și că „îi pare rău”.

Joi, înainte de a fi prezentat judecătorilor, criminalul a mărturisit că „îi pare rău pentru ceea ce a făcut”.

„Nu judec, nu știu ce am făcut, îmi pare rău. Problema e că nu am gândit. Normal că îmi pare rău”, a spus el, plângând. Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

A târât victima cu mașina la o viteză de peste 100 km/h

Nicolae Lucian Orădan, criminalul din Arad, în vârstă de 35 de ani, care a răpit-o și omorât-o pe mama fetițelor sale, a târât-o pe tânără cu mașina la o viteză de peste 100 km/h, potrivit detaliilor din dosar făcute publice de anchetatori.

Anchetatorii au stabilit că, după o ceartă, el a prins-o pe femeie de mână prin geamul autoturismului şi a plecat cu ea agăţată în afara autoturismului.

Bărbatul a condus astfel pe o distanţă de peste 1,5 kilometri, pe o porţiune cu viteza de 100 kilometri pe oră, târând-o pe femeie după maşină. La un moment dat, el i-a dat drumul, iar ea a căzut pe şosea şi a murit în urma leziunilor.

Filmul complet al crimei din Arad

După cercetările efectuate în dosar, anchetatorii au stabilit că pe 5 august, în jurul orei 21.30, bărbatul a avut o discuţie în contradictoriu cu fosta sa concubină (victima), Romina Incicașu, după care a plecat cu aceasta cu maşina pe DN 79A, spre localitatea Sintea Mare din judeţul Arad.

„Inculpatul a avut o relaţie de concubinaj cu victima care a durat aproximativ 15 ani. Din relaţia de concubinaj s-au născut două fete, ambele minore la această dată. În urmă cu aproximativ două luni, cei doi s-au despărţit pe fondul unor neînţelegeri, astfel că locuiau separat, suspectul în localitatea Sintea Mare, iar victima – la o adresă din oraşul Chişineu-Criş împreună cu cele două fiice. Victima era angajată în calitate de barmaniţă la restaurantul P. din oraşul Chişineu-Criş”, au arătat procurorii.

Dacă te confrunți cu violență domestică sau cunoști pe cineva aflat într-o astfel de situație, poți apela gratuit, 24/7, linia telefonică națională de asistență pentru victimele violenței domestice: 0800.500.333

Acest serviciu este confidențial și oferă consiliere, sprijin, informații despre drepturi, proceduri legale și îndrumare către adăposturi sau alte servicii specializate. În situații de urgență, sună imediat la 112.

Nu ești singur(ă)! Există ajutor și soluții. Consilierii specializați te pot ghida către siguranță și sprijinul de care ai nevoie.









