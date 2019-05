Ce a luat unul dintre prietenii lui Răzvan Ciobanu din apartamentul închiriat al acestuia, imediat după moartea creatorului de modă

Suhaib Meshah a mers în apartamentul închiriat al designerului pentru a lua câteva lucruri personale de-ale lui Răzvan Ciobanu.

„Este o veste foarte şocantă şi bineînţeles că au fost nişte momente foarte dificile pentru toată lumea. Vă daţi seama că un părinte când îşi pierde copilul are o durere foarte mare şi… momente naşpa pentru toată lumea. Am fost imediat cum am aflat cu un asociat de-al lui Ciobanu şi am luat tablouri şi chestii din casă, lucruri personale mai exact…”, a spus Suhaib Meshah la postul de televiziune Antena Stars.

„Din câte ştiu, s-a întâlnit cu o gaşcă de prieteni chiar în seara dinaintea accidentului, chiar la mare, a vrut să vină în Bucureşti şi de atunci nu a mai ţinut legătura cu nimeni. Nici nu a mai răspuns la telefon…Era o persoană pozitivă, fericită şi înconjurat de oameni la fel de fericiţi ca el”, adăugat acesta.

Designerul Răzvan Ciobanu a murit duminică noaptea într-un accident rutier produs în localitatea Săcele din județul Constanța.

Mașina în care a murit designerul Răzvan Ciobanu nu se afla în proprietatea creatorului de modă. Surse din rândul anchetatorilor au precizat pentru Libertatea că autoturismul aparține unei femei care, cel mai probabil, i-o împrumutase.

Trupul neînsuflețit al lui Răzvan Ciobanu a fost depus marți la capela cimitirului Progresul din București. Înmormântarea va avea loc joi.

Citește și:

Cum se bucură de modificarea Codului Penal pedofilii condamnaţi şi violatorii rămaşi în libertate! Oferta deputaţilor: iei 10 ani de închisoare, faci doar 5

Citește mai multe despre razvan ciobanu pe Libertatea.