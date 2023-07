Trei bărbați au fost internați la sfârșitul săptămânii trecute la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași cu simptome clinice ale infecției cu Antrax cutanat. Conform surselor din spital, aceștia s-au prezentat cu o stare generală de rău, iar la nivelul pielii aveau leziuni cu o formațiune neagră în mijloc: forma de manifestare asociată infecției cu bacteria care cauzează Antrax.

„Antraxul apare în mod obişnuit la animale şi este o boală foarte gravă pentru oameni. Antraxul se răspândeşte prin intermediul sporilor ce se găsesc la nivelul solului. Aceştia devin activi doar în momentul în care pătrund în organism”, a declarat managerul Spitalului de Boli Infecţioase din Iaşi,

medicul Florin Roşu, citat de News.ro.

Anchetă epidemiologică

Între timp, Direcția Sanitar-Veterinară a declanșat o anchetă în comuna Movileni, de unde provin cele trei persoane. Acolo au descoperit mai multe animale moarte și aruncate în câmp.

Pacienții sunt din localitatea Iepureni, comuna Movileni, de lângă Iași, și cu toții au început să se simtă rău la circa două săptămâni după ce au aruncat, ars și îngropat cadavre ale unor bovine care au murit în condiții necunoscute. Doi dintre bărbați au venit să îl ajute pe al treilea, care avea o gospodărie cu aproape 140 de bovine.

Libertatea a consultat un raport al Direcției Sanitare Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, care a trimis o echipă duminică, 9 iulie, în control la gospodăria bărbatului. În document se menționează faptul că au fost identificate 130 de animale, sănătoase, dar că la câteva sute de metri de locul în care erau acestea îngrădite au fost descoperite rămășite în descompunere de la opt animale.

O parte fuseseră îngropate, o parte arse, dar două dintre leșuri erau întregi, în stare avansată de descompunere.

Cu prilejul unei alte vizite, luni, 10 iulie, a fost identificat încă un cadavru de bovină îngropat de un alt sătean.

Specialiștii merg din casă în casă

Toate au fost arse, îngropate adânc și acoperite cu var cloros, prelevându-se probe de la fiecare pentru a se determina care a fost cauza morții.

Deși analizele de laborator vor veni cel mai devreme miercuri, 12 iulie, DSVAS a tratat cazul ca pe un focar: bovinele din comună care nu au fost vaccinate anti-Antrax vor fi imunizate, iar specialiștii merg din casă în casă pentru a realiza o anchetă epidemiologică, să vadă dacă sunt alte urme de infectare la oameni sau animale.

„Vorbim de o suspiciune că nu avem analizele de laborator ca să confirme diagnosticul de Antrax. De la prima bovină de la care au fost recoltate probele, acum o săptămână, nu au ieșit pozitiv la Antrax. Pot să vă spun că cei trei spitalizați sunt acum într-o stare mai bună, iar bovinele de la care am recoltat probe zilele acestea încă nu avem un rezultat de la laborator. Totuși, locurile de unde au fost ridicate cadavrele au fost dezinfectate, iar celelalte au fost îngropate adânc, arse și s-a turnat peste ele var cloros”, a declarat presei Gabriel Ciobanu, director al DSVAS Iași.

Acesta a mai spus că investigația la nivelul comunei a arătat că gospodarul respectiv ar fi adus în trecut animale din alte județe, fără aprobarea medicului veterinar și fără documentele legale obligatorii.

Localnicii au spus echipei DSVAS că bărbatul ar fi efectuat și sacrificări de animale, iar aceștia bănuiesc că o parte din carnea de la animalele sacrificate a fost dată în consum.

O altă cale de transmitere a Antraxului, dincolo de contactul direct cu leziunea de pe animalul bolnav, este consumul cărnii care provine de la un animal contaminat.

Contactat de Libertatea, primarul din Movileni, Constantin Hodoroabă, a precizat că a fost convocat Comandamentul Local pentru Situații de Urgențe.

„Nu am mai avut niciodată astfel de cazuri în județ și nici nu am auzit de alte morți suspecte, noi nu am fost anunțați de moartea acestor animale. Am participat alături de DSV și DSP la controale, le-am strâns pe toate, le-am dat foc și am urmat toate procedurile. Noi activăm ca suport pentru autoritățile centrale în cazul ăsta, suntem la dispoziția lor”, a declarat Constantin Hodoroabă.

Medic: „Suspiciune înaltă de Antrax cutanat”

Nici în cazul celor trei bărbați internați la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași nu a venit încă diagnosticul pentru Antrax.

Managerul unității medicale, dr. Florin Roșu, a declarat presei că pe analizele interne ale spitalului au fost identificați bacilii care pot cauza Antraxul, dar pentru analize specifice a fost solicitat sprijinul Institutului Cantacuzino.

„Pacienții internați şi tratați pentru suspiciunea de Antrax cutanat prezintă o evoluție favorabilă. Probele lucrate au identificat pe frotiu bacili gram pozitivi, antraxul fiind determinat de un bacil, dar pentru confirmarea diagnosticului de certitudine au fost trimise probe către Institutul Cantacuzino. Clinic, leziunile ridică suspiciunea înaltă de Antrax cutanat, însă diagnosticul trebuie confirmat de probele de laborator”, a subliniat dr. Florin Roşu.

Acesta a mai explicat că, depistat devreme, Antraxul cutanat poate fi stopat prin tratament antibiotic, rata de mortalitate fiind scăzută dacă acesta este administrat la timp. El a recomandat tuturor persoanelor de pe raza comunei să aibă grijă la consumul de carne și la proveniența acesteia.

