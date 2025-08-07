Atenție! Imagini cu un puternic impact emoțional!

Criminalul din Arad a fost reținut pentru omor și lipsire de libertate

Bărbatul care şi-a răpit şi ucis fosta iubită, al cărei cadavru a fost găsit pe un câmp, a fost reţinut. Anchetatorii au stabilit că, după o ceartă, el a prins-o pe femeie de mână prin geamul autoturismului şi a plecat cu ea agăţată în afara autoturismului.

Bărbatul a condus astfel pe o distanţă de peste 1,5 kilometri, pe o porţiune cu viteza de 100 de kilometri pe oră, târând-o pe femeie după maşină. La un moment dat, el i-a dat drumul, iar ea a căzut pe şosea şi a murit în urma leziunilor.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad au informat, astăzi, că procurorii au dispus reţinerea pentru 24 de ore a inculpatului, cercetat pentru omor şi lipsire de libertate în mod ilegal.

Filmul complet al crimei din Arad

După cercetările efectuate în dosar, anchetatorii au stabilit că pe 5 august, în jurul orei 21:30, bărbatul a avut o discuţie în contradictoriu cu fosta sa concubină (victima), Romina Incicașu, după care a plecat cu aceasta cu maşina pe DN 79A, spre localitatea Sintea Mare din judeţul Arad.

”Inculpatul a avut o relaţie de concubinaj cu victima care a durat aproximativ 15 ani. Din relaţia de concubinaj s-au născut două fete, ambele minore la această dată. În urmă cu aproximativ două luni, cei doi s-au despărţit pe fondul unor neînţelegeri, astfel că locuiau separat, suspectul în localitatea Sintea Mare, iar victima la o adresă din oraşul Chişineu-Criş împreună cu cele două fiice. Victima era angajată în calitate de barmaniţă la restaurantul P. din oraşul Chişineu-Criş”, au arătat procurorii.

Suspectul s-a dus cu maşina la locul de muncă al victimei, a parcat lângă terasa restaurantului, după care a coborât din autoturism şi s-a deplasat la victimă.

”Între cei doi au avut loc discuţii contradictorii în legătură cu nişte mesaje pe care victima le-ar fi redirecţionat unui alt bărbat. Pe fondul acelor discuţii inculpatul s-a deplasat la autoturismul pe care-l parcase în apropiere, a urcat în acesta, a lăsat geamul din dreapta jos şi i-a adresat mai multe jigniri fostei concubine. Victima IRC s-a deplasat la autoturismul fostului concubin, la geamul din partea dreaptă, care era deschis, a intrat prin geamul deschis în autovehicul şi l-a zgâriat pe acesta, cu mâna dreaptă, pe frunte şi pe nas, moment în care a prins-o cu mâna dreaptă de mâna ei dreaptă, astfel că aceasta nu s-a mai putut retrage din autoturism, după care a pornit autoturismul, în timp ce victima era atârnată de portiera dreaptă, în exteriorul autoturismului condus de inculpat”, au stabilit anchetatorii.

Procurorii au adăugat că bărbatul şi-a târât fosta iubită, agăţată de maşină, pe o distanţă de peste 1,5 kilometri, cel puţin o parte din drum la viteză mare.

”Inculpatul s-a deplasat prin centrul localităţii Chişineu-Criş, victima fiind în continuare agăţată de portiera dreapta faţă în exteriorul autoturismului, iar la sensul giratoriu a virat dreapta şi şi-a continuat deplasarea, în linie dreaptă, spre ieşirea din oraşul Chişineu-Criş, a trecut peste calea ferată şi şi-a continuat deplasarea cu o viteză de peste 100 km/h pe DN 79A, îndreptându-se spre localitatea Sintea Mare. La aproximativ 1,5 km de ieşirea din localitatea Chişineu Criş, inculpatul a lăsat victima de mână, iar aceasta, pe fondul epuizării şi din cauza vitezei mari de deplasare a autoturismului, s-a desprins de autovehicul şi a căzut pe asfalt, lovindu-se puternic la cap şi pe toată suprafaţa corpului, decedând în urma leziunilor suferite”, au explicat aceştia.

Cauza morții a fost stabilită de medicii legiști

Trupul femeii a fost găsit noaptea, în jurul orei 2.20, la aproximativ 1,5 km de ieşirea din localitatea Chişineu-Criş, în afara părţii carosabile, la aproximativ 4,70 m de acostament. Cadavrul era poziţionat cu faţa în jos şi prezenta multiple leziuni la nivelul capului şi al corpului.

Cadavrul victimei a fost transportat la SJML Arad în vederea efectuării autopsiei medico-legale.

”Din cuprinsul buletinului preliminar de autopsie medico-legală nr. 180/A3 din data de 06.08.2025, emis de SJML Arad, rezultă că moartea victimei IRC datează din 05.08.2025, a fost violentă, s-a datorat dilacerării şi contuziei meningo-cerebrale, consecutiv unui traumatism cranio-cerebral cu multiple fracturi de boltă craniană iradiate în baza craniului. Leziunile traumatice cranio-cerebrale au putut fi produse prin proiectare şi au legătură de cauzalitate directă cu mecanismul tanatogenerator, iar placardele excoriate constatate necroptic recunosc un mecanism de târâre”, se mai arată în comunicatul Parchetului.

Bărbatul urmează să fie prezentat, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Arad.

Dacă te confrunți cu violență domestică sau cunoști pe cineva aflat într-o astfel de situație, poți apela gratuit, 24/7, linia telefonică națională de asistență pentru victimele violenței domestice: 0800.500.333

Acest serviciu este confidențial și oferă consiliere, sprijin, informații despre drepturi, proceduri legale și îndrumare către adăposturi sau alte servicii specializate.

În situații de urgență, sună imediat la 112. Nu ești singur(ă)! Există ajutor și soluții. Consilierii specializați te pot ghida către siguranță și sprijinul de care ai nevoie.

